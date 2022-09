Trường đại học duy nhất đạt giải ở Security Bootcamp 2022

Với chủ đề “Adaptive Security” (Bảo mật Thích ứng), Cuộc thi “Đấu trường An toàn Thông tin” - Security Bootcamp 2022 đã diễn ra từ ngày 9-11/9/2022 tại Quảng Ninh. Sau nhiều giờ thi đấu hết sức gay cấn giữa 13 đội chuyên gia đến từ nhiều cơ quan và doanh nghiệp An toàn Thông tin, đội tuyển ISITDTU của Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Ba.

Sự kiện “Đấu trường An toàn Thông tin” 2022 do Cộng đồng chuyên gia Security Bootcamp tổ chức với sự bảo trợ của Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin & Truyền thông), Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA). “Đấu trường An toàn Thông tin” 2022 có 2 hoạt động chính gồm:

- Hội thảo chuyên đề về An toàn Thông tin, và

- Cuộc thi “Đấu trường An toàn Thông tin”.

Sự kiện có hơn 150 đại biểu đến từ cộng đồng An toàn Thông tin tại Việt Nam, 13 chuyên gia và các sinh viên yêu thích an ninh thông tin, bảo mật, an ninh mạng... tham dự.

Sự kiện Security Bootcamp 2022 không chỉ là nơi để chia sẻ và thảo luận về các vấn đề nóng trong ngành, mà còn là nơi để các đơn vị cọ sát, thể hiện năng lực chuyên môn thông qua cuộc thi. Sự kiện cũng là dịp để xây dựng và kết nối đội ngũ những người làm về An toàn Thông tin trong cả nước cùng chia sẻ các kiến thức, kỹ năng An ninh Mạng mới nhất, tạo thành một diễn đàn uy tín, chất lượng về An toàn Thông tin tại Việt Nam.

Khác với mọi năm, Cuộc thi “Đấu trường An toàn Thông tin” năm nay có sự thay đổi thành phần tham dự, không giới hạn các đội thi chỉ được đến từ các doanh nghiệp, các ngân hàng mà đã mở rộng ra tới các trường đại học trên khắp cả nước. Đến từ ĐH Duy Tân, đội tuyển ISITDTU đã được “tranh tài” cùng các đội chuyên nghiệp thuộc các đơn vị hàng đầu cả nước về An toàn Thông tin như: Viettel, VNPT, HPT Vietnam, Vietcombank,... Đây là cơ hội quý giá để đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân “thu nạp” thêm nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên ngành hữu ích.

Năm nay, bên cạnh giải các đề thi do Ban tổ chức cung cấp, “Đấu trường An toàn Thông tin” 2022 còn có thêm phần thi diễn tập thực chiến, tạo nên điểm nhấn cho sự kiện, đồng thời cũng là thử thách mới cho các đội thi. Tại “đấu trường” này, các đội thi được thỏa sức thể hiện và trình diễn năng lực, kỹ năng của mình trong việc tìm ra các điểm yếu, lỗ hổng hệ thống cũng như điều tra truy vết khi hệ thống bị xâm nhập.

Sau nhiều giờ thi đấu cam go giữa 13 đội thi, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội xuất sắc nhất, gồm:

- Giải Nhất: Đội thi VNPT-VCI thuộc Tập đoàn VNPT đạt 5.150 điểm,

- Giải Nhì: Đội thi đến từ Viettel,

- Giải Ba: ISITDTU đến từ ĐH Duy Tân (là đội sinh viên duy nhất và cùng điểm với đội đạt giải Nhì là 4.750 điểm).

Trở về từ cuộc thi, sinh viên Đậu Hoàng Tài - thành viên đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân, chia sẻ: “Đề thi mà Ban Tổ chức ‘Đấu trường An toàn Thông tin’ 2022 đưa ra có tính thực tế và thời sự rất cao khi dựa trên nhiều tình huống về An toàn Thông tin xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Do vậy, các thành viên tham dự cuộc thi đã học được rất nhiều kỹ năng pentest, quy trình phân tích và tìm những dấu vết sót lại của hacker đã tấn công vào hệ thống. Cuộc thi lần này thực sự là một ‘sân chơi’ bổ ích để chúng em học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên ngành mới mẻ, đồng thời, là cơ hội để chúng em tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế.”

Tham dự cuộc thi lớn về An toàn Thông tin và “đối mặt” cùng nhiều đội thi chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp lớn, đội tuyển ISITDTU ngoài quyết tâm thi đấu thật tốt còn mang thêm tinh thần giao lưu, học hỏi để hoàn thiện chính mình tại Đấu trường An toàn Thông tin - Security Bootcamp 2022.

ThS. Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính & Truyền thông thuộc Trường Khoa học Máy tính (SCS), ĐH Duy Tân cho biết: “Giải thưởng mà đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đạt được lần này cũng như qua các cuộc thi nhiều năm qua phần nào khẳng định chất lượng đào tạo ngành An toàn Thông tin nói riêng và các ngành học về Công nghệ Thông tin nói chung của nhà trường. Bên cạnh việc trang bị cho người học hệ thống kiến thức chuyên môn vững vàng, ĐH Duy Tân rất chú trọng việc trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm qua các ‘đấu trường’ trong nước và quốc tế. Do vậy, tham gia những cuộc thi cũng chính là cách để sinh viên Duy Tân tích lũy thêm những kinh nghiệm thực tế và khám phá các thế mạnh khác của bản thân.”

