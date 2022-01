Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động

TPO - Sáng 10/1, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Tham dự có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn.

Năm 2018, sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại Nghệ An.

Việc xây dựng Trung tâm là hết sức cần thiết và quan trọng để việc tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục, rèn luyện cho thanh thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng cần thiết; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào Đoàn, Hội, Đội.

Sau 18 tháng thi công, công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành với trang thiết bị đầy đủ, sẵn sàng cho việc tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục, rèn luyện cho thanh thiếu nhi.

Trung tâm có diện tích đất sử dụng là 19.660 m2 với số vốn đầu tư trên 44 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục: Khối nhà điều hành, hội trường lớn khối nhà hành chính cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho các hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò, các sở, ban ngành địa phương để công trình được triển khai thành công tốt đẹp.

“Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thanh thiếu nhi đông tốp đầu của cả nước, nhu cầu về một địa điểm hoạt động đa chức năng cho thanh thiếu nhi là rất cần thiết. Chính vì lẽ đó, T.Ư Đoàn quyết định lựa chọn Nghệ An để xây dựng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên”, anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương khẳng định: “Việc khánh thành Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An không chỉ mở ra một giai đoạn mới đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà mà còn khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.