Trước thềm World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam đấu 'quân xanh' chất lượng

TP - Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với New Zealand - đội đồng chủ nhà của VCK World Cup nữ 2023, trước khi chính thức bước vào tranh tài tại giải.

Nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua cho biết, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội đồng chủ nhà New Zealand. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào lúc 17 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 10/7 trên sân McLean Park, Napier. Trận đấu với New Zealand sẽ là đợt tập dượt quan trọng đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bên cạnh New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến còn đá thêm một trận giao hữu với đối thủ chất lượng khác là đội nữ Tây Ban Nha.

HLV trưởng Mai Đức Chung nhận định: “Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi kiểm tra lại những sự chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên thời gian đó cũng là sát thời gian thi đấu nên chúng tôi cũng cần có sự tính toán để bảo toàn lực lượng, hạn chế các chấn thương. Đó là trận đấu với một trong hai chủ nhà của giải đấu nên chúng tôi rất trân trọng trận đấu này”.

Về phía đội tuyển nữ New Zealand, đây cũng sẽ là trận đấu giao hữu cuối cùng của họ trước khi bước vào chiến dịch World Cup trên sân nhà. HLV trưởng Jitka Klimkova nói: “Chúng tôi muốn tham dự VCK World Cup với thể trạng tốt nhất có thể. Vì vậy việc đối đầu với một đội tuyển như Việt Nam ngay trước khi giải đấu bắt đầu sẽ mang đến sự kết hợp trong việc đối chiếu các đối thủ cho chúng tôi trong giai đoạn xây dựng chiến dịch này. Chúng tôi sẽ có phần lớn đội hình chính trong vài tuần trước trận đấu. Vì vậy, trận đấu này là cơ hội hoàn hảo để biến những gì chúng tôi nỗ lực thực hiện thành hiện thực”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 ở Nepal. Sau giải đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 17 đến 30/4 để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ “ngôi hậu” SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 ở Campuchia.

Kết thúc SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến tập huấn 3 tuần tại Đức, từ ngày 5 đến ngày 25/6. Đầu tháng 7, đội sẽ sang New Zealand sẵn sàng cho VCK World Cup nữ 2023.