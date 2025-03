Trưởng Công an xã bỏ tiền túi xây nhà cho hộ nghèo

TP - Ngày nào thiếu tá Lê Đình Hải - Trưởng Công an xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, Gia Lai) cũng ghé tới mấy lần để thăm, ngắm nghía, cùng thợ xây làm căn nhà tặng cho bà Kpă H’Quế (75 tuổi, người Jrai) bị tàn tật từ nhỏ.

Bỏ tiền để “chữa” nhói lòng

Ia Pa, vùng đất nắng gió, khô cằn bên hông Quốc lộ 25. Chúng tôi xuất phát từ thành phố Pleiku lúc sáng sớm, mãi gần trưa mới đến được huyện. Từng cơn gió thổi hơi nóng táp vào ruộng mía bạt ngàn xào xạc. Ở đây người dân chỉ trồng được một vài giống cây, hoa màu chịu được nắng nóng. Chúng tôi phải dò hỏi mãi mới tới được nhà của bà Kpă H’Quế ở cuối thôn Ma San, xã Ia Mrơn.

Lúc này tại nhà bà H’ Quế, thiếu tá Hải đang hỏi han bà H’Quế bằng tiếng Jrai xem nay ăn gì, có đủ no không. Tình cảm ấm áp từ trái tim người cán bộ công an trẻ. Bà H’Quế cũng vừa mất con trai là anh Kpă Amlot (SN 1971).

Bà H’Quế bị tàn tật từ nhỏ, không thể đi mà chỉ chống tay lết từng bước một. Căn nhà được nhà nước hỗ trợ xây hơn 20 năm trước đã xuống cấp, không thể ở được. Cạnh bên là căn chòi gỗ của anh Amlot được chắp vá bằng đủ thứ để che chắn các lỗ thủng mỗi khi mưa gió. Căn chòi tồi tàn đó từng là nơi nương náu của Amlot cùng con gái và hai đứa cháu ngoại.

Mấy tháng trước, khi địa phương rà soát, Amlot thuộc diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thế nhưng, gần đây anh bị đổ bệnh nặng, phải bán mảnh đất duy nhất để chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Cũng vì thế mà Amlot không còn thuộc diện được hỗ trợ.

“Từ ngày Amlot mất, bà H’Quế và mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở. Nhiều lúc đến thăm, tôi chỉ thấy có nồi cơm trắng với muối, lúc thì chỉ thấy mỗi gói mì tôm. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Tôi tự hỏi tại sao mình là thành viên trong Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã mà không làm được gì?”, thiếu tá Hải chia sẻ.

Hình ảnh bà cụ cùng mấy đứa cháu ôm nhau dưới căn nhà gỗ cứ ám ảnh trong đầu thiếu tá trẻ. Tối ăn cơm, thiếu tá Hải kể, bàn với vợ bỏ 60 triệu đồng làm nhà cho bà H’Quế. Được sự đồng ý của vợ, sáng hôm sau thiếu tá Hải tới xã báo cáo Đảng uỷ và tiến hành khởi công xây dựng nhà ngay. Dự tính là vậy, nhưng đến thời điểm này đã phát sinh thêm 20 triệu đồng làm nhà.

Ngoài hỗ trợ bà H’ Quế, thiếu tá Hải còn hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Ksor Liễu (29 tuổi, thôn Ma Rin 2, xã Ia Mrơn) để sửa chữa nhà. Chị Liễu thuộc diện khó khăn vì đang nuôi 3 con nhỏ. Con trai thứ hai hay đau ốm. Vợ chồng lại không có đất sản xuất, đi làm thuê chỉ đủ tiền ăn uống. Tích cóp được ít tiền, chị phải đập vào việc đổ đất, nâng nhà bởi mỗi trận mưa lớn cả vùng trũng này sẽ ngập hết. Gia đình vợ chồng trẻ chen chúc nhau trong căn nhà tôn nóng bức. Bởi vậy, để vợ chồng trẻ vượt qua vũng lầy, thiếu tá Hải quyết định hỗ trợ tiền, cộng với 10 triệu đồng xã đứng ra vận động để bổ sung kinh phí xây nhà mới cho hộ này thay vì sửa chữa.

“Tôi làm Công an xã nên tiền hỗ trợ các chức danh này trong nhiệm kỳ 5 năm cộng lại cũng được hơn 100 triệu đồng. Tôi dùng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ hộ nghèo. Bởi giúp dân sẽ chẳng mất đi đâu. Mình giúp người dân họ sẽ yêu thương, xem mình như người nhà. Từ đó mình mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn được”, thiếu tá Hải bày tỏ.

“Hành động cao cả của thiếu tá Hải thật khó diễn tả bằng lời. Bởi kinh tế của thiếu tá Hải mới ở mức ổn thôi, chưa giàu. Nghĩa cử ấy khiến anh em cán bộ rất xúc động, tạo sự lan tỏa hành động đẹp phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương nói riêng” Ông Võ Tấn Công - Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn

Lấy nhau từ năm 2010, sau 5 lần chuyển nhà, thiếu tá Hải và vợ đều hiểu được cảnh không nhà cửa. Hiện tại gia đình anh Hải vẫn phải nuôi hai con nhỏ ăn học nên cuộc sống còn những vất vả. Vợ thiếu tá Hải, chị Ung Thị Châu Trang bộc bạch, bản thân cũng hay làm thiện nguyện. Tuy nhiên, nghe chồng trao đổi sẽ hỗ trợ từ 60 đến 100 triệu đồng làm nhà, chị Trang “đứng hình” mấy phút. Tuy vậy, nghe chồng giải thích, kể về hoàn cảnh bà cháu côi cút chị Trang lại đồng cảm, hiểu tâm chồng nên đồng ý ngay.

Mang bình yên cho buôn làng

Xã Ia Mrơn từng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự khi một số hộ gia đình trên địa bàn xã bị kẻ xấu dụ dỗ, vi phạm pháp luật. Tình trạng trộm cắp tài sản, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra…

Khoảng 6 năm trước, Công an huyện Ia Pa điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Mrơn, thiếu tá Lê Đình Hải đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của các đối tượng FULRO thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Nắm tình hình, thiếu tá xác định đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo là điểm tựa vững chắc, là “chìa khoá” để tháo gỡ, xoá bỏ những tệ nạn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an và người dân nên đến nay nhiều trường hợp được vận động đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga”.

Để tuyên truyền đến người dân một cách hiệu quả, Công an xã Ia Mrơn còn xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhờ sự nỗ lực ấy mà xã Ia Mrơn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Năm 2023, thiếu tá Hải anh là cá nhân duy nhất của tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/DUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tháng 1/2025, thiếu tá Hải được Bộ Công an mời gặp mặt tại chương trình “Sống trong lòng dân”.