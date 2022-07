Trung tâm Dịch vụ công ích Biên Hòa thuê xe rửa đường giá 320 triệu đồng/tháng

Qua kiểm tra công tác quản lý tài chính, công tác phòng chống tham nhũng, ngày 7/7, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại trung tâm Dịch vụ công ích (DVCI) TP Biên Hòa.

Theo kết luận của UBND TP Biên Hòa, vào tháng 9/2019, Trung tâm DVCI do ông Trần Quang Trung làm giám đốc, hợp đồng thuê xe của Công ty TNHH TV Thiết kế xây dựng Sao Biển gồm một xe cần cẩu có tổng trọng tải 10,5 tấn trong ba năm với giá năm đầu là 80 triệu đồng/tháng, năm thứ hai là 88 triệu đồng/tháng, năm thứ ba là 96 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, công ty Sao Biển có 5,5% thuộc quyền sở hữu của em gái ông Trung.

Trụ sở Trung tâm DVCI

Tháng 5/2019, Trung tâm DVCI thuê của công ty TNHH Vận tải và VLXD An Phát một xe bồn chứa nước 26 m3 để xịt rửa đường với giá 320 triệu đồng/tháng, thời hạn gần ba năm.

Tháng 2/2020, Trung tâm DVCI tiếp tục thuê một xe tải cẩu nâng của công ty TNHH Vận tải và VLXD An Phát với giá 200 triệu đồng/tháng, thời hạn hơn một năm. Hai xe này đều do Công ty CP XDTM An An Khang đăng ký, đứng tên. Đáng nói là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty CP XDTM An An Khang là em gái của ông Trung. Với hợp đồng thuê xe này, em gái của ông Trung được hưởng 10% lợi nhuận chia từ công ty An Phát.

UBND TP Biên Hòa cũng làm rõ, tại thời điểm kiểm tra thể hiện số liệu về đầu tư tài chính (tính đến ngày 31/12/2021) của trung tâm là 10 tỉ đồng nhưng thực tế đây là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (lãi suất được đưa vào tài khoản tiền gửi của đơn vị). Tuy nhiên, Trung tâm DVCI không xin ý kiến chủ trương của UBND TP Biên Hòa.

Kết luận của UBND TP Biên Hòa nêu rõ: Ông Trần Quang Trung với vai trò, trách nhiệm là giám đốc trung tâm DVCI TP trực tiếp ký kết hợp đồng thuê xe đều có liên quan đến em ruột. Vi phạm này của ông Trung cần kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trung tâm, trích lập và sử dụng các quỹ mặc dù quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận và thông qua hội nghị viên chức của đơn vị nhưng khi ban hành không có phần chữ ký của tổ công đoàn và không gửi đến UBND TP để có ý kiến là chưa thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Do đó, cần kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.