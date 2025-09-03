Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh 1-0 (H1): U23 Việt Nam mở tỷ số

Đặng Lai - Tiểu Phùng - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Đình Bắc thực hiện đường chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự U23 Bangladesh để Ngọc Mỹ thoát xuống dứt điểm hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

report Không vàooo

24': Xuân Bắc có cơ hội với cú đánh đầu cận thành. Tiếc rằng bóng lại đi ra ngoài.

report U23 Việt Nam đang làm chủ trận đấu

21': U23 Việt Nam vẫn nắm giữ thế chủ động nhưng tốc độ tấn công không còn cao như trước.

goal VÀO, U23 Việt Nam mở tỷ số

15': U23 Việt Nam đã mở tỷ số với pha phối hợp đưa bóng xuống cánh trái. Ngọc Mỹ thoát xuống bên cánh rồi cứa lòng đánh bại thủ môn Bangladesh.

u23-viet-nam-6.jpg
ảnh: Như Ý
u23-viet-nam-5.jpg
u23-viet-nam-3-5323.jpg
u23-viet-nam-2-4653.jpg
u23-viet-nam-1.jpg
c9498b019320187e4131.jpg
report Bóng đập cột dọc

10': U23 Việt Nam tổ chức tấn công, bóng được đưa vào sát vòng cấm. Rất tiếc là cú sút của Thanh Nhàn lại đập cột dọc.

u23-viet-nam-3.jpg
report U23 Việt Nam đang ép sân

5': Không bất ngờ khi U23 Việt Nam nắm quyền kiểm soát trận đấu. Bóng đang quanh quẩn bên phần sân đối phương.

u23-viet-nam.jpg
u23-viet-nam-4.jpg
foul Trận đấu bắt đầu
report Bangladesh không có HLV ở trận này

Vì lý do sức khoẻ, HLV trưởng Titu của U23 Bangladesh vắng mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam. Ông phải nhập viện để điều trị và vắng mặt trong buổi họp báo ngày 2/9.
Trợ lý U23 Bangladesh HASAN AL MAMUM sẽ là HLV trưởng tạm quyền trận đấu với U23 Việt Nam.

report Bangladesh sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch

Trong đội hình của họ có Cuba Mitchell, cầu thủ nhập tịch gốc Anh. Tiền đạo này từng ăn tập ở lò Sunderland nhưng đã về Bangladesh thi đấu.

7dcf19ee-928f-4e1c-9889-6ca32f86b347.jpg
report U23 Việt Nam rộng cửa chiếm ngôi đầu

Trong trận mở màn bảng C, Yemen đã giành 3 điểm song đây là 3 điểm rất khó khăn trước Singapore. Đại diện Tây Á chỉ có được thắng lợi 2-1. Như vậy nếu thắng chênh lệch từ 2 bàn trở lên, U23 Việt Nam sẽ tạm thời dẫn đầu bảng C.

541918969-18522868732050197-4928749053253309337-n.jpg
report Đội hình ra sân của Việt Nam

HLV Kim Sang Sik không tung ra lực lượng mạnh nhất. Ông để Văn Khang dự bị, trong khi để Ngọc Mỹ đá chính. Thanh Nhàn cũng xuất phát từ đầu còn Quốc Việt hay Viktor Lê cũng ngồi dự bị.

540845000-1104647688535810-9115622587086452152-n.jpg
u23-viet-nam.jpg

Theo thể thức thi đấu, chỉ có đội dẫn đầu mới có vé tiến vào vòng chung kết. Đội xếp thứ nhì sẽ phải cạnh tranh để lấy 4 suất trong số 10 đội nhì bảng. Trong bảng đấu này, Yemen là cái tên đáng gờm nhất, Bangladesh được coi là đối thủ yếu nhất. Do vậy mà trận khởi đầu trước Bangladesh là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Việt Nam có một chiến thắng tưng bừng.

Hôm nay, trận đấu đầu tiên ở bảng C vòng loại U23 châu Á đã diễn ra và không bất ngờ khi Singapore thua trước U23 Yemen. Trận thua 1-2 chỉ ra một điều rằng bảng C đang có sự phân nhóm với Việt Nam và Yemen nằm trong nhóm mạnh nhất và Singapore cùng với Bangladesh ở nhóm yếu nhất.

Dĩ nhiên, với mục tiêu giành vị trí dẫn đầu thì Việt Nam phải thắng Bangladesh với cách biệt lớn hơn những gì mà U23 Yemen đã làm trước Singapore.

Đây là nhiệm vụ hoàn toàn trong khả năng của U23 Việt Nam, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Nhưng chắc chắn đội phải cải thiện khâu ghi bàn. Trong các trận đấu ở giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua, số cơ hội mà Việt Nam tận dụng được là rất ít. Trước Lào và Campuchia, thậm chí đội đã trải qua những thời điểm bế tắc trước lối chơi tử thủ của đối phương. Nhưng rất may là khâu dàn xếp bóng bổng tốt đã giúp đội “gỡ rối” thành công.

Người hâm mộ kỳ vọng vào một màn thể hiện tốt hơn thế. Và hôm nay, những tiền đạo đã được trui rèn ở LPBank V.League 1 như Đình Bắc, Quốc Việt hay Văn Khang sẽ có nhiệm vụ giải bài toán này…

Đặng Lai - Tiểu Phùng - Như Ý
#U23 Việt Nam #U23 Bangladesh #U23 châu Á #U23 Đông Nam Á #U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Xem thêm

Cùng chuyên mục