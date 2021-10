Từ 10/10, dự kiến mở lại 10 đường bay được địa phương đồng ý

Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ GTVT về kế hoạch mở lại đường bay thường lệ chở khách nội địa (đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến các địa phương). Nếu Bộ GTVT thông qua, kế hoạch này sẽ được triển khai.

Theo đó, đã có 13/21 tỉnh thành có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục Hàng không, trong đó có các tỉnh thành đồng ý mở lại đường bay chở khách gồm: TPHCM, Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Phú Quốc (Kiên Giang); Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế.

Có 3 địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay gồm: Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không đã xây dựng kế hoạch mở lại 10 đường bay. Cụ thể, gồm các đường bay giữa TPHCM - Thanh Hóa/Khánh Hòa/Phú Yên/Bình Định/Phú Quốc/Huế/Nghệ An; và các đường bay giữa Thanh Hóa - Khánh Hòa/Buôn Ma Thuột/Phú Quốc.

Giai đoạn đầu dự kiến khai thác từ ngày 10/10 và kéo dài trong 10 ngày. Giai đoạn 2 và 3 nối tiếp sau đó, mỗi giai đoạn kéo dài 10 ngày với tần suất khai thác tăng dần. Tới giai đoạn 4 sẽ khai thác theo tần suất bình thường như khi chưa có dịch.

Điều kiện với hành khách mua vé trên các chuyến bay này là: Không phải cách ly tập trung tại nơi đến theo quy định của Bộ Y tế, có chứng nhận tiêm đủ vắc-xin (liều cuối cách thời điểm đi ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc có giấy đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Riêng với khách đi từ vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong giai đoạn ban đầu, khách đi từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đều phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; cách ly tại nhà trong 7 ngày ở điểm đến và xét nghiệm 2 lần.

Tần suất khai thác các đường bay dự kiến mở lại từ ngày 10/10

Các đường bay TPHCM - Thanh Hóa/Khánh Hòa/ Phú Yên/ Bình Định/Phú Quốc và ngược lại: Tần suất tối đa 4 chuyến/ngày, phân bổ mỗi hãng 1 chuyến khứ hồi/ngày (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet và Bamboo Airways).

Các đường bay còn lại tối đa 1 chuyến/ngày, phân bổ như sau: Thanh Hóa - Khánh Hòa/Phú Quốc do Vietjet khai thác; Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột do Vietnam Airlines khai thác.

Đường bay TPHCM – Huế tối đa 1 chuyến/tuần, do Vietnam Airlines khai thác.

Đường bay Nghệ An – TPHCM chỉ chở khách từ Nghệ An đi với tần suất 2 chuyến/tuần, do Vietnam Airlines khai thác.