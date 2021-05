Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh quên mình cứu người

TPO - Ngày 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Văn Nhã - nam sinh quên mình cứu 3 bạn khỏi đuối nước. Cùng ngày, T.Ư Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh này.

Ông Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình em Nguyễn Văn Nhã. Sự ra đi của em Nhã là nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi đối với người thân. Em đã hi sinh thân mình cứu được 3 bạn thoát khỏi đuối nước, đó là hành động dũng cảm, cao đẹp, đáng tự hào.

Đề nghị công nhận liệt sĩ

Ông Nguyễn Đức Trung cũng thông báo, vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi gia đình và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nhã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương, mất mát. Chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình nam sinh viên có nghĩa cử cao đẹp, hi sinh bản thân cứu bạn.

Em Nguyễn Văn Nhã nguyên là sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học, thuộc Đại học Huế. Trước đó, chiều ngày 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi ở ven biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến khoảng 18 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Nhã phát hiện có 3 bạn nữ trong nhóm bị sóng biển cuốn ra xa, thì bơi ra cứu. Nhưng khi đưa được 3 bạn nữ vào khu vực an toàn thì Nhã đuối sức và bị nước biển nhấn chìm.

Đoàn lãnh đạo Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu thắp hương cho em Nhã

Nghe tiếng hô hoán, kêu cứu, người dân xã Phú Thuận và Đội cứu hộ biển Thuận An đã tìm, vớt được Nhã trên biển trong tình trạng nguy kịch. Em Nhã sau đó đã tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nguyễn Văn Nhã là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, các anh chị hầu hết chỉ đi học biết chữ, hết phổ thông là nghỉ. Chỉ có anh trai Nguyễn Thành Nhu và Nguyễn Văn Nhã là được học lên đại học. Sau Nhã còn có em trai đang học lớp 12. Cách đây hơn 10 năm, gia đình Nhã cũng đã có người em trai út bị đuối nước tử vong khi mới hơn 4 tuổi.

Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nhã, đồng thời ghi nhận hành động quên mình cứu bạn của nam sinh là cao đẹp, đáng tự hào.

Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Cùng ngày, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác do anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh Nguyễn Văn Nhã. Đồng thời, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của T.Ư Đoàn truy tặng Nguyễn Văn Nhã, đến gia đình.

Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của T.Ư Đoàn truy tặng nam sinh Nguyễn Văn Nhã.

Anh Thái Minh Sỹ bày tỏ, hành động cứu người của Nguyễn Văn Nhã góp phần khẳng định truyền thống, tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam, là tấm gương sáng cho các sinh viên trên địa bàn tỉnh nói riêng và sinh viên trong cả nước nói chung.