Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan 2-0 (H1): Vào!!! Hiểu Minh ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Hiểu Minh băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Jordan.

report Bóng dội xà U23 Việt Nam Phút 45+2: U23 Jordan đá phạt, đưa bóng dội xà ngang U23 Việt Nam. Thật may cho chúng ta khi khung thành của Trung Kiên vẫn đứng vững. report Pha dàn xếp đá phạt góc hoàn hảo goal U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 Phút 42: Từ một tình huống đá phạt góc, Hiểu Minh băng cắt mạnh mẽ và đệm bóng tung lưới đối thủ, nhân đôi cách biệt. Một hiệp đấu tuyệt vời của U23 Việt Nam. report U23 Jordan lên bóng rời rạc Phút 39: Sau tình huống mất bóng của cầu thủ áo đỏ, U23 Jordan thực hiện đường chuyền nhanh rất thiếu chính xác. Đội bóng Tây Á đang gặp vấn đề trong sự gắn kết và gây dựng nhịp điệu. report Một chuỗi pha bóng ấn tượng Phút 33: U23 Việt Nam đã cho thấy họ tốt thế nào với tình huống thoát pressing từ sân nhà và phát triển bóng rất nhanh với đường chuyền chéo xuống cánh trái. Tuy pha tổ chức sau đó không thành nhưng Lê Phát tranh đoạt quyết liệt, có bóng và tung ra cú sút trúng vị trí thủ môn U23 Jordan. report Quá đáng tiếc! Phút 29: Từ tình huống đá phạt góc, sau nỗ lực đánh đầu bị chặn lại của Lý Đức, hậu vệ U23 Jordan suýt chút nữa phản lưới nhà. report Không được! Phút 28: Một tình huống lên bóng rất nhanh và bóng được phát triển xuống bên phải cho Khuất Văn Khang. Sau vài nhịp xử lý, anh quyết định đi bóng và dứt điểm bằng góc hẹp mang về quả đá phạt góc. yellow Đến lượt Thái Sơn nhận thẻ Phút 24: Tiền vệ đang khoác áo Thanh Hóa phải nhận thẻ vàng với pha vào bóng bằng gầm giày. report U23 Việt Nam đang chơi điềm tĩnh Phút 23: Sau khi nhận bàn thua, U23 Jordan cố gắng đẩy cao và tích cực pressing ngay bên phần sân U23 Việt Nam. Tuy nhiên các học trò của HLV Kim Sang-sik đang chơi rất điềm tĩnh, phối hợp và phát triển bóng lên từ phần sân nhà. Ảnh: Tedtran TV yellow Minh Phúc nhận thẻ vàng Phút 21: Minh Phúc đã phải lĩnh thẻ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương ngay gần đường biên. report U23 Việt Nam phòng ngự kín kẽ Phút 19: U23 Jordan được hưởng quả đá phạt góc. Bóng câu vào trước cầu môn nhưng các cầu thủ áo đỏ phá bóng ra, sau đó áp sát nhanh, cản phá tình huống bóng hai. report Pha dứt điểm đầy bản lĩnh của Đình Bắc goal 1-0 cho U23 Việt Nam Phút 15: Đình Bắc đứng trước chấm 11m và tỷ số được mở cho U23 Việt Nam với cú sút rất căng và chìm vào góc phải khung thành. penalty Phạt đền cho U23 Việt Nam Phút 14: Trọng tài Choi Hyun-jai quyết định cho U23 Việt Nam hưởng quả 11m. var VAR vào cuộc. Liệu có phạt đền? Phút 12: Ở tình huống đá phạt góc, dường như cầu thủ mang số áo 13 của U23 Jordan đã để bóng chạm tay và VAR đã vào cuộc. report Suýt chút nữa U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số Phút 10: U23 Việt Nam tăng tốc và Đình Bắc tỉa bóng xuống bên phải cho Minh Phúc, người ngoặt trở lại và tung ra cú sút chìm vào góc xa. May cho U23 Jordan, thủ môn của họ đã phản xạ kịp thời. report Đến lượt Xuân Bắc dứt điểm Phút 6: Nhận bóng từ cánh phải, Xuân Bắc quyết định sút ngay từ ngoài vòng cấm. Bóng đi không chính xác. report Đội quân của HLV Kim Sang-sik khởi đầu đầy hưng phấn Phút 5: Đội quân của HLV Kim Sang-sik đang khởi đầu đầy hưng phấn. Các cầu thủ tự tin cầm bóng và tạo nên các cuộc tấn công ngay khi có thể. Điều này tạo nên một chút bối rối cho U23 Jordan. report U23 Việt Nam có cú sút đầu tiên Phút 2: U23 Việt Nam lên bóng nhanh bên cánh trái và đội trưởng Khuất Văn Khang tung ra cú sút xa bằng chân trái khiến thủ môn U23 Jordan vất vả cản phá. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan chính thức bắt đầu. Trọng tài bắt chính là ông Choi Hyun-jai. U23 Việt Nam là đội giao bóng. report Sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam Đồ họa: Tuyền Văn Hóa report Danh sách đăng ký của hai đội report Ban huấn luyện sẵn sàng cho màn cân não Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV report Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV report Đội hình ra sân của U23 Việt Nam report Khi HLV Kim Sang-sik dần thoát khỏi cái bóng của tiền bối Park Hang-seo Trong chưa đầy hai năm, HLV Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế sau các thành công liên tiếp ở các đấu trường khu vực. Bây giờ, ông đang ở mặt trận tầm châu lục, nơi làm nên tên tuổi HLV Park Hang-seo. Đây có thể coi là bước cuối cùng để chiến lược gia 49 tuổi bước qua cái bóng của vị tiền bối đồng hương. Khi HLV Kim Sang-sik dần thoát khỏi cái bóng của tiền bối Park Hang-seo report "U23 Việt Nam quyết giành 3 điểm" "Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu hôm nay. U23 Jordan có những điểm mạnh với nền tảng thể chất mạnh mẽ, nhưng chúng tôi có kế hoạch của riêng mình. Mấu chốt của trận đấu là các tình huống chuyển đổi trạng tháu, và U23 Việt Nam sẵn sàng đẩy cao tấn công, ghi bàn và giành 3 điểm", HLV Kim Sang-sik nói trước trận đấu.

