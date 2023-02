Trường ĐH của Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh Hoa Kỳ

Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh Hoa Kỳ (Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB) được thành lập năm 1916, nhằm phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học (ĐH) trên thế giới.

AACSB là tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế lâu đời và nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ về các chương trình đào tạo kinh doanh, không chỉ được áp dụng chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Các trường ĐH nhận được kiểm định AACSB cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về cơ sở học tập, chương trình giảng dạy và chất lượng của giảng viên.

Bên cạnh chức năng kiểm định chương trình, AACSB còn mang đến các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ nhằm phát triển không ngừng các chương trình giảng dạy kinh doanh của các trường đại học thành viên.

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia (eligibility) kiểm định, và sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra. Một trong các điều kiện tham gia kiểm định AACSB là thành viên chính thức của AACSB. Để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB.

Việc trở thành thành viên chính thức của AACSB sẽ giúp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có cơ hội hợp tác với các đại học có uy tín trên thế giới; cũng như thường xuyên trao đổi, tiếp cận được các thông tin về cách thức hoạt động của các trường này trên một cộng đồng mở. Ngay trong hoạt động kiểm định, AACSB sử dụng nguyên lý peer review (đánh giá đồng cấp); qua đó tạo cơ hội tối đa để các trường cọ xát với nhau, học hỏi và trao đổi cách làm tốt của nhau.

Hiện tại, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng là thành viên của ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs - Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục). Trường đã có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng, đồng thời đang tiếp tục triển khai kiểm định 8 chương trình đào tạo khác theo tiêu chuẩn của ACBSP.

AACSP và ACBSP là hai tổ chức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo về kinh doanh được đánh giá uy tín nhất tại Hoa Kỳ cũng như thế giới.

Hiện nay, AACSB có hơn 1.700 tổ chức thành viên và hơn 900 trường kinh doanh được công nhận trên toàn thế giới, với tỷ lệ chỉ 2% các trường ở khu vực Châu Á được kiểm định và 6% trên phạm vi toàn cầu có thể kể đến như Trường kinh doanh của ĐH Harvard (Harvard Business School), Stanford University (Hoa Kỳ); Imperial College London, University of Edinburgh (Vương quốc Anh), University of Toronto, University of British Columbia (Canada), University of Melbourne, University of Sydney (Australia)…