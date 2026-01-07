Trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Iran (H2: 0-0): Chờ đợi bùng nổ

TPO - U23 Hàn Quốc và U23 Iran chắc chắn không muốn mất điểm ở trận này. Để hoàn tất mục tiêu đó, họ phải thay đổi cách tiếp cận, tấn công nhiều hơn và sắc bén hơn.

report Vẫn rất bế tắc 58': Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Quốc và Iran vẫn loay hoay với những pha bóng của mình. Họ vẫn chưa tung ra được bất cứ pha dứt điểm nào khiến thủ môn đối phương phải làm việc. report Không được 51': Từ chấm đá phạt góc, Lee Chan-Ouk bật cao đón bóng. Anh lắc đầu căng nhưng bóng đi vọt xà. Vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào từ 2 đội. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Hàn Quốc chắc chắn không muốn tiếp tục chơi như hiệp 1. Họ phải tăng cường về chất lượng cũng như số lượng các pha tấn công để có thể đánh bại đối thủ. report Hiệp 1 nhạt nhẽo khép lại với tỷ số 0-0 45': Hàn Quốc và Iran đều chơi quá cẩn trọng đến nỗi họ không tốt chức được một pha tấn công nào sắc nét. Số pha hãm thành của 2 đội cũng chỉ dừng lại ở con số 1 và tất cả đều không đi đúng mục tiêu. report Hàn Quốc bắt đầu chuyền hỏng nhiều 40': Các pha tấn công của Hàn Quốc bắt đầu giảm dần trong khi hàng thủ của họ thì liên tục chuyền lỗi. Những phút cuối, Hàn Quốc đã mất thế trận vào tay đối thủ, họ chỉ cầm bóng 34%. report Nguy hiểm 34': Iran tạo ra được pha tấn công đáng chú ý đầu tiên. Bóng được tạt hướng về cột xa cho Ghandipour nhưng cú chạm bóng của anh là quá nhẹ, ném đi cơ hội ghi bàn cho U23 Iran. report Iran cũng không vội tấn công 30': Như U23 Hàn Quốc, U23 Iran đang "ru ngủ" NHM bằng những đường chuyền qua lại. Đội bóng này thậm chí còn không chủ trương tấn công dù họ có đủ không gian lẫn thời gian. report U23 Hàn Quốc đang bế tắc 25': Sau vài phút đầu bùng nổ, U23 Hàn Quốc bắt đầu bí ý tưởng tấn công. Họ đang loay hoay ở trục giữa và không thể tiến gần 1/3 cuối sân của đối thủ. U23 Hàn Quốc chỉ cầm bóng nhiều hơn chứ không chơi hay hơn. report Hàn Quốc bị từ chối bàn thắng 19': Kim Tae-Won băng xuống đối mặt thủ môn và anh đã dứt điểm gọn gàng tung lưới. Tuy nhiên trọng tài cắt còi. Pha quay lại cho thấy Kim Tae-Won đã việt vị khá rõ. report Thế trận vẫn khá chậm chạp 16': Hàn Quốc cầm bóng nhiều nhưng chưa tạo ra được những pha sóng gió. Trong khi đó Iran chủ yếu đá phòng thủ, chưa tổ chức được bất cứ tình huống lên bóng nào. report U23 Hàn Quốc đang nắm quyền chủ động 9': Các pha cầm bóng, triển khai của U23 Hàn Quốc được thực hiện khá nhịp nhàng. Thế trận này cho thấy sự nhỉnh hơn về trình độ của U23 Hàn Quốc. report U23 Hàn Quốc đang ép sân 4': Trước những pha pressing tầm cao của U23 Hàn Quốc, các cầu thủ Iran thường xuyên chuyền bóng sai bên phần sân nhà. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của 2 đội Đội hình xuất phát: U23 Hàn Quốc: Hong Seong-Min; Kang Min-Jun, Bae Hyun-Seo, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha; Lee Chan-Ouk, Kim Do-Hyun; Kang Sang-Yoon, Kim Dong-Jin, Kim Yong-Hak; Kim Tae-Won. U23 Iran: M. Khalifeh; F. Moamelehgari, M. Mohebi, M. Mahdavi, A. Vosoughifard; P. Latififar, M. Goudarzi; A. Habibi, M. Hosseinnejad, R. Ghandipour; Y. Rostami. report Hàn Quốc hãy cảnh giác với Mohammad Javad Hosseinnejad Mohammad Javad Hosseinnejad là nhạc trưởng của U23 Iran. Dù mới 22 tuổi nhưng cầu thủ này đã là trụ cột của Dynamo Makhachkala tại giải Ngoại hạng Nga, ghi 5 bàn sau 42 trận 2 mùa vừa qua. Anh cũng đã 5 lần ra sân cho đội tuyển Iran. Khả năng quán xuyến tuyến giữa của sao trẻ Dynamo Makhachkala sẽ định đoạt thành bại của đội tuyển U23 nước này. report U23 Hàn Quốc hạ quyết tâm rất cao Với binh hùng tướng mạnh, Hàn Quốc tỏ ra rất quyết tâm cải thiện thành tích ở VCK U23 sau khi bị loại ở tứ kết năm 2024. HLV Lee Min-seong tuyên bố: "Chúng ta phải vào ít nhất là chung kết Cúp U23 châu Á. Vì đây là giải đấu diễn ra trước Đại hội thể thao châu Á, chúng ta phải đạt được kết quả tốt. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của năm mới đối với bóng đá Hàn Quốc nên tất cả phải cố gắng hết sức để có khởi đầu tốt”.

