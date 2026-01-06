Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan 2-0 (H1): Vào!!! Hiểu Minh ghi bàn

Thanh Hải
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Hiểu Minh băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Jordan.

report Bóng dội xà U23 Việt Nam

Phút 45+2: U23 Jordan đá phạt, đưa bóng dội xà ngang U23 Việt Nam. Thật may cho chúng ta khi khung thành của Trung Kiên vẫn đứng vững.

11.gif
report Pha dàn xếp đá phạt góc hoàn hảo
10.gif
goal U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0

Phút 42: Từ một tình huống đá phạt góc, Hiểu Minh băng cắt mạnh mẽ và đệm bóng tung lưới đối thủ, nhân đôi cách biệt. Một hiệp đấu tuyệt vời của U23 Việt Nam.

9.gif
report U23 Jordan lên bóng rời rạc

Phút 39: Sau tình huống mất bóng của cầu thủ áo đỏ, U23 Jordan thực hiện đường chuyền nhanh rất thiếu chính xác. Đội bóng Tây Á đang gặp vấn đề trong sự gắn kết và gây dựng nhịp điệu.

report Một chuỗi pha bóng ấn tượng

Phút 33: U23 Việt Nam đã cho thấy họ tốt thế nào với tình huống thoát pressing từ sân nhà và phát triển bóng rất nhanh với đường chuyền chéo xuống cánh trái. Tuy pha tổ chức sau đó không thành nhưng Lê Phát tranh đoạt quyết liệt, có bóng và tung ra cú sút trúng vị trí thủ môn U23 Jordan.

8.gif
report Quá đáng tiếc!

Phút 29: Từ tình huống đá phạt góc, sau nỗ lực đánh đầu bị chặn lại của Lý Đức, hậu vệ U23 Jordan suýt chút nữa phản lưới nhà.

7.gif
report Không được!

Phút 28: Một tình huống lên bóng rất nhanh và bóng được phát triển xuống bên phải cho Khuất Văn Khang. Sau vài nhịp xử lý, anh quyết định đi bóng và dứt điểm bằng góc hẹp mang về quả đá phạt góc.

yellow Đến lượt Thái Sơn nhận thẻ

Phút 24: Tiền vệ đang khoác áo Thanh Hóa phải nhận thẻ vàng với pha vào bóng bằng gầm giày.

report U23 Việt Nam đang chơi điềm tĩnh

Phút 23: Sau khi nhận bàn thua, U23 Jordan cố gắng đẩy cao và tích cực pressing ngay bên phần sân U23 Việt Nam. Tuy nhiên các học trò của HLV Kim Sang-sik đang chơi rất điềm tĩnh, phối hợp và phát triển bóng lên từ phần sân nhà.

z7403759724877-60f14eb864538f27a95ec63e6b2bb738.jpg
Ảnh: Tedtran TV
yellow Minh Phúc nhận thẻ vàng

Phút 21: Minh Phúc đã phải lĩnh thẻ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương ngay gần đường biên.

report U23 Việt Nam phòng ngự kín kẽ

Phút 19: U23 Jordan được hưởng quả đá phạt góc. Bóng câu vào trước cầu môn nhưng các cầu thủ áo đỏ phá bóng ra, sau đó áp sát nhanh, cản phá tình huống bóng hai.

report Pha dứt điểm đầy bản lĩnh của Đình Bắc
6.gif
goal 1-0 cho U23 Việt Nam

Phút 15: Đình Bắc đứng trước chấm 11m và tỷ số được mở cho U23 Việt Nam với cú sút rất căng và chìm vào góc phải khung thành.

5.gif
penalty Phạt đền cho U23 Việt Nam

Phút 14: Trọng tài Choi Hyun-jai quyết định cho U23 Việt Nam hưởng quả 11m.

var VAR vào cuộc. Liệu có phạt đền?

Phút 12: Ở tình huống đá phạt góc, dường như cầu thủ mang số áo 13 của U23 Jordan đã để bóng chạm tay và VAR đã vào cuộc.

4.gif
report Suýt chút nữa U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số

Phút 10: U23 Việt Nam tăng tốc và Đình Bắc tỉa bóng xuống bên phải cho Minh Phúc, người ngoặt trở lại và tung ra cú sút chìm vào góc xa. May cho U23 Jordan, thủ môn của họ đã phản xạ kịp thời.

3.gif
report Đến lượt Xuân Bắc dứt điểm

Phút 6: Nhận bóng từ cánh phải, Xuân Bắc quyết định sút ngay từ ngoài vòng cấm. Bóng đi không chính xác.

