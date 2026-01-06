Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan 2-0 (Hết H1): Vào!!! Hiểu Minh ghi bàn

report Khi HLV Kim Sang-sik dần thoát khỏi cái bóng của tiền bối Park Hang-seo

Trong chưa đầy hai năm, HLV Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế sau các thành công liên tiếp ở các đấu trường khu vực. Bây giờ, ông đang ở mặt trận tầm châu lục, nơi làm nên tên tuổi HLV Park Hang-seo. Đây có thể coi là bước cuối cùng để chiến lược gia 49 tuổi bước qua cái bóng của vị tiền bối đồng hương.