Trung Nguyên Legend động thổ xây dựng nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á tại Buôn Ma Thuật

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, ngày 10/3/2025, Trung Nguyên Legend đã phối hợp BTC Lễ hội tổ chức Lễ động thổ nhà máy cà phê năng lượng lớn nhất Đông Nam Á tại Cụm công nghiệp Tân An 2, Tp. Buôn Ma Thuột. Đây là một hoạt động chính của Lễ hội và là “một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động xúc tiến đầu tư của lễ hội năm nay”.

Lễ động thổ Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend vinh dự đón tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) - bà Vanusia Nogueira, các Bộ ban ngành trung ương, các đoàn ngoại giao quốc tế; các tổ chức, hiệp hội, đối tác trong nước và quốc tế, cũng như đông đảo khách mời, phóng viên báo chí truyền thông trung ương, địa phương, quốc tế.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nỗ lực không ngừng của tỉnh Đắk Lắk và tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, góp phần đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, khẳng định vị thế cường quốc cà phê của Việt Nam trên toàn cầu, và xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”.

Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend – Nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á

Cà phê là thế mạnh của Việt Nam và tỉnh Đắk Lăk. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 5 tỷ USD, đưa cà phê vào top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất cả nước. Trong đó, cà phê Robusta Buôn Ma Thuột “đang tạo ra sự bùng nổ trên toàn cầu”, ngày càng được yêu chuộng tại những cường quốc cà phê như Đức, Italy, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Indonesia,… khẳng định mạnh mẽ chất lượng, vị thế của cường quốc cà phê Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tổng sản lượng cà phê thu hoạch hiện nay khoảng 530.000 tấn/niên vụ từ hơn 200.000ha trên địa bản tỉnh Đắk Lắk chỉ có khoảng 20% được chế biến sâu. Đây là dư địa rất lớn được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chế biến sâu tại địa phương nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho cà phê, cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cà phê chế biến ngày càng tăng trên toàn thế giới.

Do đó, Lễ động thổ Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend được BTC Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 nhận định là“điểm nhấn đặc biệt của lễ hội cà phê năm nay” và là nội dung quan trọng trong hoạt động xúc tiến đầu tư của Tỉnh về cà phê.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2025 cho biết: “Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend là nhà máy thứ hai của Trung Nguyên Legend tại tỉnh Đắk Lắk. Việc đầu tư xây dựng Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến cà phê, phân đoạn chế biến sâu, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái cà phê đa dạng của Đắk Lắk, mà còn mở ra những cơ hội mới, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của tỉnh”.

Có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ VNĐ, chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có quy mô gần 1.000 tỷ VNĐ, nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất của Đức, Ý…và hợp tác với các thương hiệu công nghệ số 1 toàn cầu. Đây được xem là nhà máy sản xuất cà phê lớn nhất Đông Nam Á, và là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk có vai trò đặc biệt trong việc định hình ngành cà phê Việt Nam khi tham gia vào chuỗi chế biến hết, chế biến sâu và chế biến tinh, tạo ra nguyên liệu giá trị cao từ cà phê đóng góp cho nhiều ngành công nghiệp khác.

Với tổng diện tích 50,000 m2, mật độ xây dựng công trình tối đa 60%, mật độ cây xanh, mặt nước trên 20%, Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend được thiết kế trở thành nhà máy cà phê năng lượng sinh thái- bền vững tiêu chuẩn Net Zero. Đồng thời, kết hợp kiến trúc được lấy cảm hứng từ 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu của thế giới Ottoman – Roman – Thiền cùng các yếu tố văn hóa bản địa, toàn bộ nhà máy được bao bọc bởi cây xanh, hồ nước, vườn thảo dược, đá bazan và hệ thống năng lượng mặt trời hiện đại mang đến không gian trải nghiệm và làm việc thanh lành, tự nhiên và cân bằng.

Tham gia buổi lễ động thổ nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend, Bà Vanusia Noguiera – Tổng Giám Đốc Tổ chức Cà Phê Thế Giới gửi lời chúc mừng đến tỉnh Đắk Lắk và tập đoàn Trung Nguyên Legend: “Với nhu cầu cà phê Robusta đang gia tăng trên toàn cầu, chúng tôi đánh giá cao việc Trung Nguyên Legend mở rộng và đầu tư nhà máy tại Buôn Ma Thuột, vượt lên trên ý nghĩa phát triển kinh tế mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn toàn cầu và truyền thống bản địa. Một hình mẫu cho sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho người nông dân, cộng đồng và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Thay mặt Tổ chức Cà phê Quốc tế, tôi gửi lời chúc mừng đến tập đoàn Trung Nguyên Legend và tỉnh Đắk Lắk vì sự hợp tác có tầm nhìn xa. Chúc cho nhà máy Trung Nguyên Legend mới này sớm trở thành một ngọn hải đăng của sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Đây là nhà máy thứ 5 trong hệ thống nhà máy sản xuất cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên Legend tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Việc động thổ nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend là hoạt động cụ thể tiếp theo của Trung Nguyên Legend trong hành trình nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trung Nguyên Legend tiên phong “thức tỉnh” hạt cà phê Robusta Việt Nam

