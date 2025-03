Trung Quốc: Con gái tử vong trong khu du lịch, cha mẹ khởi kiện bất thành

TPO - Một tòa án ở Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện đòi bồi thường 130.000 USD (khoảng 3,3 tỷ) của một cặp vợ chồng đối với một khu du lịch, nơi con gái họ rơi xuống vách đá tử vong. Lý do được đưa ra là nạn nhân không mua vé vào cửa, đồng nghĩa với việc không có hợp đồng dịch vụ ràng buộc giữa cô và khu du lịch.

Nạn nhân là cô Cao, sinh viên năm ba tại một trường đại học. Tháng 7/2021, cô một mình đến tham quan núi Lư Sơn, tỉnh Giang Tây. Sau 10 ngày mất tích, cảnh sát phát hiện thi thể của cô dưới chân một vách đá cao 50m, trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.

Cha mẹ của cô Cao ban đầu đạt thỏa thuận với ban quản lý khu danh thắng, nhận khoản bồi thường 40.000 nhân dân tệ (tương đương 140 triệu đồng). Tuy nhiên, vài tháng sau, họ khởi kiện công ty du lịch và yêu cầu khoản bồi thường 950.000 Nhân dân tệ (tương đương 3,3 tỷ đồng), với cáo buộc khu du lịch không đảm bảo an toàn cho du khách.

Tháng 2 vừa qua, tòa án tỉnh Giang Tây ra phán quyết cuối cùng, bác bỏ yêu cầu bồi thường và tuyên bố công ty du lịch không chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân.

Lý do chính được đưa ra là hệ thống bán vé của khu du lịch yêu cầu du khách cung cấp thông tin cá nhân. Việc không mua vé đồng nghĩa với việc cô Cao không có ràng buộc hợp đồng với khu du lịch, do đó ban quản lý không có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô.

Bên cạnh đó, tòa cũng nhận định khu danh thắng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo nguy hiểm, bao gồm biển báo tại lối vào và hàng rào bảo vệ. Đặc biệt, khu vực nơi cô Cao gặp nạn nằm ngoài tuyến tham quan chính thức.

Ngoài ra, tòa nhấn mạnh nạn nhân là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên phải ý thức được trách nhiệm với hành vi của bản thân cũng như những rủi ro có thể xảy ra.

Gia đình cho biết cô Cao đã không liên lạc với họ suốt một tuần sau khi rời nhà để đến núi Lư Sơn. Ban đầu, cô nói với cha mẹ rằng đi du lịch cùng bạn bè, nhưng sau đó họ phát hiện cô thực chất đi một mình.

Cặp vợ chồng cũng tiết lộ con gái mình từng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và tiền sử có ý định tự tử. Trước khi rời đi, cô đã tranh cãi với cha mẹ về kế hoạch rời khỏi nhà sau khi tốt nghiệp đại học.

Cảnh sát đã loại trừ khả năng cô bị sát hại và kết luận nguyên nhân tử vong là do rơi từ vách đá.

Phán quyết của tòa án đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến ủng hộ quyết định của tòa, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để tránh những vụ kiện không có cơ sở.

“Tôi đồng ý với phán quyết. Nếu không, các khu du lịch sẽ gặp vô số rắc rối”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với gia đình nạn nhân, đặc biệt là trong bối cảnh cô Cao từng mắc chứng trầm cảm. “Chúng ta cần thể hiện nhiều lòng nhân ái hơn đối với những người đang phải chiến đấu với bệnh trầm cảm,” một người khác chia sẻ.

Dù tranh cãi vẫn tiếp diễn, vụ việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của các khu du lịch trong việc đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như nhận thức của mỗi cá nhân đối với rủi ro khi tham quan những địa điểm nguy hiểm.