HLV Kim Sang-sik đã công khai nói về mục tiêu tiến vào tứ kết, và chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng một kế hoạch chi tiết để đạt được điều đó.

Như đã biết, HLV 49 tuổi có thể không phải nhà chiến thuật đại tài, nhưng ông lại xuất sắc trên khía cạnh thiết lập chiến lược để phục vụ mục đích chiến thắng. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng là một nhà tâm lý bậc thầy khi có thể thúc đẩy tinh thần các cầu thủ, khiến họ vượt qua giới hạn và tạo nên khoảnh khắc xoay chuyển cục diện trận đấu.

Những phẩm chất này chắc chắn sẽ được phát huy tối đa ở VCK U23 châu Á 2026, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu châu lục, khác hẳn với các đối thủ mà U23 Việt Nam từng đánh bại tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hay SEA Games 33. Tuy nhiên, chính bởi bị đánh giá yếu hơn, đặc biệt trước U23 Jordan đang có phong độ cao và đầy tham vọng, HLV Kim Sang-sik có thể thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công yêu thích.

Cơ sở để ông tự tin chính là hàng thủ chắc chắn đã giữ sạch lưới trong chiến dịch vòng loại và chỉ nhận 3 bàn thua trong cả SEA Games 33. Ngoài ra, sau thời gian dài tập luyện, U23 Việt Nam đã xây dựng một lối chơi tập thể gắn bó, cũng như mài giũa các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Chỉ cần Đình Bắc, Văn Khang và đồng đội tận dụng tốt các cơ hội có được, đánh bại U23 Jordan không phải nhiệm vụ bất khả thi.

