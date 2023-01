Trung tâm y tế bị kiện vì chậm trả tiền vật tư chống dịch

TP - TAND TP Thuận An (Bình Dương) vừa thụ lý vụ án Công ty TNHH Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chìa Khóa Vàng (TPHCM) khởi kiện đòi Trung tâm Y tế TP Thuận An thanh toán số tiền mua vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19 hơn 80 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 74,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 5,3 tỷ đồng)

“Không phản hồi”

Theo thông tin từ Công ty TNHH Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chìa Khóa Vàng (Công ty Chìa Khóa Vàng), doanh nghiệp này cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế TP Thuận An (Bình Dương) đã hơn 1 năm nay nhưng vẫn chưa được trả tiền. Các đơn hàng được giao đầy đủ theo yêu cầu đặt hàng của Trung tâm Y tế TP Thuận An nhằm kịp thời chống dịch vào các tháng 6,7,8,9/2021.Tại thời điểm doanh nghiệp này cung cấp vật tư, thiết bị y tế nói trên, TP Thuận An đang lúc cao điểm của đại dịch COVID-19.

“Công ty đã nhiều lần gửi yêu cầu bằng tin nhắn, điện thoại, công văn đến Trung tâm Y tế TP Thuận An đề nghị thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ, nhưng cho đến nay họ vẫn không phản hồi công văn và chưa thanh toán. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp”, Công ty Chìa Khóa Vàng trình bày trong đơn.

Đại điện Công ty Chìa Khóa Vàng bức xúc: “Trong tâm điểm dịch, các cơ quan chức năng đã gửi thư ngỏ kêu gọi chúng tôi chung tay chống dịch. Lúc đó, chúng tôi không tiếc nhân lực, vật lực ủng hộ thiết bị, tiền mặt hàng tỷ đồng, thậm chí được các cơ quan địa phương gửi thư cảm ơn. Thế nhưng, đến khi mua sắm thiết bị thì không thanh toán đúng hạn, khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn, nợ nần chồng chất, bị các đối tác cung cấp thiết bị gửi đơn khởi kiện đòi nợ khắp nơi…”.

Ngành chức năng nói gì?

Ngày 9/1, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An nói rằng, không phải đơn vị né tránh việc thanh toán số tiền mua vật tư, trang thiết bị của Công ty Chìa Khóa Vàng mà do vướng một số thủ tục dẫn đến việc thanh toán hợp đồng chậm.

“Đơn vị đã có cuộc làm việc và gửi văn bản tham mưu cấp trên về việc thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp vật tư, trang thiết bị. Chúng tôi đang chờ cấp tỉnh và thành phố quyết định để giải quyết”, bà Phương cho biết.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tiền Phong liên quan vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết ông đã nắm được vụ việc. “Địa phương đã báo cáo tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí do có những việc cần xin chủ trương”, người đứng đầu chính quyền thành phố Thuận An nói và khẳng định, quan điểm của địa phương là luôn đồng hành, hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc thanh lý hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 có thời điểm bị chững lại do vướng một số quy định. Theo vị này, Quốc hội chuẩn bị có Nghị quyết về vấn đề này và địa phương sẽ có chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn động.

Tại Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết Quốc hội nêu các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Theo đó, các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các chi phí, chế độ chính sách này được chuyển nguồn thanh toán sang năm 2023.

“Các thiết bị y tế chúng tôi cung cấp cho Trung tâm Y tế Thuận An không liên quan đến Công ty Việt Á, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì họ không thanh toán cho doanh nghiệp”, đại diện Công ty Chìa Khóa Vàng thắc mắc.