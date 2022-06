Trung tướng Tô Ân Xô: Họ đã lợi dụng chính sách để trục lợi

TP - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tất cả bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh, FLC, Việt Á, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đều bị xác định vi phạm pháp luật hiện hành.

Thông tin về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tại phiên họp các thành viên Chính phủ đã xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội; công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như việc phục hồi phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công và một số nội dung quan trọng khác.

Để đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời bám sát tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp; đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng học phí, giá sách giáo khoa tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề tăng học phí sao cho phù hợp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, dù dịch đã được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, tuy nhiên việc phục hồi kinh tế- xã hội vẫn cần thời gian, nhiều địa phương, nhiều gia đình vẫn còn khó khăn. Do đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc xác định mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp với tình hình thực tế địa phương, chia sẻ khó khăn với người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ

Liên quan đến giá xăng dầu tăng cao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ phối hợp Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đề xuất giảm thuế trong cơ cấu giá xăng dầu. Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng bày tỏ sự “lo lắng vì xăng dầu ảnh hưởng tới CPI, tạo ra nhiều thách thức trong điều hành, kiềm chế lạm phát”. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành sửa đổi Nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng từ 20% xuống 12%.

Trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả điều tra các vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đến nay như thế nào (như vụ FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á); dòng tiền Việt Á hối lộ các quan chức CDC các tỉnh, thành phố như thế nào? Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tất cả bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh, FLC, Việt Á, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đều bị xác định vi phạm pháp luật hiện hành. “Có đặc điểm ở những bị can này là rất nhiều trong số họ là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo. Họ đã lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm các quy định về đấu thầu, đưa hối lộ và nhận hối lộ”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các bị can là cán bộ, đảng viên trước tiên sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng, sau đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khẳng định “dòng tiền là yếu tố quan trọng” khi tiến hành điều tra, ông Xô cho biết, trong một số vụ án khi khám xét có những bị can trong ngăn kéo có tới hơn 10 tỷ đồng. Ví dụ vụ Việt Á, “họ rất nhiều tiền”, Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á) khai kiếm lãi 4.000 tỷ, bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng. “Đây là kênh để các nhà điều tra tìm ra”, ông Xô thông tin, đồng thời viện dẫn vụ án “chuyến bay giải cứu” mà theo cán bộ điều tra trừ các chi phí đi thì số tiền lợi nhuận lên đến vài tỷ đồng một chuyến bay, trong đợt dịch vừa qua có tới gần 2.000 chuyến bay.

Đối với vụ FLC, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư của 26 cá nhân để lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán, để thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả tạo với 6 mã chứng khoán FLC, thu lợi bất chính ban đầu 975 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư. Theo ông Xô, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn tố cáo hành vi thao túng thị trường của Trịnh Văn Quyết và đồng bọn.