Trực tiếp U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan (H1: 0-0): U23 Kyrgyzstan dính thẻ đỏ

TPO - Saudi Arabia gặp thuận lợi khi Shashenbekov trong nỗ lực tranh bóng đã giẫm vào cổ chân đối thủ. Trọng tài xem VAR và tặng cho tiền vệ số 10 của Kyrgyzstan tấm thẻ đỏ.

report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. report U23 Saudi Arabia kiểm soát thế trận 42': Sức ép tiếp tục được U23 Saudi Arabia tạo ra. Đội chủ nhà kiểm soát bóng trên 70% và dồn ép đối thủ về phần sân nhà. report Datsiev bị đau 39': Datsiev nằm sân sau pha vào bóng của hậu vệ Saudi Arabia, nhưng trọng tài không xác định đó là phạm lỗi. report Thẻ đỏ 35': Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp khi xác định Sharshenbekov giẫm thô bạo vào mắt cá chân Abdulrahman. report VAR vào cuộc Trọng tài tạm dừng trận đấu để kiểm tra VAR sau khi Abdulrahman đi bóng bên cánh phải rồi ngã xuống sau va chạm với cầu thủ đội khách Shashenbekov. report Cơ hội cho Majed 24': Majed tiếp tục có cơ hội mở tỷ số cho U23 Kyrgyzstan. Sau pha phá bóng hớ hênh của hậu vệ đội chủ nhà, anh vung chân dứt điểm cực nhanh nhưng bóng lại đi chệch khung thành. report Thủ môn chủ nhà chơi tập trung 20': Pha bật cao đánh đầu bất ngờ của trung vệ U23 Kyrgyzstan nhưng không gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà. report Nguy hiểm 14': Cầu thủ vừa vào sân Majed tung cú sút cực căng, bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn. Hàng thủ đội khách suýt chút nữa phải ôm hận sau khoảnh khắc mất tập trung. report Thay người 13': U23 Saudi Arabia thay người bất đắc dĩ. Majed vào sân thay Abdullah vừa dính chấn thương. report Radif bị đau 9': Đội trưởng U23 Saudi Arabia Radif ra dấu bị đau, trận đấu tạm dừng để các bác sĩ kiểm tra. report Phạt góc đầu tiên 4’: U23 Kyrgyzstan được hưởng phạt góc nhưng cú tạt vào cột gần không gây được nguy hiểm cho đội chủ nhà. report Trận đấu bắt đầu Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan trên SVĐ King Abdullah Sports City. U23 Saudi Arabia là đội giao bóng trước. report Sơ đồ 2 đội report Đội hình xuất phát U23 Kyrgyzstan Yasmanaliev, Brauzman, Polev, Balbakov, Datsiiev, Madanov, Murzakhmatov, Shashenbekov, Bekbediov, Merk Kimi, Almazbekov report Đội hình xuất phát U23 Saudi Arabia Youssef, Alobaid, Al Asiri, Dosari, Al Najdi, Alelewai, Al Jaber, Al Ghamdi, Al Juwayr, Radif, Alkhaibari

Trong lịch sử các VCK U23 châu Á, những đội lần đầu góp mặt thường gặp không ít khó khăn khi phải “ra biển lớn”. U23 Kyrgyzstan cũng không ngoại lệ, nhất là khi thử thách đầu tiên của họ lại chính là chủ nhà Saudi Arabia, đội bóng đang được xem như “ngọn núi” của bảng đấu.

U23 Saudi Arabia bước vào giải với vị thế của nhà vô địch 2022 và quyết tâm giành cúp ngay trên sân nhà. Phong độ của “Chim ưng xanh” trong năm 2025 là lời khẳng định rõ ràng cho tham vọng đó. Chức vô địch U23 Arabian Gulf Cup 2025, với hành trình bất bại trước những đối thủ giàu truyền thống như Iraq hay UAE, cho thấy đội bóng này không chỉ mạnh về lực lượng, mà còn rất ổn định về lối chơi.

Sức mạnh của U23 Saudi Arabia đến từ sự kết hợp hài hòa giữa tập thể gắn kết và những cá nhân đã sớm được “va chạm” ở môi trường đỉnh cao. Nhiều gương mặt trong đội hình đang thi đấu tại Saudi Pro League, giải đấu khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh.

Đáng chú ý, Salem Al-Najd, Rakan Al-Ghamdi và Abdulaziz Al-Elewai đều là đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr, trong khi Abdullah Radif trưởng thành từ lò Al Hilal. Những trải nghiệm đó giúp các cầu thủ trẻ Saudi Arabia chơi bóng tự tin, tốc độ và giàu tính tổ chức.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đến VCK U23 châu Á lần đầu tiên nhưng không kém phần tự hào. Việc đứng đầu bảng E vòng loại, xếp trên cả U23 Uzbekistan, là cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng hành trình vòng loại của họ tương đối thuận lợi, khi các trận thắng trước Palestine và Sri Lanka đã tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối hòa với Uzbekistan.

Quá trình chuẩn bị của U23 Kyrgyzstan cũng khá nghiêm túc, với chuyến tập huấn kéo dài tại UAE. Dẫu vậy, việc thiếu những trận cọ xát chất lượng ở đẳng cấp tương đương vẫn khiến đội bóng Trung Á bộc lộ hạn chế về kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực. Trận thua đậm 0-8 trước U21 Nga trong một trận giao hữu gần đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất.

Về lối chơi, U23 Kyrgyzstan mang đậm màu sắc bóng đá Trung Á: thiên về thể lực, kỷ luật và phòng ngự số đông. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động lùi sâu, ưu tiên bảo vệ khu vực trung tuyến và vòng cấm, thay vì mạo hiểm chơi đôi công với đối thủ mạnh hơn.

Tuy nhiên, trước một U23 Saudi Arabia sở hữu tốc độ, khả năng phối hợp trung lộ linh hoạt và nhiều phương án tấn công biên, việc giữ sạch lưới trong thời gian dài là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với U23 Kyrgyzstan.