Trung Quốc treo thưởng 15.000 USD cho người tố giác gián điệp

TPO - Trung Quốc đang có chính sách thưởng tiền mặt lên đến 100.000 tệ (15.000 USD) cho người cung cấp thông tin về những đối tượng gây đe doạ cho an ninh quốc gia, trong bối cảnh nước này tiếp tục chiến dịch kéo dài nhiều năm để loại bỏ những gì bị coi là mối đe doạ từ gián điệp nước ngoài và “các thế lực thù địch”.

Những người báo tin thành công có thể nhận được “phần thưởng tinh thần” bằng giấy chứng nhận hoặc “phần thưởng vật chất” bằng tiền mặt, theo thông báo được Bộ Công an Trung Quốc đưa ra ngày 6/6.

Phần thưởng tiền mặt được chia làm 4 cấp, tuỳ thuộc vào giá trị thông tin được báo cáo, dao động từ 10.000 tệ đến hơn 100.000 tệ.

Manh mối có thể là thông tin cụ thể về người hoặc hành động liên quan, hoặc thông tin mới đối với chính quyền. Báo cáo có thể gửi trực tiếp hoặc qua mạng internet, qua bưu điện hoặc đường dây nóng của công an.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Trung Quốc khuyến khích người dân báo cáo về gián điệp nước ngoài và các cộng tác viên người địa phương thông qua hình thức tuyên truyền và trao thưởng.

Năm 2017, chính quyền cấp quận ở thủ đô Bắc Kinh bắt đầu trao thưởng nửa triệu tệ (75.000 USD) cho những ai phát giác gián điệp. Trong vòng 1 năm, chính quyền nhận được gần 5.000 báo cáo và đã trao thưởng cho nhiều người báo tin, từ nhà nghiên cứu khoa học đến tài xế taxi, báo Tin tức Bắc Kinh đưa tin.

Chính sách mới được đưa ra nhằm tiêu chuẩn hoá chính sách khen thưởng và khuyến khích người dân, một đại diện của Bộ Công an nói với báo Pháp luật.

Quy định mới được ban hành khi các quan chức và báo chí Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này đang đối mặt với mối đe doạ nghiêm trọng và liên tục từ “các thế lực thù địch nước ngoài”, đang cố gắng thâm nhập và làm suy yếu Trung Quốc theo mọi cách có thể.

“An ninh quốc gia của Trung Quốc đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng và phức tạp. Đặc biệt, các cơ quan tình báo và thế lực thù địch nước ngoài đang tăng cường các hoạt động thâm nhập và do thám bằng phương thức đa dạng hơn, nhằm vào nhiều lĩnh vực hơn, gây đe doạ nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Trung Quốc”, đại diện Bộ Công an phát biểu.

Sự nghi ngờ ngày càng lớn của Trung Quốc đối với những ảnh hưởng từ bên ngoài bắt nguồn từ quan hệ cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt với phương Tây, nhất là Mỹ.

Bình Giang