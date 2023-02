Trung Quốc: Lở đất kinh hoàng ngay sau sập hầm than, 53 người mất tích

TPO - Một trận lở đất xảy ra ngay sau vụ sập hầm khai thác than ở vùng Nội Mông, Trung Quốc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người mất tích, báo chí trong nước đưa tin ngày 23/2.

Vụ sập hầm xảy ra ngày 22/2 tại khu mỏ lộ thiên ở thị trấn Alxa League, thuộc điều hành của công ty Xinjing Coal Mining.

Sau vụ sập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu hộ. “Chúng ta phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích và chữa trị cho những người bị thương”, báo chí Trung Quốc dẫn lời ông Tập.

Tuy nhiên, vụ lở đất xảy ra ngay trong tối 22/2 khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng, đến sáng nay vẫn chưa thể nối lại.

Chưa có báo cáo về thương vong trong trận lở đất.

Than là nguồn năng lượng quan trọng ở Trung Quốc, nhưng các hầm khai thác than ở nước này thường xuyên xảy ra sự cố, chủ yếu do thực hiện không nghiêm tiêu chuẩn an toàn.

Nội Mông là vùng khai thác than lớn. Trong năm qua, các mỏ than ở Trung Quốc nỗ lực tăng sản lượng sau khi chính phủ chỉ đạo phải tăng nguồn cung để bình ổn giá.

Trước khi xảy ra lở đất, 4 nhóm cứu hộ gồm 109 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.

Giới chức cũng điều 238 lính cứu hỏa, 41 xe cứu hỏa, 6 chú chó cứu hộ tham gia tìm kiếm. Dự kiến sẽ có 200 người nữa được điều đến hỗ trợ trong ngày 23/2.

Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ đạo nhanh chóng điều tra nguyên nhân sập hầm.

Vụ tai nạn đang là chủ đề nổi bật nhất trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết, hầu hết những người mất tích là lái xe tải và máy xúc.

Bình Giang