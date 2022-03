Truy lùng thiếu niên gọi 70 người mang hung khí tìm đối thủ gây náo loạn ở Đà Nẵng

TPO - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu đã mời 12 thanh thiếu niên trong nhóm "quái xế" mang theo vũ khí tự chế đi hỗn chiến, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường.

Theo thông tin ban đầu, đêm 19 và 20/3, một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 70 người được Phạm Ngọc N. (16 tuổi, trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - có nick trên Facebook tên "Cu Tý" rủ đi đánh nhau với nhóm khác tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Nhóm này đi trên hàng chục xe được che biển số bằng khẩu trang, mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, gậy sắt, mã tấu... Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Cả nhóm quấn túi bóng lên tay để nhận diện nhau và theo N. đến điểm hẹn. Tuy nhiên, khi đến nơi không thấy "đối thủ" đâu. Sau đó, cả nhóm tiếp tục điều khiển xe máy gây náo loạn qua nhiều tuyến đường trên quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ. Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã trích xuất camera, đồng thời phối hợp với công an các địa phương để truy tìm những người liên quan. Đến nay, công an đã xác minh và mời 12 đối tượng lên làm việc, đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan. Riêng đối tượng "Cu Tý" hiện không có mặt tại nơi cư trú nên công an đang tiếp tục truy tìm. Nguyễn Thành