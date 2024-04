T&T Group hợp tác với Wyndham Hotels & Resorts vận hành khách sạn tại Hải Dương

Dự án khách sạn của T&T Group tọa lạc giữa trung tâm thành phố Hải Dương vừa chính thức trở thành 1 trong 43 khách sạn mang thương hiệu Wyndham tại Việt Nam, và là khách sạn duy nhất tại Hải Dương được vận hành quản lý bởi Wyndham Hotels & Resorts - đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành khách sạn uy tín trên toàn cầu.

Ngày 4/4/2024, Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T (T&T Hospitality) - Đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group và Wyndham Hotels & Resorts Asia Pacific đã ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý vận hành dự án Wyndham T&T Hải Dương, chính thức đưa dự án trở thành khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Hải Dương tính đến thời điểm hiện tại.

Theo đó, với mạng lưới hoạt động rộng lớn, cùng việc đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại và các giải pháp vận hành hiệu quả, tối ưu, Wyndham Hotels & Resorts Asia Pacific sẽ cung cấp dịch vụ vận hành chuyên nghiệp, chất lượng; góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng cũng như gia tăng lợi thế cạnh tranh của dự án khách sạn Wyndham T&T Hải Dương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Luke Benbow, Giám đốc Vận hành khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Wyndham Hotels & Resort Asia Pacific cho biết, sự kiện ký kết không chỉ là cột mốc quan trọng, đó còn là tuyên bố về cam kết và nỗ lực, cống hiến của doanh nghiệp trong việc phát triển, đổi mới ngành dịch vụ khách sạn. Việc hợp tác tại dự án Wyndham T&T Hải Dương sẽ mở ra một chương mới, góp phần thiết lập các tiêu chuẩn mới và làm phong phú hơn ngành dịch vụ lưu trú tại Hải Dương.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Công ty T&T Hospitality cho biết, T&T Group đã định vị Wyndham T&T Hải Dương là một dự án khách sạn cao cấp, với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chuyên nghiệp với dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Bằng kinh nghiệm và uy tín trên trường quốc tế, Wyndham Hotels & Resorts Asia Pacific sẽ đồng hành cùng T&T Group trong việc kiến tạo và xây dựng thương hiệu, hình ảnh của một khách sạn cao cấp, sang trọng theo tiêu chuẩn quốc tế và là điểm đến lý tưởng bậc nhất tại Hải Dương.

“Không chỉ mang đến những kỳ nghỉ và trải nghiệm khó quên cho du khách từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cũng hy vọng những dịch vụ mà Wyndham T&T Hải Dương mang đến sắp tới sẽ từng bước góp phần nâng cao tiêu chuẩn du lịch – nghỉ dưỡng và thói quen du lịch ở Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng”, ông Quang nhấn mạnh.

Khách sạn Wyndham T&T Hải Dương nằm trong dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí, phức hợp – một trong những công trình nổi bật của T&T Group, sở hữu vị trí đắc địa tại số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Với 214 phòng khách sạn sang trọng, cùng việc tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích cao cấp như bể bơi ngoài trời, nhà hàng, khu tập Gym, Spa, phòng tiệc – hội họp,… Wyndham T&T Hải Dương hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến trải nghiệm, tận hưởng, vui chơi, giải trí cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú, làm việc của người dân và du khách tại tỉnh Hải Dương.

Không chỉ ghi dấu ấn nổi bật với dự án tại Hải Dương, trong hành trình trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, T&T Group luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển các dự án mang tầm vóc; kiến tạo những giá trị bền vững, tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Hiện tại, Tập đoàn đã và đang phát triển hàng trăm dự án đa dạng về phân khúc, loại hình tại hầu hết các tỉnh thành trên khắp cả nước. Thời gian vừa qua, trong bối cảnh trầm lắng của thị trường bất động sản, T&T Group vẫn cho ra mắt thị trường nhiều dự án quy mô lớn, có thể kể đến như: T&T Millennia (Long An); dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch; T&T DC Complex (Hà Nội); T&T Phố Nối (Hưng Yên); T&T Victoria (Nghệ An); Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại An Giang (An Giang); dự án xây dựng nhà ở khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long); Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông (Phú Thọ),…

T&T Group là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong 7 lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế, hệ thống trên 200 đơn vị thành viên với trên 80.000 CBNV làm việc trong và ngoài nước, cùng các chi nhánh, công ty thành viên tại Mỹ, Đức,… Là một công ty con thuộc Tập đoàn T&T Group, Công ty T&T Hospitality đã thiết lập quan hệ với các bên tư vấn và các đơn vị vận hành khối khách sạn có thương hiệu quốc tế, với sứ mệnh cùng nhau tạo ra những điểm đến hấp dẫn cho du khách cả trong và ngoài nước. Hiện tại, T&T Hospitality đã hợp tác với Marriott, Hilton, Wyndham, IHG, Best Western, Centara trong nhiều dự án khác nhau trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Wyndham Hotels & Resorts là công ty nhượng quyền khách sạn lớn nhất thế giới, và là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành khách sạn uy tín hàng đầu, với gần 9.200 khách sạn tại 95 quốc gia trên toàn cầu. Thông qua mạng lưới khoảng 872.000 phòng đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trên thế giới, Wyndham Hotels & Resorts đã khẳng định tên tuổi và vị thế hàng đầu trong phân khúc phổ thông của ngành lưu trú khách sạn. Hiện tại, Công ty đang điều hành danh mục đầu tư với 25 thương hiệu khách sạn, bao gồm: Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® và Wyndham®. Đặc biệt, chương trình khách hàng thân thiết Wyndham Rewards đã mang đến cho hơn 106 triệu thành viên có cơ hội đổi điểm tại hàng ngàn khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong hệ thống toàn cầu. Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Wyndham Hotels & Resorts đang quản lý vận hành hơn 1.600 khách sạn tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thể kể đến như: Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Australia, New Zealand… Riêng tại Việt Nam, hiện có 43 khách sạn mang thương hiệu của Wyndham Hotels & Resorts Asia Pacific, trong đó có 16 khách sạn đã hoạt động và 27 dự án đang triển khai xây dựng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.wyndhamhotels.com.