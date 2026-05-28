Trưởng Ban Kiểm soát Sonadezi bị bắt

Ngày 28/5, Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai (Sonadezi - mã chứng khoán: SNZ) vừa công bố thông tin, đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát SNZ về việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Đặng Lê Bích Phượng tăng thù lao hơn 33%, nhận thu nhập hơn 1 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong biên bản họp ngày 28/5, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng - thành viên Ban Kiểm soát SNZ tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của ban này cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Quý I năm nay, Sonadezi ghi nhận doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Năm nay, Sonadezi đặt kế hoạch doanh thu 6.021 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế 1.336 tỷ đồng, giảm 37%.