Trong phim “Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening” phát sóng toàn cầu năm 2024, Bloomberg đã nhận định “một lượng lớn cà phê Robusta của thế giới được trồng tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 2 trên thế giới” cung ứng cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, dẫn chứng lịch sử giao dịch cà phê Robusta và Arabica, Bloomberg cho thấy“giá trị và tính linh hoạt của cà phê Robusta không phải lúc nào cũng được phản ánh đúng trong giá giao dịch của nó, vốn thường thấp hơn so với Arabica”.

Sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, tập đoàn Trung Nguyên Legend dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập – Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ luôn mang trong mình khát vọng lớn “định hình ngành cà phê Việt Nam ở tầm vóc cao hơn”, “thúc đẩy sự cân bằng giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê”, đưa cà phê Việt Nam ra toàn cầu.

Năm 2012, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum), Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã đề xướng “7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu” và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới. Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ: “Ngành cà phê Việt Nam có thể đem về lợi nhuận khoảng 20 tỷ USD/năm nếu chúng ta biết cách làm tốt hơn hiện nay cũng như xây dựng được một chiến lược quốc gia về phát triển ngành cà phê”.

Gần 30 năm qua, Trung Nguyên Legend đã tiên phong nỗ lực hiện thực hóa các sáng kiến, từng bước “thức tỉnh” giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, mở ra vị thế mới cho ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu. Với hệ thống hơn 300 sản phẩm cà phê năng lượng được nghiên cứu tạo tác từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột đang được yêu chuộng tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ; những mô hình hàng quán cà phê được đón nhận, phát triển mạnh mẽ tại các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Úc, châu Âu, Hàn Quốc….,

Trung Nguyên Legend đã và đang góp phần thay đổi cách nhìn nhận của thế giới: không chỉ là Arabica mà còn là Robusta; không chỉ là các thương hiệu cà phê đến từ Âu Mỹ mà phải ưu tiên các thương hiệu đến từ các quốc gia trồng cà phê để tạo ra tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa cà phê toàn cầu…

Trong “Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening”, tầm nhìn xa của Nhà sáng lập Trung Nguyên Legend cũng được Bloomberg minh chứng bằng số liệu nghiên cứu thống kê từ Tổ chức cà phê quốc tế. “Năm 2024, giá cà phê Robusta của hợp đồng tương lai đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong 45 năm”, từ khoảng 2.225 USD/tấn lên tới hơn 5.000 USD/tấn và có thời điểm lên tới hơn 6.000 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,32 triệu tấn, với kim ngạch hơn 5 tỷ USD. Đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2024 ước đạt 4.151 USD/tấn, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Việc động thổ xây dựng nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend là hành động cụ thể, thiết thực trong quá trình tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào chuỗi chế biến hết, chế biến sâu và chế biến tinh, từ đó tạo ra nguyên liệu giá trị cao từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột làm đầu vào cung ứng cho nhiều hãng cà phê lớn trên thế giới, cho nhiều ngành công nghiệp chế biến khác…,góp phần nâng cao giá trị gia tăng, khẳng định vị thế vững mạnh của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend còn là bước hiện thực hóa của sáng kiến thứ 4 “Tuần hoàn hóa một cách tổng thể và tích hợp chuỗi sản xuất cà phê” trong 7 sáng kiến của Nhà sáng lập Trung Nguyên Legend với “việc hình thành một chuỗi sản xuất cà phê khép kín, được tổ chức theo vòng tròn, không tạo ra chất thải có hại cho môi trường, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất trên từng công đoạn”.

Nằm trong chuỗi những công trình và sáng kiến quan trọng của Trung Nguyên Legend tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, “nơi khởi nguồn triết lý Cà phê Đạo”, việc động thổ Nhà máy cà phê năng lượng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu cà phê số 1 Trung Nguyên Legend trên hành trình “thức tỉnh hạt cà phê Robusta Việt Nam”, cam kết đồng hành cùng các bộ ban ngành Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột tạo dựng vị thế xứng đáng cho cà phê Robusta Buôn Ma Thuột trên bản đồ thế giới, góp phần hiện thực hóa “tầm nhìn 20 tỷ đô cho ngành cà phê Việt Nam”, để “tới một ngày, nói tới cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam”.