Truyền thông Trung Quốc tổng xỉ vả HLV Jankovic, chỉ trích chiến thuật ‘trộm gà’

TPO - Thêm một trận hòa 0-0 nữa trước Lebanon, Trung Quốc có nguy cơ bị loại sớm khỏi Asian Cup 2023. Kết quả kém, lối chơi mờ nhạt, truyền thông đất nước tỷ dân đồng loạt chỉ trích, kêu gọi sớm sa thải HLV Jankovic.

"Trong số các HLV trưởng ĐT Trung Quốc trước đây, không ai bị chỉ trích nhiều và mong muốn sớm bị sa thải như Jankovic", một bài viết trên PPSoprt nhấn mạnh, "Ông ta là điểm yếu chí mạng của Phi đội Rồng, tạo nên một đội bóng muốn tấn công nhưng không biết cách tấn công, muốn phòng ngự mà không thể phòng ngự".

Bài viết cũng liệt kê 7 vấn đề của Jankovic, từ việc sử dụng nhân sự sai lầm, thiếu nhạy bén chiến thuật, chỉ giỏi lừa người (thuật ngữ "bậc thầy nấu súp gà" ám chỉ dùng miệng lưỡi xoa dịu tâm hồn nhưng không mang lại hiệu quả thực tế) đến phòng thủ kém, kết quả tồi, hay đổ lỗi và thực tế, chỉ là "quân cờ của Chen Xuyuan (vị cựu Chủ tịch LĐBĐ đã bị bắt vì tham nhũng)".

Tờ The Paper của Thượng Hải thì huỵch toẹt, năng lực chuyên môn của Jankovic rất tệ: "Chiến thuật của ông ta, tựu trung lại chỉ là nhường bóng cho đối thủ, co về phòng ngự và rình rập 'trộm gà', tức chờ đối thủ mắc sai lầm hoặc đặt cược vào tình huống cố định. Rõ ràng nó không hiệu quả, thậm chí ở Asian Cup 2023 còn may mắn thoát thua, khi để cho Tajikistan uy hiếp nhiều lần còn Lebanon 2 lần sút trúng khung gỗ".

Bài báo nói thêm, chính vì không có ý tưởng gì về mặt chiến thuật, Jankovic gần như chỉ sử dụng nguyên một đội hình trong nhiều tháng qua, không dám trao cơ hội cho cầu thủ mới. Điều này khiến độ tuổi bình quân của ĐT Trung Quốc tại Asian Cup 2023 lên đến 29,7, nhiều hơn 3 tuổi so với đội đứng sau là Thái Lan, có tuổi trung bình 26,8.

Truyền thông Trung Quốc cũng đặt câu hỏi liệu vị trí thứ 79 trên BXH FIFA có cường điệu quá không, khi đội bóng nước này thường xuyên gặp khó khăn trước các đối thủ có thứ hạng kém hơn. Trong 13 trận dưới thời HLV Jankovic, Trung Quốc chưa từng thắng các đội thứ hạng cao hơn (thua 3). Và khi gặp các đội xếp dưới chỉ thắng 4 trận, hòa 4, thua 2 trận.

Trong một cuộc bình chọn trên mạng xã hội, có tới 67,7% trong số 83.955 người tham gia tin rằng ĐT Trung Quốc sẽ bị loại sau vòng bảng, 66,43% chấm điểm 1 sao với các màn trình diễn của thầy trò HLV Jankovic.