Trước 'There's No One At All', Sơn Tùng M-TP từng phải thu hồi MV vì có yếu tố nhạy cảm

TPO - “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng M-TP từng phải gỡ bỏ và thay thế vì bị tố "mượn" MV để giễu cợt bậc cha, chú.

Sơn Tùng M-TP đang là tâm điểm của sự chú ý khi MV There's No One At All mới phát hành tối 29/4 vướng phải sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng khi truyền tải nội dung tiêu cực với cảnh nhảy lầu tự vẫn.

Suốt nhiều giờ vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, ý kiến phê phán gay gắt cái kết của nhân vật chính trong MV của giọng ca Thái Bình. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu nam ca sĩ có lời xin lỗi và gỡ MV.

“Sau một loạt hình ảnh khá u tối thì hành động cuối cùng của MV này là cảnh Sơn Tùng đứng trên bờ tường cao tầng rồi nhảy xuống. Tôi không rõ ê-kíp muốn cho người xem cảm nhận điều gì, có ẩn ý gì sâu xa, nhưng với đông đảo fan hâm mộ của Sơn Tùng đang ở tuổi teen, thậm chí là tiểu học sẽ chỉ nhìn thấy thần tượng của mình vừa… tự tử”, một trong nhiều ý kiến của cư dân mạng chỉ trích MV There's No One At All.

Với phong cách nhạc hiện đại, nhiều màu sắc, hợp gu giới trẻ, Sơn Tùng M-TP đang là một trong những cái tên luôn giữ được sức nóng số 1, làm chao đảo showbiz Việt suốt nhiều năm qua.

Đi cùng với danh tiếng và tài năng, Sơn Tùng vướng không ít thị phi. Nhiều tác phẩm của nam ca sĩ gốc Thái Bình đều bị quy về hai từ "vay mượn". Kể từ khi ra mắt đến nay, hầu như ca khúc nào của anh cũng được đưa lên bàn phân tích, mổ xẻ.

Điển hình như Chúng ta không thuộc về nhau bị cáo buộc đạo hit đình đám We Don’t Talk Anymore của Charlie Puth, Chắc ai đó sẽ về trong phim Chàng trai năm ấy bị dư luận kết tội đạo nhạc Because i miss you của Hàn Quốc, Em của ngày hôm qua bị tố sử dụng hoàn toàn beat của ca khúc Every night của nhóm EXID… Trước các nghi án “đạo nhái” sản phẩm âm nhạc, Sơn Tùng M-TP thường giữ im lặng.

Năm 2015, MV Không phải dạng vừa đâu của nam ca sĩ gây bùng nổ tranh luận khi bị cho là “đá xéo” hai nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh. Công ty chủ quản của Sơn Tùng M-TP sau đó đã phản hồi rằng, trách nhiệm cũng như ý tưởng nội dung hoàn toàn không liên quan tới Sơn Tùng.

Đạo diễn MV - Vũ Ngọc Phượng - khẳng định, ê-kíp của anh không có ý định công kích hay chỉ trích bất cứ cá nhân nào và quyết định thực hiện sản phẩm thay thế. MV gây tranh cãi đã được thu hồi.