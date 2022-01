Trùm cuối ‘Trò chơi con mực’ làm nên lịch sử tại Quả cầu vàng 2022

Ngày 9/1, Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 diễn ra tại Los Angeles để vinh danh những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình ở Mỹ lẫn nước ngoài.

Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ trao giải năm nay được tổ chức riêng tư, không có khán giả, báo chí hay bất kỳ ngôi sao nào tham dự, chỉ có đại diện của ban tổ chức Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) và các đơn vị tài trợ. Kết quả giải thưởng được cập nhật trực tiếp trên trang web chính thức của Quả cầu vàng.

Ngay sau khi lễ trao giải bắt đầu, ban tổ chức xướng tên O Yeong Su là người chiến thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” ở mảng truyền hình chính kịch với vai Oh Il Nam, người chơi số 001 kiêm người sáng tạo ra Squid Game (Trò chơi con mực) trong bộ phim cùng tên của Netflix. Với thành tích này, tài tử sinh năm 1944 trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng tại Quả cầu vàng.

Ngoài giải nam diễn viên phụ, “Trò chơi con mực” còn nhận thêm 2 đề cử “Phim truyền hình – chính kịch hay nhất” và “Nam diễn viên chính xuất sắc” ở mảng truyền hình chính kịch cho Lee Jung Jae. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng lần lượt thuộc về “Succession” và nam chính trong phim Jeremy Strong.

“Succession” (tựa Việt: Kế nghiệp) là series truyền hình chiếu trên HBO bắt đầu từ tháng 6/2018. Phim xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực của 4 người con trong gia tộc sở hữu tập đoàn truyền thông Waystar RoyCo khi mà người đứng đầu gia tộc Logan Roy sa sút sức khỏe. Ngoài ra, “Succession” còn mang về giải nữ phụ cho người đẹp Sarah Snook.

Giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” ở mảng truyền hình chính kịch thuộc về diễn viên/ca sĩ sinh năm 1991 Michaela Jaé Rodriguez trong phim “Pose”.

Danh sách giải thưởng tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79

TRUYỀN HÌNH:

Phim truyền hình hay nhất – thể loại hài/ca vũ kịch

The Great

Hacks - Thắng

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Nam diễn viên chính xuất sắc – truyền hình chính kịch

Brian Cox, Succession

Lee Jung Jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession - Thắng

Omar Sy, Lupin

Nữ diễn viên chính miniseries hoặc phim truyền hình xuất sắc

Jessica Chastain, Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown - Thắng

Nam diễn viên chính miniseries hoặc phim truyền hình xuất sắc

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick - Thắng

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, The Serpent

Phim truyền hình hay nhất – Chính kịch

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession - Thắng

Nữ diễn viên chính xuất sắc – truyền hình chính kịch

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Michaela Jaé Rodriguez, Pose - Thắng

Nam diễn viên chính xuất sắc – thể loại ca vũ kịch/hài kịch

Anthony Anderson, black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso - Thắng

Nữ diễn viên chính xuất sắc– thể loại ca vũ kịch/hài kịch

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Jean Smart, Hacks - Thắng

Nữ diễn viên phụ trong series, miniseries hoặc phim truyền hình xuất sắc

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession - Thắng

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Miniseries hoặc phim truyền hình hay nhất

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad - Thắng

Nam diễn viên phụ trong series, miniseries hoặc phim truyền hình xuất sắc nhất

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong Su, Squid Game - Thắng

ĐIỆN ẢNH:

Phim ca nhạc hoặc hài kịch hay nhất

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

West Side Story - Thắng

Nam diễn viên chính xuất sắc – ca vũ kịch/hài kịch

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom! - Thắng

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In The Heights

Nữ diễn viên chính xuất sắc – ca vũ kịch/hài kịch

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story - Thắng

Nữ diễn viên chính xuất sắc – Chính kịch

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos - Thắng

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Nam diễn viên chính xuất sắc – Chính kịch

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard - Thắng

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Phim hay nhất – Chính kịch

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog - Thắng

Đạo diễn xuất sắc

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog - Thắng

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villenueve, Dune

Kịch bản hay nhất

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast - Thắng

Jane Campion, The Power of the Dog

Adam McKay, Don't Look Up

Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Nhạc phim xuất sắc

The French Dispatch, Alexandre Desplat

Encanto, Germaine Franco

The Power of the Dog, Jonny Greenwood

Parallel Mothers, Alberto Iglesias

Dune, Hans Zimmer - Thắng

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story - Thắng

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog - Thắng

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Compartment No. 6

Drive My Car - Thắng

The Hand of God

A Hero

Parallel Mothers

Phim hoạt hình hay nhất

Encanto - Thắng

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Ca khúc trong phim xuất sắc nhất

King Richard, "Be Alive" — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

Encanto, "Dos Oruguitas"— Lin-Manuel Miranda

Belfast, "Down to Joy" — Van Morrison

Respect, "Here I Am (Singing My Way Home)" — Jamie Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

No Time to Die, "No Time to Die" — Billie Eilish, Finneas O'Connell