Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore 0-0 (H2): U23 Việt Nam dồn ép đối thủ

report U23 Yemen thắng nhọc U23 Bangladesh

Ở trận đấu sớm chiều này, U23 Yemen đã gặp vô số khó khăn trước U23 Bangladesh. Họ chỉ có thể ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90+4', sau khi chơi hơn 1 người.

Với chiến thắng này, U23 Yemen tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng thua của họ chỉ là +2. U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Singapore là giành lại ngôi đầu bảng.