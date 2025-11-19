Trực tiếp Việt Nam vs Lào 1-0 (H2): Vào!!! Nguyễn Xuân Son ghi bàn

TPO - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thực hiện thành công quả phạt 11m đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 1-0 Lào. Trước đó, hậu vệ chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm sau tình huống dứt điểm của Tuấn Hải và trọng tài cho Việt Nam hưởng quả penalty.

report Các cầu thủ Lào liên tục bị đau 72': Như thường lệ, thể lực vẫn là vấn đề của Lào. Trong vài phút qua, hàng loạt cầu thủ chủ nhà đã bị chấn thương. goal 1-0 cho đội tuyển Việt Nam, Xuân Son ghi bàn 67': Tuấn Hải nỗ lực mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam và trên chấm 11m, Xuân Son sút cực mạnh ghi bàn. Sau hàng loạt pha bỏ lỡ, giờ thì đội tuyển Việt Nam mới ghi bàn. report Chưa có nhiều tiến triển trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam 64': Các pha tấn công đã dồn dập hơn nhưng tính chính xác vẫn chưa cao. Do vậy, các cầu thủ rất mất sức nhưng hiệu quả thì chưa thay đổi so với hiệp 1. report Bóng đập xà ngang 60': Xuân Son đã làm tường rất tốt để giúp Tuấn Hải đối mặt thủ môn, song chân sút này lại đệm lòng đập xà ngang. Không biết khi nào thì đội tuyển Việt Nam mới ghi được bàn thắng? report Các pha chạm bóng của Xuân Son chưa đủ nhạy cảm 55': Thời gian dài phải ngồi ngoài khiến cảm giác bóng của Son chưa phải là tốt nhất, do vậy mà các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam chưa xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. report Vẫn chưa có đột biến 50': Các pha bóng của đội tuyển Việt Nam vẫn lập bập. Vừa rồi, Tuấn Hải đã bỏ lỡ một tình huống khá ngon ăn. foul Hiệp 2 bắt đầu, đội tuyển Việt Nam thay một lúc 4 cầu thủ 46': Chứng kiến sự bế tắc ở hiệp 1, HLV Kim Sang-sik hiểu rằng ông phải thay đổi quyết liệt. Đó là lý do ông thay tới 4 người khi Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng và Hai Long vào sân. foul Hết giờ, đội tuyển Việt Nam bị cầm hòa 0-0 45': Một hiệp đấu không ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ lúng túng trong phòng thủ, lập bập khi tấn công. Nhiều cơ hội đã đến nhưng các cầu thủ lại dứt điểm không tốt. report Tiến Linh gây thất vọng 42': Văn Vĩ đã cố gắng thả bóng lại vừa tầm cho Tiến Linh song tiền đạo này lại vung chân vội vàng, ném đi cơ hội rõ ràng thứ 2 dành cho anh. report Xuân Son đã khởi động Với những gì đang diễn ra, rõ ràng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể làm tốt nhiệm vụ dứt điểm. Giờ là lúc đội cần Xuân Son. report Hoàng Đức nỗ lực 36': Sau hàng loạt pha lộn xộn, Hoàng Đức lao xuống lấy bóng và sút mạnh. Nhưng bóng vẫn chưa đủ khó để làm nên khác biệt. report Không vào, đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội vàng 31': Sau một loạt pha càn lướt của Pendant Quang Vinh, Tiến Linh đã có cơ hội nhưng trước khung thành, anh lại sút lên trời. report Việt Nam chưa thực sự tạo ra những pha tấn công thuyết phục 25': Sau nửa hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự bế tắc. Các pha bóng lập bập, thiếu cảm giác đang xuất hiện. report Không vào!!! 20': Văn Vĩ ngoặt bóng mềm mại rồi chuyền cho Hoàng Đức dứt điểm. Nhưng bóng đi vọt xà. Dù sao thì đây cũng là pha bóng sáng nước hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. report Các vị khách đang bế tắc 18': Lào vẫn đang thi đấu kiên trì khiến đội tuyển Việt Nam không có không gian để phối hợp. Nhưng cũng phải thừa nhận các tuyển thủ áo trắng đang thiếu ý tưởng. report Lào đang đá tử thủ 12': Thế trận khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi Lào chơi với 9 cầu thủ trước vòng cấm. Do vậy, chất lượng các pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam là không cao. Đây là thế trận tương tự như khi đội tuyển Việt Nam gặp Nepal. report Tiến Linh đáp lễ 6': Sau pha bóng sóng gió, đội tuyển Việt Nam đã phản đòn bằng tình huống phối hợp ăn ý bên góc trái. Tiến Linh nhận bóng từ pha thả bóng của Quang Hải và anh dứt điểm ngay. Nhưng bóng đi chưa hiểm. report Nguy hiểm 3': Xuân Mạnh lúng túng và để mất bóng trước vòng cấm. Bounkong đã cướp lấy và cứa lòng vào góc xa. Rất may là thủ môn Văn Lâm đã chủ động. Lào mới là đội sở hữu pha bóng nguy hiểm đầu tiên thay vì đội tuyển Việt Nam. foul Trận đấu bắt đầu 1': Việt Nam ra sân với màu áo trắng còn chủ nhà Lào mặc áo đỏ. report Cán cân chênh lệch Trong quá khứ, hai đội tuyển Lào và Việt Nam đã gặp nhau 15 lần thì có tới 14 chiến thắng thuộc về Việt Nam. Lần duy nhất Lào không thua là năm 1996. report Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân quốc gia Lào report Xuân Son chưa ra sân Đội tuyển Việt Nam vừa công bố đội hình xuất phát. Đáng chú ý là tiền đạo Xuân Son không có mặt ở danh sách thi đấu chính thức. Có lẽ anh sẽ vào sân ở hiệp 2. report Chờ cơn mưa gôn Tại Vòng loại Asian Cup lần này, hai đội đã gặp nhau vào tháng 3/2025, khi Việt Nam áp đảo trên sân nhà với chiến thắng 5-0. Trong 8 lần đối mặt gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng. Hơn nữa, cả 8 trận thắng đó đều có cách biệt ít nhất 2 bàn. report Phòng thủ, điểm yếu cố hữu của đội tuyển Lào Lào đã gặp vấn đề lớn về hàng phòng ngự ở vòng loại này. Họ để thủng lưới tổng cộng 14 bàn sau 4 trận - trung bình 3,5 bàn mỗi trận. Chủ yếu là do hàng phòng ngự yếu kém mà Lào đã không thể giành kết quả tốt trước Malaysia và Việt Nam.

Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chứng kiến trận đấu cuối cùng ở lượt 5. Đó chính là ​​cuộc đọ sức giữa Lào và Việt Nam tại sân vận động Quốc gia Lào ở Viêng Chăn. Trong khi Lào không có cơ hội dự VCK Asian Cup thì đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực để theo đuổi tới cùng trong cuộc đua song mã với Malaysia. Để làm được điều đó, họ phải thắng cả 2 trận gặp Lào và Malaysia, đặc biệt ghi thật nhiều bàn thắng trong 2 cuộc đối đầu này.

Việt Nam đang xếp thứ 111 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển thường xuyên tham dự Asian Cup, ít nhất là trong 1 thập kỷ gần đây, với 2 lần góp mặt trong 2 lần tổ chức gần nhất. Tại vòng loại châu Á lần này, đội tuyển Sao Vàng lừng danh đã thi đấu rất tốt, thắng 3 trong 4 trận. Tuy nhiên, trận thua đậm trước Malaysia khiến mọi thứ đang dần trở nên khó khăn.

Hàng công ĐT Việt Nam chỉ ghi vẻn vẹn 4 bàn trong 3 trận vừa qua

Sau chiến thắng 1-0 trước Nepal, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ cảm giác hài lòng với chiến thắng, nhưng lưu ý rằng đội tuyển đã bộc lộ nhiều điểm yếu hơn mong muốn. Nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh các tuyển thủ “bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vì quá vội vàng".

Trận đấu hôm nay, trước một đối thủ đã thua 14/15 lần đọ sức trước đó, là cơ hội để đội tuyển Việt Nam sửa chữa thiếu sót này. Khi Xuân Son trở lại đội hình, Việt Nam có một điểm đến chất lượng ở tuyến trên, khi Xuân Son có bóng, các vệ tinh xung quanh anh chắc chắn cũng tự tin và điềm tĩnh hơn trước khung gỗ.

Tại vòng loại Asian Cup lần này, hai đội đã gặp nhau vào tháng 3/2025, khi Việt Nam áp đảo trên sân nhà với chiến thắng 5-0. Khi ấy, thậm chí Xuân Son còn không xuất hiện. Nay với sự trở lại của anh, chắc chắn NHM mong đợi một thắng lợi ít nhất là bằng với kết quả lượt đi.