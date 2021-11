Trước trận đội tuyển Việt Nam vs Nhật Bản: Hà Nội rực sắc đỏ

9 giờ trước

Thời tiết tuyệt vời cho việc thưởng thức một trận bóng đá

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay ngày độc thân 11/11 là một ngày rất đẹp trời, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như rèn luyện thể thao hay đến sân vận động cổ vũ trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản.

Theo đó, khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 23-25 độ C. Do thời tiết đã vào đông nên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vì vậy người hâm mộ nên chú ý mang thêm áo khoác, tránh cảm lạnh khi kết thúc trận đấu ra về lúc 21h đêm.