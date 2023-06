Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM làm Trưởng Công an Thủ Đức

TPO - Chiều 1/6 tại TP. Thủ Đức, TPHCM, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Giám đốc Công an TPHCM, Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM, được điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức.

Cùng đó, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng- Trưởng Công an TP. Thủ Đức được Ban Giám đốc Công an TPHCM chấp thuận cho chuyển công tác sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài đánh giá Thượng tá Nguyễn Đình Dương là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở; trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Qua quá trình công tác, Thượng tá Dương đã chứng tỏ bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương cảm ơn Thành ủy TPHCM, Thành ủy TP. Thủ Đức... đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết sẽ cùng với Đảng ủy, Công an TP. Thủ Đức tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.