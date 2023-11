Trường mầm non Hoa Sen dẫn đầu về chất lượng giáo dục

30 năm qua, Trường mầm non Hoa Sen (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh) đã không ngừng vươn lên, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục của thành phố và tỉnh Bắc Ninh.

30 năm vươn mình lớn mạnh

Những ngày này, các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Hoa Sen đang háo hức hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Cô Nguyễn Thị Thành - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen chia sẻ, trường được thành lập vào tháng 8/1993. Trường mầm non Hoa Sen được tách ra từ trường mẫu giáo Thị - Đáp Cầu.

Trong thời gian đó, trường có 4 lớp mẫu giáo với hơn 100 trẻ các lớp học nằm rải rác trên các khu phố. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bảy là Hiệu trưởng, với tổng số 11 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV). Thời điểm đó, cơ sở vật chất thiếu thốn, khó khăn, nhưng CBGVNV vẫn bám trụ chăm sóc dạy dỗ các con đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Đến ngày 26/4/2011, theo Quyết định số 599/QĐ - UBND chuyển đổi loại hình trường mầm non “bán công” sang trường mầm non “công lập”, trường chính thức mang tên Trường mầm non Hoa Sen.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trường mầm non Hoa Sen cũng luôn khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ đi đầu trong các phong trào thi đua do ngành chỉ đạo và phát động. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương, năm 2017, Trường mầm non Hoa Sen được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và đạt chuẩn chất lượng cấp độ II. Năm học 2021 - 2022, Trường mầm non Hoa Sen được công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và đạt chuẩn chất lượng cấp độ III.

Qua 30 năm phấn đấu và trưởng thành, Trường mầm non Hoa Sen vinh dự đón

nhận nhiều danh hiệu, nhiều phần thưởng cao quý, đáng trân trọng: 10 năm trường được đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 2 lần được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 3 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 2 năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Nhiều cán bộ, giáo viên Trường mầm non Hoa Sen đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” được nhận Bằng khen, giấy khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT và UBND thành phố Bắc Ninh. Tiêu biểu như cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Phương, Trần Thị Mỹ, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Thị Luyến, Ngô Thị Giang Thanh, Trần Thị Nga, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ngô Thu Trang, Nguyễn Thị Oanh.

Tiên phong trong đổi mới giáo dục

Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen Nguyễn Thị Thành cho biết thêm, nhà trường áp dụng mô hình xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm. Chương trình nhấn mạnh vào việc cung cấp những kiến thức, kỹ năng theo hướng tích hợp, phù hợp với đặc điểm phát triển và khả năng của trẻ và giúp trẻ phát triển toàn diện.

Nhà trường chú trọng phương pháp giáo dục thân thiện tích cực, tôn trọng sự phát triển tự nhiên, hình thành ở trẻ thói quen suy nghĩ một cách độc lập, sáng tạo, giáo dục tinh thần hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, có ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông. Chất lượng nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ là vấn đề cấp thiết luôn được nhà trường quan tâm đặc biệt. Chế độ dinh dưỡng hợp lý là tiêu chí đầu tiên nhà trường thực hiện giúp trẻ phát triển chiều cao, cân nặng, sức đề kháng phòng chống bệnh tật; đồng thời phát triển não bộ hoàn thiện trong những năm đầu đời.

Qua kết quả đánh giá hàng năm trung bình, nhà trường có 98-100% trẻ đạt các yêu cầu trên các nội dung đánh giá trẻ, luôn là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh và thành phố

Bắc Ninh về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trường mầm non Hoa Sen luôn tiên phong trong các phong trào đổi mới hình thức giáo dục, tổ chức thành công các chuyên đề cấp tỉnh, cấp thành phố về đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp, về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

“Đến nay, Trường mầm non Hoa Sen đã có hệ thống trường lớp đầy đủ các phòng chức năng, phòng học, khu vui chơi trải nghiệm khang trang, sạch đẹp. Trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phù hợp và đáp ứng nhu cầu giáo dục”,