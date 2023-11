Trường Đại học Lạc Hồng - Chiến binh năng động của ngành giáo dục

Sau 37 năm đổi mới đất nước, ngành giáo dục Việt Nam có nhiều bước chuyển mình. Quá trình hội nhập và định vị của giáo dục Việt Nam trong bức tranh phát triển chung của quốc gia cũng như trên “giáo” trường quốc tế có sự đóng góp không nhỏ của Trường Đại học Lạc Hồng (LHU)– một chiến binh đa năng của ngành giáo dục.

Đơn vị tiên phong cung ứng nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp CNH-HĐH

Đồng Nai là địa phương có lợi thế về công nghiệp nhưng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa (CNH) - hiện đại hóa (HĐH) của tỉnh lại có khoảng trống rất lớn. Nhận thấy sự thiếu hụt về nhân lực chất lượng cao, LHU đã ra đời và gánh vác nhiệm vụ cung ứng nhân lực cho quá trình nghiệp CNH - HĐH của Đồng Nai và Đông Nam Bộ.

Sau 26 năm, LHU đã và đang cung ứng cho thị trường lao động hơn 50.000 cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, gồm các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, ngôn ngữ và sức khỏe. Các thế hệ sinh viên LHU đang có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, vẫn cần mẫn làm việc bằng cả khối óc và đôi bàn tay vì sự phát triển cá nhân và phồn thịnh của đất nước.

LHU cũng là đơn vị có mạng lưới đối tác đa dạng, gồm các tổ chức, các doanh nghiệp (hơn 1.000 doanh nghiệp) và các trường trung học, đại học trong và ngoài nước.

Điểm sáng về NCKH và chuyển giao công nghệ

Trong phong trào toàn dân tiến vào mặt trận KHCN do tỉnh Đồng Nai phát động, LHU là đơn vị tiên phong nhiều năm liền, cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường đã đạt hơn 300 giải thưởng khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ. Là trường ĐH ứng dụng, sản phẩm NCKH của LHU hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và xã hội. Trong những năm qua, LHU là đơn vị có số lượng sản phẩm NCKH được chuyển giao nhiều nhất cho các đối tác khu vực Đồng Nai và Đông Nam Bộ.

Tại các sân chơi lớn, LHU luôn khẳng định vị thế “ngôi vương” của mình khi 9 năm liên tiếp vô địch Robocon Việt Nam, 3 lần vô địch Châu Á – Thái Bình Dương; Liên tiếp 5 lần vô địch quốc tế cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á. Tại cuộc thi Shell Marathon thế giới tại London (2019), đội tuyển Trường Đại học Lạc Hồng là gương mặt đại diện duy nhất của châu Á có mặt ở đấu trường này và đứng ở vị trí thứ 4.

Số lượng bài báo công bố của LHU ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là các bài báo quốc tế. PGS. TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng LHU cho biết: Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường đã công bố hơn 1.000 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, các hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế nằm trong danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước chấm điểm. Năng suất NCKH của LHU nằm trong top 50 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có công bố quốc tế tốt nhất (năm 2019). Sinh viên LHU luôn có mặt ở vòng chung kết và dẫn đầu tại các cuộc thi về khởi nghiệp, NCKH.

Trong bảng xếp hạng đại học thế giới về sự đổi mới (The World University Ranking for Innovation, WURI) vừa công bố, Trường Đại học Lạc Hồng tiếp tục xuất sắc được gọi tên ở nhiều hạng mục: Top 5 trong số 50 trường đại học có chỉ số tốt nhất về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Fourth Industrial Revolution); LHU tăng 11 bậc so với năm 2022 trong danh sách 100 trường đại học sáng tạo toàn cầu (Global Top 100 Innavative Universities); Trong danh sách 50 trường đại học xuất sắc ở hạng mục Industrial Application - Ứng dụng công nghiệp, LHU đứng vị trí thứ 39,… Thứ tự đánh giá của WURI dựa trên các tiêu chí về sự cởi mở, đa dạng và những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng mang tính sáng tạo toàn cầu.

Hiện tại, LHU là trường ĐH tư thục tại Việt Nam sở hữu nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nhất (10 chương trình đạt chuẩn AUN, 2 chương trình đạt chuẩn ABET). Năm 2023, LHU tiếp tục được công nhận là đơn vị đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chí MOET.

Trên đường băng 4.0 - LHU tự tin cất cánh

Trong bối cảnh Cách mạng 4.0, giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. So với các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, hoạt động chuyển đổi số ở các trường đại học được thực hiện tương đối mạnh mẽ, toàn diện. Trường Đại học Lạc Hồng cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng LHU chia sẻ: “Quá trình chuyển đổi số tại LHU được thể hiện toàn diện, trên tất cả các mặt: Nhận thức; Chính sách, quản lý, điều hành; Hạ tầng số; Chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá, truyền thông số, và đặc biệt là nguồn nhân lực số”.

“Trong mỗi trường đại học, chất lượng nguồn nhân lực số là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành bại của quá trình chuyển đổi số. Hiện tại, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên LHU đều nhận thức ngày càng đầy đủ về vai trò của chuyển đổi số, không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng các công cụ số vào công việc, học tập. Nhờ đó, kỹ năng số cũng ngày càng được nâng cao, bước đầu hình thành các chuẩn mực văn hoá, ứng xử trong môi trường số” - TS Hiển thông tin.