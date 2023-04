Trùm sới bạc khai chi 1,8 tỷ đồng để được 'bảo kê'

TPO - Tại phiên tòa xét xử 46 bị cáo về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra trên địa bàn TPHCM, bị cáo cầm đầu sòng bạc Nguyễn Minh Thành khai đưa cho đồng bọn 1,8 tỷ đồng để chi tiền "bảo kê".

Sáng 12/4, sang ngày xét xử thứ hai, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò, 45 tuổi, ngụ TPHCM) và 45 đồng phạm về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Thành khai nhận đã nhờ Nguyễn Tấn Lâm (bỏ trốn) giúp việc tổ chức đá gà. Theo bị cáo Thành thì bị cáo biết Lâm có mối quan hệ với một số người ở các cơ quan chức năng nên đã thỏa thuận chi 20% trên số tiền thu xâu và đưa thêm cho Lâm tiền cà phê.

Khi chủ tọa phiên tòa Ngô Ngọc Thắng hỏi rằng, hồ sơ vụ án có thể hiện một khoản tiền gọi là tiền "bảo kê", giữ cho trường gà hoạt động trơn tru, không bị vướng cơ quan chức năng là có đúng không?. Bị cáo Thành trả lời HĐXX rằng, đây chính là tiền bị cáo kêu Nguyễn Tấn Lâm gửi cho ‘mấy anh’.

Bị cáo Trần Minh Thành khai nhận thêm, ban đầu chi tiền bảo kê chỉ mấy chục triệu, sau là 120 triệu đồng. Việc đưa tiền có khi theo tuần, hoặc đưa theo tháng. "Số tiền mà bị cáo đưa cho Lâm hoặc qua bị cáo Trần Văn Nghĩa và em vợ Nghĩa để chi tiền bảo kê khoảng 1,8 tỷ đồng"- bị cáo Thành khai.

Bị cáo Trần Văn Nghĩa khai tại tòa: "Từ tháng 3/2020, Lâm thuê bị cáo đến thu tiền tại sòng bạc của Thành. Sau đó, bị cáo thuê em vợ đến giám sát sòng bạc giúp. Lâm còn kêu bị cáo ngoài giám sát sòng bạc thì thu tiền về cho Lâm. Ngoài 20% tiền xâu thu về cho Lâm, Thành còn thoả thuận trả thêm cho bị cáo 10% để bị cáo nói với Lâm rằng sòng bạc của Thành ít khách".

Liên quan đến ‘bảo kê’ để sòng bạc này hoạt động, tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Minh Thành khai nhận đã trực tiếp tạo mối quan hệ với nhiều người có chức năng bằng tiền, quà, để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ qua không kiểm tra và báo cáo về hoạt động sòng bạc của Thành trên địa bàn.

Tại bản cáo trạng công bố tại tòa cho biết, quá trình điều tra, chỉ có lời khai của Nguyễn Minh Thành, Cơ quan CSĐT chưa thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ vật chất nào khác, để xác định các cán bộ, chiến sĩ công an có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Thành. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, làm rõ nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

Theo nội dung vụ án, khoảng 14 giờ 30 ngày 25/9/2020, tại bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường 3, quận 6, TPHCM), bắt quả tang 2 nhóm đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà. Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định, trường gà này do Nguyễn Minh Thành tổ chức, điều hành và đã khởi tố 46 bị can.

Cáo trạng cho biết thêm: Nguyễn Văn Thành đang nợ tiền Phàng A Sám (54 tuổi, bị cáo) nên để có tiền trả nợ, Thành và Phàng A Sáng bàn nhau tổ chức sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, để thu xâu.

Đầu tháng 9/2020, ngoài tổ chức đá gà ăn tiền, Nguyễn Văn Thành còn cho bị cáo Lê Văn Khấn tổ chức thêm lắc tài xỉu ăn tiền tại địa điểm này để thu thêm tiền xâu, nhưng sau đó thì không thực hiện việc lắc tài xỉu. Đến giữa tháng 9/2020, Lê Văn Khấn tổ chức lại và bị công an bắt quả tang.

Sòng bạc của Nguyễn Văn Thành mỗi ngày có 80-150 người đến tham gia và Thành thu từ 28 triệu đồng đến 80 triệu đồng tiền xâu. Ngoài ra, Thành thu thêm từ nhóm của bị cáo Khấn từ 2 triệu đến 18 triệu đồng.