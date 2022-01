Trung Quốc: Phong tỏa thành phố 1,2 triệu dân vì 3 ca COVID-19 không triệu chứng

TPO - Chính quyền thành phố Vũ Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) thông báo bắt đầu áp lệnh phong toả từ ngày 4/1 khi số ca mắc COVID-19 không có triệu chứng ở thành phố này tăng lên 3 người.

Quyết định phong tỏa được đưa ra tối 3/1. Theo đó, người dân Vũ Châu được yêu cầu hạn chế ra đường. Chốt kiểm soát sẽ được dựng lên ở các khu dân cư để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó, tối 2/1, chính quyền Vũ Châu đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp bao gồm tạm đình chỉ phương tiện giao thông công cộng, dừng dạy học trực tiếp…

Các trung tâm mua sắm và siêu thị chỉ được phép mở cửa gian hàng bán đồ thiết yếu. Bảo tàng, sân vận động, khu du lịch, quán cà phê, internet và các địa điểm vui chơi giải trí khác buộc phải đóng cửa. Khu vực trung tâm thành phố bị hạn chế ra vào. Những người từ địa phương khác trở về Vũ Châu phải chủ động khai báo.

Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan y tế thành phố Vũ Châu phát hiện 2 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Hai người này không di chuyển đến địa phương khác trong suốt 14 ngày qua. Đến 3/1, số F0 không triệu chứng ở Vũ Châu tăng lên 3 người.

Cũng trong ngày 4/1, chính quyền quận Bắc Luân (thành phố cảng Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch sau khi số ca bệnh liên quan đến một nhà máy may mặc ở thành phố này tăng lên tới 23 ca.

Tại những khu vực bị phong tỏa, người dân được yêu cầu không rời khỏi nhà. Các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa. Nhu yếu phẩm sẽ được mang đến tận nhà dân.

Ở những nơi có cấp độ dịch thấp hơn, người dân chỉ được đi lại trong vùng an toàn, và các hoạt động tụ tập sẽ bị hạn chế.

Tất cả các cơ sở thể dục thể thao, giải trí và tôn giáo ở quận Bắc Luân phải dừng hoạt động. Các trường trung học và tiểu học tạm dừng dạy học trực tuyến.

Ngày 4/1, Trung Quốc ghi nhận thêm 175 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 5 ca ở tỉnh Hà Nam, 8 ca ở thành phố Ninh Ba và 95 ca ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây).

Từ ngày 9/12 đến nay, ổ dịch thành phố Tây An đã ghi nhận hơn 1.600 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên số ca mắc mới những ngày gần đây đã bắt đầu giảm so với một tuần trước đó. Các chuyên gia dự đoán ổ dịch ở Tây An sẽ được kiểm soát vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 1, trước khi Trung Quốc đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic Bắc Kinh vào tháng 2.

Minh Hạnh