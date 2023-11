Trực tiếp V-League Bình Dương vs Hà Nội FC 0-0 (Hết H1): Tiến Long nhận thẻ đỏ

V-League 23/24 đá bù vòng 1 Bình Dương vs Hà Nội 18h00 ngày 24/11 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 6 phút trước HẾT HIỆP 1: Bình Dương 0-0 Hà Nội FC Hà Nội FC chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Tuy nhiên, các chân sút của họ không thể thắng được thủ môn Minh Toàn của Bình Dương. Cuối hiệp 1, Hà Nội FC bất ngờ rơi vào thế khó khi trung vệ Vũ Tiến Long bị đuổi khỏi sân. 9 phút trước Hiệp 1 chỉ có 2 phút bù giờ 12 phút trước THẺ ĐỎ! Vũ Tiến Long bị đuổi, Hà Nội FC lâm nguy 42': Trung vệ của Hà Nội FC, Vũ Tiến Long liên tục bị Elogo vượt qua. Lần này, anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì vào bóng nguy hiểm ngăn cản đối thủ. Hà Nội FC chỉ còn 10 người trên sân! 21 phút trước Hà Nội đang kiểm soát bóng vượt trội 33': Theo thống kê của ban tổ chức, Hà Nội FC đang kiểm bóng đến 62%. Họ cũng tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Minh Toàn của Bình Dương. 26 phút trước KHÔNG VÀO! Minh Toàn cứu thua xuất thần! 28': Văn Quyết thoát xuống bên cánh phải và tạt bóng đẹp mắt cho Tuấn Hải đánh đầu cận thành. Thế nhưng, thủ môn Minh Toàn vẫn chọn đúng vị trí và phản ứng xuất thần cứu thua cho Bình Dương. 30 phút trước KHÔNG VÀO! Minh Toàn cứu thua xuất sắc 24': Từ quả tạt của Văn Quyết, Văn Nam đánh đầu chiến thuật chuyền bóng cho Joel Tagueu băng vào dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Minh Toàn kịp băng ra cản phá xuất sắc. 32 phút trước KHÔNG VÀO! Đến lượt Văn Quyết không thắng được Minh Toàn 19': Hà Nội FC nhanh chóng có câu trả lời. Lần này, Văn Quyết đã thoát xuống đối mặt với thủ môn Bình Dương ở góc hẹp, nhưng cú sút của anh chưa đủ hiểm để đánh bại đối thủ. 38 phút trước KHÔNG VÀO! Bình Dương suýt ghi bàn mở tỷ số! 17': Số 16 của Bình Dương, Việt Cường nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm Hà Nội. Bóng chạm chân Văn Nam đổi hướng khiến thủ môn Tấn Trường bó tay, nhưng bóng lại chỉ bay vào cạnh lưới đội khách. 39 phút trước Minh Toàn lại cứu thua cho Bình Dương 15': Hùng Dũng, Văn Quyết phối hợp đẹp, tạo cơ hội cho Tuấn Hải dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Minh Toàn của Bình Dương vẫn đứng vững. 45 phút trước KHÔNG VÀO! Joel Tagueu xoay người dứt điểm đẹp mắt 9': Từ nỗ lực đi bóng của Văn Quyết, Joel Tagueu xoay người dứt điểm chân trái ngay lập tức. Bóng đi khá hiểm nhưng không đủ lực, giúp thủ môn Bình Dương - Minh Toàn vẫn kịp cản phá. 47 phút trước Thế trận cân bằng! 6': Cả Bình Dương và Hà Nội đều tự tin dâng lên tấn công mỗi khi có bóng, nhưng họ chưa có pha phối hợp nào đủ tốt để vượt qua hàng thủ của đối phương. 52 phút trước KHÔNG VÀO! Wilson sút xa nguy hiểm 3': Từ pha tấn công của Hà Nội FC, hậu vệ Bình Dương phá bóng khỏi vòng cấm. Brandon Wilson băng lên sút xa một chạm cực mạnh, nhưng bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà. 54 phút trước Trận đấu bắt đầu! Bình Dương là đội giao bóng trước. Đội chủ nhà mặc trang phục màu trắng, trong khi Hà Nội mặc trang phục màu vàng. 56 phút trước Không có VAR tại sân Gò Đậu Các trận đấu ở sân Gò Đậu hiện tại vẫn chưa có xe VAR. Vì vậy, các trọng tài sẽ chịu áp lực khá lớn khi phải đưa ra quyết định ngay lập tức. 1 giờ trước Xem trực tiếp trận Bình Dương vs Hà Nội trên kênh nào, ở đâu? Trận đấu bù vòng 1 V-League 2023/2024 được phát sóng độc quyền trên FPT Play. 1 giờ trước Trọng tài Đỗ Thành Đệ bắt chính trận đấu này Cầm còi trận đấu bù giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội FC là trọng tài Đỗ Thành Đệ. Trong những năm gần đây, trọng tài Đỗ Thành Đệ có khá nhiều trận đấu tranh cãi ở Gò Đậu. Gần nhất là cuộc đấu giữa Bình Dương và HAGL vào đầu năm 2023. Khi đó, tiền đạo Rimario đã ăn mừng khiêu khích trọng tài này khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương vào phút chót, bởi lẽ anh cho rằng đội nhà bị thổi ép. 1 giờ trước Đội hình xuất phát Bình Dương vs Hà Nội Quế Ngọc Hải đã kịp bình phục chấn thương để đá chính trận đấu này.

Ngay sau khi FIFA Days tháng 11 kết thúc, V-League sẽ trở lại với trận đấu bù vòng 1 giữa Bình Dương và Hà Nội FC. Bình Dương đứng trước cơ hội lớn cải thiện thành tích đối đầu với Hà Nội FC.

Trong 10 cuộc so tài gần đây giữa hai đội, Bình Dương chỉ thắng đúng 1 trận. Tuy nhiên, họ hứa hẹn sẽ có thành tích tốt trong màn so tài này. Lý do vì Hà Nội FC chưa có sự ổn định cần thiết. Cho dù đã cắt được mạch 5 trận thua liên tiếp hồi đầu mùa, nhưng đội bóng Thủ đô chưa tìm được HLV mới ưng ý và tiếp tục tin dùng HLV tạm quyền Đinh Thế Nam.

Ở hướng ngược lại, Bình Dương đang tìm thấy sự ổn định với HLV Huỳnh Đức, người đã có kinh nghiệm 15 năm dẫn dắt các đội bóng ở V-League và 2 lần lên ngôi vô địch cùng SHB Đà Nẵng. Sự trái ngược trên băng ghế huấn luyện của đôi bên thể hiện rất rõ qua kết quả. Trong khi Hà Nội FC toàn thua 2 trận đầu tiên thì Bình Dương toàn thắng.



