Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2

Ngày 27/5, Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và Tổng kết năm học 2021-2022.

Đến dự lễ, có bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương; ông Lê Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Dầu Một; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, đại diện ban giám hiệu các trường Mầm non trong tỉnh; ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hội phụ huynh và các cháu học sinh Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm.

Với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm, hàng năm tập thể cán bộ, giáo viên luôn phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm học. Từ năm học 2017-2018 cho đến nay đơn vị có 04 năm liên tục được UBND Tỉnh Bình Dương tặng bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học. Đặc biệt năm học 2019 – 2020, 2020 - 2021 được UBND Tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc- nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối thi đua số 9 các trường Mầm non ngoài công lập. Nhà trường hiện có 530 học sinh/16 nhóm lớp, với tổng số CBGVNV là 49 người, 100% CBGV đạt chuẩn trong đó khối lá trình độ đại học 12/12 người chiếm 100%.

Được sự đầu tư toàn diện của Tổng công ty Becamex IDC. Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm đã chú trọng xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường có quy mô 20 lớp, với tổng diện tích khuôn viên là 20,253m2 được thiết kế theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia đáp ứng được nhu cầu vui chơi học tập cho trẻ và đáp ứng điều kiện cho trẻ học bán trú, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của trường được trang cấp đầy đủ theo quy định do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, đây là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi.

Với những kết quả và thành tích đạt được, ngày 27/5/2022, trường mầm non Ngô Thời Nhiệm đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của UBND tỉnh Bình Dương và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Tập thể CB – GV - NV nhà trường đã được UBND Thành phố TDM khen thưởng đột xuất vì là đơn vị đầu tiên trong hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3, theo TT 19/2018 ban hành ngày 22/8/2018 của Bộ GD và ĐT.

Có thể nói buổi Lễ là một ngày hội lớn, là sự kiện hết sức ý nghĩa đối với cô và trò trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, là động lực giúp trường tiếp tục đi lên. Chắc chắn toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ kế thừa và phát huy tốt hơn thành tích đã đạt được, bằng tất cả những kinh nghiệm từ quá khứ, bằng sự nỗ lực của hiện tại, trong thời gian tới tập thể Hội đồng nhà trường sẽ phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn để thi đua dạy tốt học tốt; quyết tâm phấn đấu tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm là một điểm sáng của các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.