Hàn Quốc đã từng vô địch giải đấu này vào năm 2020. Tuy nhiên, kể từ đó họ đã không thể lọt vào tứ kết trong hai VCK liên tiếp, gây ra thất vọng cho NHM. Đặc biệt là năm 2024, Hàn Quốc đã dừng bước trước Indonesia. Đây là một trong những trận thua nặng nề nhất của bóng đá xứ kim chi cấp độ trẻ.

Năm nay, họ đặt mục tiêu lấy lại vị thế bằng cách trở lại vị trí số một châu lục. HLV Lee Min-sung, người nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, đã tổ chức một số trại huấn luyện ngắn hạn. Tại đây, ông đã thể hiện quyết tâm nâng cao trình độ cho đội tuyển, yêu cầu dàn sao U23 phải vào chung kết U23 châu Á 2026 và thậm chí đặt mục tiêu xa hơn là giành HCV Á vận hội Aichi-Nagoya 2026.

Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao là trụ cột ở các CLB

Sau giai đoạn huấn luyện này, dàn cầu thủ trẻ xứ kim chi liên tục cọ xát ở những sự kiện quốc tế. Họ đá giao hữu với Australia vào tháng 6 (1 trận hòa, 1 trận thua), tham dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 (3 trận thắng), sau đó sang Ả Rập Xê Út huấn luyện vào tháng 10 (2 trận thua) và bay sang Trung Quốc dự Cúp Panda (thắng 2 thua 1).

Trước U23 châu Á 2026, Hàn Quốc tiếp tục làm nóng bằng các trận đấu với Syria, Qatar. Họ cho thấy sự chuẩn bị rất chu đáo cho chiến dịch lần này. VCK U23 châu Á diễn ra khi K.League đang tạm nghỉ nên các CLB cũng nhả tối đa lực lượng cho thầy trò HLV Lee Min-sung tranh tài.

Kang Sang-yoon, một trong những tiền vệ hay nhất K.League, đã lên tuyển. 4 cầu thủ từng tham gia U-20 World Cup cũng góp mặt ở VCK lần này, trong khi đó Kang Sung-jin (Suwon Samsung), người cũng từng khoác áo đội tuyển quốc gia, nằm trong số những cầu thủ sẽ ra sân.

Với binh hùng tướng mạnh, Hàn Quốc tỏ ra rất quyết tâm. Tối nay, NHM sẽ biết rõ liệu tham vọng trên có thành hiện thực hay không?