2.gif
report Đội quân của HLV Kim Sang-sik khởi đầu đầy hưng phấn

Phút 5: Đội quân của HLV Kim Sang-sik đang khởi đầu đầy hưng phấn. Các cầu thủ tự tin cầm bóng và tạo nên các cuộc tấn công ngay khi có thể. Điều này tạo nên một chút bối rối cho U23 Jordan.

report U23 Việt Nam có cú sút đầu tiên

Phút 2: U23 Việt Nam lên bóng nhanh bên cánh trái và đội trưởng Khuất Văn Khang tung ra cú sút xa bằng chân trái khiến thủ môn U23 Jordan vất vả cản phá.

1.gif
start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan chính thức bắt đầu. Trọng tài bắt chính là ông Choi Hyun-jai.

U23 Việt Nam là đội giao bóng.

report Sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam
611954300-1467028474785018-12612.jpg
Đồ họa: Tuyền Văn Hóa
report Danh sách đăng ký của hai đội
611185549-4384223745194862-6177610312653502160-n.jpg
report Ban huấn luyện sẵn sàng cho màn cân não
z7403578246148-ce4085f70c9204bb4326521b40584179.jpg
Ảnh: Tedtran TV
z7403578259439-6f7a1ce7136b15d3ebe0aaeaa89be173.jpg
Ảnh: Tedtran TV
report Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận
z7403578285589-292f4a2153355c6a26e8e58b0437aea6.jpg
Ảnh: Tedtran TV
z7403578285608-e8ff13e8ca1aaa5c105c836a77e3e157.jpg
Ảnh: Tedtran TV
z7403578278500-38133d9553d372f0c3da527dc417ba8a.jpg
Ảnh: Tedtran TV
z7403578348046-d711b78cdca40716ad7b9653d4f19484.jpg
Ảnh: Tedtran TV
report Đội hình ra sân của U23 Việt Nam
1000042869.jpg
report Khi HLV Kim Sang-sik dần thoát khỏi cái bóng của tiền bối Park Hang-seo

Trong chưa đầy hai năm, HLV Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế sau các thành công liên tiếp ở các đấu trường khu vực. Bây giờ, ông đang ở mặt trận tầm châu lục, nơi làm nên tên tuổi HLV Park Hang-seo. Đây có thể coi là bước cuối cùng để chiến lược gia 49 tuổi bước qua cái bóng của vị tiền bối đồng hương.

report "U23 Việt Nam quyết giành 3 điểm"

"Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu hôm nay. U23 Jordan có những điểm mạnh với nền tảng thể chất mạnh mẽ, nhưng chúng tôi có kế hoạch của riêng mình. Mấu chốt của trận đấu là các tình huống chuyển đổi trạng tháu, và U23 Việt Nam sẵn sàng đẩy cao tấn công, ghi bàn và giành 3 điểm", HLV Kim Sang-sik nói trước trận đấu.

fsdfdf.jpg
tap-the.jpg

HLV Kim Sang-sik đã công khai nói về mục tiêu tiến vào tứ kết, và chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng một kế hoạch chi tiết để đạt được điều đó.

Như đã biết, HLV 49 tuổi có thể không phải nhà chiến thuật đại tài, nhưng ông lại xuất sắc trên khía cạnh thiết lập chiến lược để phục vụ mục đích chiến thắng. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng là một nhà tâm lý bậc thầy khi có thể thúc đẩy tinh thần các cầu thủ, khiến họ vượt qua giới hạn và tạo nên khoảnh khắc xoay chuyển cục diện trận đấu.

Những phẩm chất này chắc chắn sẽ được phát huy tối đa ở VCK U23 châu Á 2026, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu châu lục, khác hẳn với các đối thủ mà U23 Việt Nam từng đánh bại tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hay SEA Games 33. Tuy nhiên, chính bởi bị đánh giá yếu hơn, đặc biệt trước U23 Jordan đang có phong độ cao và đầy tham vọng, HLV Kim Sang-sik có thể thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công yêu thích.

Cơ sở để ông tự tin chính là hàng thủ chắc chắn đã giữ sạch lưới trong chiến dịch vòng loại và chỉ nhận 3 bàn thua trong cả SEA Games 33. Ngoài ra, sau thời gian dài tập luyện, U23 Việt Nam đã xây dựng một lối chơi tập thể gắn bó, cũng như mài giũa các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Chỉ cần Đình Bắc, Văn Khang và đồng đội tận dụng tốt các cơ hội có được, đánh bại U23 Jordan không phải nhiệm vụ bất khả thi.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
Tiểu Phùng
