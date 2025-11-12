Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng chuyên gia quốc tế bàn về tương lai giáo dục trong kỷ nguyên AI

Ngày 11/11, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) tổ chức Workshop Quốc tế “The Impact of Artificial Intelligence on Trends in Higher Education – AIHE 2025”, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Úc và Ba Lan nhằm bàn luận về xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Lan Phương – Phó Hiệu trưởng NTTU – nhấn mạnh, workshop là cơ hội để các nhà quản lý, giảng viên và nhà nghiên cứu nhận diện rõ hơn cơ hội – thách thức của AI, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong đổi mới chương trình đào tạo và chiến lược nghiên cứu. “Giáo dục không thể đứng ngoài làn sóng AI, mà cần chủ động để con người được tăng cường chứ không bị thay thế bởi công nghệ,” bà nói.

Toàn cảnh các diễn giả tại chương trình

Tại sự kiện, GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành (Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Ba Lan) chỉ ra rằng, việc tích hợp AI trong giảng dạy và nghiên cứu mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn thách thức về đạo đức, việc làm và kỹ năng mới. “Điều quan trọng là cần hiểu AI sẽ thay đổi vai trò người dạy và người học như thế nào trong 10 năm tới,” ông nêu vấn đề.

Bốn tham luận chính được trình bày đã mở rộng nhiều góc nhìn về giáo dục trong thời đại số.

GS. Gayo Diallo (ĐH Bordeaux, Pháp) phân tích ba hướng phát triển của AI – stochastic, symbolic và generative AI – cùng tác động của chúng tới việc thiết kế chương trình học phù hợp với thị trường lao động.

GS. Michael Sheng (ĐH Macquarie, Úc) nhấn mạnh khái niệm “AI literacy” – năng lực hiểu và ứng dụng AI – như một kỹ năng thiết yếu trong đào tạo đại học.

GS. Andrzej Kucharski (Ba Lan) chia sẻ mô hình giảng dạy Khoa học máy tính trong bối cảnh AI bùng nổ, đồng thời kêu gọi xây dựng chuẩn mực đạo đức trong sử dụng AI.

GS. Edward Palmer (ĐH Adelaide, Úc) phân tích tác động đa chiều của AI đối với giáo dục, nghiên cứu và công nghiệp, trong đó vấn đề minh bạch và niềm tin trong đánh giá học thuật được xem là then chốt.

PGS.TS Nguyễn Lan Phương – Phó Hiệu trưởng NTTU phát biểu tại chương trình

Các chuyên gia thống nhất rằng AI đang trở thành “chất xúc tác” mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi giáo dục toàn cầu – từ chương trình, phương pháp giảng dạy đến năng lực người học. Điều này đòi hỏi các trường đại học phải đổi mới, tăng cường năng lực số và định hình lại triết lý giáo dục lấy con người làm trung tâm.

Tổng kết chương trình, PGS.TS Trần Thị Hồng nhấn mạnh: “AI không thay thế con người mà trao quyền cho con người – nếu giáo dục biết dẫn dắt và nuôi dưỡng đạo đức cùng sáng tạo.” Theo bà, giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI cần chú trọng tư duy phản biện, nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế để xây dựng hệ sinh thái học tập bền vững.

Workshop quốc tế AIHE 2025 khép lại với nhiều định hướng thiết thực cho giáo dục Việt Nam, đồng thời khẳng định Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang từng bước trở thành cơ sở tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập và ứng dụng công nghệ, góp phần vào sự phát triển tri thức toàn cầu.