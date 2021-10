Trung Ruồi hé lộ hậu trường tập 35 phim ‘11 tháng 5 ngày’ khiến khán giả khóc hết nước mắt

TPO - Cảnh Long Đần (Trung Ruồi) bị Thục Anh (Lương Thanh) hủy hôn vào phút chót kèm những câu nói như xát muối khiến người xem không thể cầm nước mắt. Diễn viên Trung Ruồi bật mí, phân đoạn đám cưới của Long và Thục Anh đã bị lùi không dưới 2 lần vì thời tiết và các yếu tố khách quan khác.

Tập 35 bộ phim “11 tháng 5 ngày” lên sóng tối 18/10 tạo hiệu ứng cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Đám cưới giữa Long Đần (Trung Ruồi) và Thục Anh (Lương Thanh) là điều mà nhiều người chờ đợi để có một cái kết đẹp. Tuy nhiên, vào phút chót, Thục Anh bất ngờ bỏ trốn.

Sau đó, Thục Anh trở về và nói hết sự thật là cô đã gặp bố mẹ của Long để hủy đám cưới, đồng thời cho ông bà biết cái thai trong bụng cô không phải là cốt nhục của Long. Không chỉ vậy, Thục Anh tuyên bố cô không hề yêu Long mà chỉ thương hại anh và muốn mọi chuyện kết thúc. Đến đây, cảm xúc của tất cả mọi người như bùng nổ.

Long Đần đau khổ khi mọi yêu thương anh dành cho Thục Anh bị cô rũ bỏ trong phút chốc. Long Đần đã dốc sức làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho đám cưới và một cuộc sống tốt hơn cho Thục Anh nhưng bị đối xử phũ phàng. Khán giả không cầm được nước mắt khi theo dõi màn đối thoại giữa Long Đần - Thục Anh và mẹ Vân.

Tập phim sau khi lên sóng đã tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên Trung Ruồi cũng như tình tiết bất ngờ, xúc động của tập 35 bộ phim “11 tháng 5 ngày”.

“Tập phim hôm nay tốn nước mắt quá. Thương Long Đần, thương Thục Anh, và cả cô Vân nữa”; “Thục Anh cứ nghĩ làm vậy là tốt cho Long nhưng Long cố gắng như vậy là vì điều gì? Mất đi mục đích phấn đấu, con người ta khác gì mất đi tất cả”; “Tập này xem xúc động quá, đoạn mấy anh em chia tay mà buồn”; “Thứ gây tổn thương cho người ta nhất là làm người ta yêu mình sâu đậm rồi bỏ người ta mà đi. Hy sinh rồi cũng không được gì chỉ toàn nước mắt, thương Long quá”; “Long Đần lấy nhiều cảm xúc quá”; “Cái kết cũng xứng đáng mà, Thục Anh xứng đáng làm mẹ đơn thân, do cô ấy tự làm tự chọn, còn gây đau khổ cho người khác. Còn kết cục này mở ra hạnh phúc mới cho Long Đần. Người lành hiền tốt bụng như Long Đần xứng đáng gặp được người con gái tốt, yêu thương anh ta thật lòng”; “Tập hôm nay hay và cảm động nhất. Tuy nhiên không đồng ý với Thục Anh, không bàn tính với Long, tự quyết định chuyện quan trọng cho cả hai. Đồng ý Long làm việc tối tăm mặt mày, hy sinh nhiều nhưng đang hạnh phúc vì lấy được người mình yêu. Bây giờ mất Thục Anh lại còn đau khổ hơn, nỗi đau tinh thần lớn hơn nỗi đau về thể xác”; “Long Đần diễn vai bi xuất thần quá. Không nói nhiều, chỉ nhìn nét mặt của anh ấy mà đã rơi nước mắt”; “Điểm 10 cho Long Đần và mẹ Vân về diễn xuất. Xem tới đâu khán giả khóc theo tới đó. Một tập phim quá nhiều cảm xúc”… là một số ý kiến bình luận về tập 35 bộ phim “11 tháng 5 ngày”.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, diễn viên Trung Ruồi cho biết, anh bất ngờ khi tập 35 của bộ phim “11 tháng 5 ngày” lại tạo được hiệu ứng lớn như vậy với khán giả. Chính Trung Ruồi cũng rất xúc động khi xem lại tập phim này. “Thực ra, các phân đoạn của tập 35 được quay ở nhiều ngày khác nhau. Đó cũng là tập phim có những phân đoạn mà tôi thấy ưng ý nhất. Phân đoạn Thục Anh trở về sau khi gặp bố mẹ Long là cảnh mà tất cả các diễn viên đều hiểu tầm quan trọng và dành sự tập trung cao độ nhất. Từ những vai diễn ít thoại, không có thoại trong phân đoạn đó như anh Quang Thắng, chị Thơ đều rất tập trung, hay ba em trong xóm trọ như: Thiện, Quảng, Mõ. Mọi người đều muốn đưa vào bối cảnh một cảm xúc chân thật nhất.

Bên cạnh đó, đạo diễn, quay phim, và toàn bộ ê kíp sản xuất cũng đã làm việc tập trung hết mức có thể. Mọi người đã thổi không khí vào trước cảnh quay hàng tiếng đồng hồ. Hôm đó thời tiết xấu, và phân đoạn lại dài nên chỉ 1 chút sai sót thì sẽ không chạy kịp với trời mưa và phải setup lại toàn bộ vào ngày hôm khác. Thực tế, phân đoạn đám cưới đó đã bị lùi không dưới 2 lần vì thời tiết và các yếu tố khách quan khác. Và thật may mắn khi cảnh quay cận cuối cùng kết thúc cũng là lúc trời mưa rất to. Cảnh rạp cưới tan hoang trong mưa là do ê kíp quay đã săn bắt và quay dưới mưa”, diễn viên Trung Ruồi bật mí.

Trung Ruồi tiết lộ thêm, diễn xong cảnh đám cưới, tất cả các diễn viên đều khá mệt mỏi vì phải tập và diễn tới 6 lần, mỗi lần 11 phút liền để đảm bảo đủ góc máy. Ngoài ra, phân đoạn Thục Anh đi lang thang giữa phố và Long Đần đi làm thì được quay trong 1 ngày.

“Buổi sáng, Thục Anh quay cảnh đó và tôi quay vào buổi chiều. Khi đến phim trường thì đạo diễn đã rất hài lòng về Thục Anh và nhắc nhở: “Thục Anh quay tốt lắm, giờ chú cố gắng diễn để cho người ta thương nhé”. Và kết quả là như mọi người đã thấy, đã xem. Trung rất cảm ơn sự quan tâm và ưu ái mà khán giả dành cho mình cũng như vai diễn Long Đần”, diễn viên Trung Ruồi cho biết thêm.