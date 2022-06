Trường ĐH Trà Vinh‎ tiếp tục vào top 100 của WURI Ranking 2022

Trường Đại học Trà Vinh được xếp hạng 62 – tăng 9 bậc so với năm 2021, lọt vào trong Top 100 của WURI Ranking 2022 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tại hội nghị trực tuyến do Liên minh các trường đại học thế giới, World’s Universities with Real Impacts (WURI) vừa công bố Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng 62 trong Top 100 của WURI Ranking 2022 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. Đồng thời, xếp thứ 15 (tăng 2 bậc so với trước đây) lọt vào trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hạng 47 trong Top 50 về mở rộng hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế, cơ hội giao lưu học tập sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ngoài nước và xếp hạng 22 trong Top 50 về kết nối mở, chuyển đổi số và các ứng dụng tích hợp.

WURI đã đánh giá theo tiêu chí về những đóng góp thực tế của các trường đối với xã hội; cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu và giáo dục của các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể về hợp tác doanh nghiệp, giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với xã hội, các chương trình trao đổi và hợp tác.

Trước đó, Trường Đại học Trà Vinh đã có 13 ngành được công nhận kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA và AUN-QA, ABET; nhiều năm liền vào Top 200 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững thế giới – theo UI GreenMetric Ranking.