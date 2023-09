Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Yemen, 19h00 ngày 9/9: 'Chung kết' bảng C

TPO - Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Yemen, bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 lúc 19h00 ngày 9/9. Đây được xem là trận “chung kết” của bảng C, nhằm xác định đội đầu bảng giành vé đi tiếp.