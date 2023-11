Trung tâm quỹ đất nói gì vụ hộ dân bị ‘bỏ quên’ giữa dự án thủy lợi nghìn tỷ?

TPO - Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang chờ phê duyệt giá để lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ dân duy nhất còn ở trong Dự án hồ thủy lợi Ea Tam.

Liên quan đến việc này, trước đó Tiền Phong đã phản ánh trong bài: “Cận cảnh hồ thủy lợi nghìn tỷ ở Buôn Ma Thuột thi công với tốc độ ‘rùa bò’” đăng ngày 28/10.

Theo đó, trong đại công trình mênh mông cỏ mọc, có ngôi nhà gỗ cũ kỹ của gia đình ông Sú A Lộc (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Đây là hộ duy nhất chưa di dời khỏi vùng dự án vì chưa được giải quyết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ông Lộc cho biết, gia đình có hơn 400m2, do bố mẹ ông để lại. Cách đây khoảng chục năm, thời điểm mẹ ông là bà Lê Thị Liền còn sống, đã đi kê khai để xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng, do không có đường đi nên không thể cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở cho hộ bà Lê Thị Liền. Từ trước đến nay, gia đình ông đều ở trong ngôi nhà gỗ do bố mẹ xây dựng đã mấy chục năm.

Năm 2021, khi nhận thông tin đất của gia đình thuộc diện phải di dời để làm dự án hồ thủy lợi Ea Tam, ông Lộc đã cung cấp thông tin giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình ông chưa được giải quyết hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

“Các hộ xung quanh đã nhận chế độ nên đi hết, chỉ còn gia đình tôi mỏi mòn chờ đợi. Một mình sống giữa nơi hoang vu này, tôi cũng lo lắng lắm”, ông Lộc giãi bày.

Ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột cho biết, đất mà gia đình ông Lộc đang ở thuộc hộ Lê Thị Liền (nay đã mất).

Trước đây, khi thực hiện công tác lên phương án giải phóng mặt bằng cho dự án hồ thủy lợi Ea Tam, Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột đã yêu cầu các con của bà Liền cung cấp hồ sơ liên quan để chứng minh nguồn gốc đất đai nhưng lại không có.

Sau đó, cơ quan chức năng phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng và thực hiện cưỡng chế một số hộ trong vùng dự án thì gia đình này mới cung cấp.

“Trong tuần tới, khi có quyết định phê duyệt giá bồi thường, chúng tôi sẽ có phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ dân này. Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng rất phức tạp, nhất là chứng minh nguồn gốc đất để làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường. Do đó, chúng tôi phải làm cẩn thận, tuân thủ đúng pháp luật”, ông Chính cho hay.

Dự án hồ thủy lợi Ea Tam nằm trên địa bàn phường Tự An và Tân Lập, có 550 hộ dân, với khoảng 46ha bị ảnh hưởng, trong đó 309 hộ có nhu cầu bố trí đất tái định cư. Dự án có mức đầu tư trên 1.468 tỷ đồng, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2017-2020 (về sau được điều chỉnh đến năm 2023), giai đoạn 2 từ năm 2020-2024. Tuy nhiên, đến nay giai đoạn 1 của dự án mới hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công trình, đang thiếu khoảng 100.000m3 đất đắp. Hiện dự án đang tạm dừng thi công, nguy cơ không kịp tiến độ, phải xin gia hạn.