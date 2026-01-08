Trực tiếp U23 Australia vs U23 Thái Lan (H1: 0-1): Thái Lan mất người

TPO - U23 Thái Lan bị vừa ăn mừng bàn thắng được 2 phút thì mất người khi Phon Ek vào bóng thô bạo. Hãy xem Thái Lan phản ứng ra sao trong thế trận này?

report Macallister tiếp tục dứt điểm Phút 23: Lại là cú sút của Macallister trước khu vực cấm địa, lần này ở cự ly gần 25m. Bóng vẫn đi không đủ căng để gây bất ngờ cho thủ môn U23 Thái Lan. report Cơ hội cho U23 Australia Phút 18: Macallister rê bóng như chốn không người từ giữa sân và tung cú sút trước khu vực cấm địa. Cú vung chân của Macallister đưa bóng đi chưa đủ lực để đánh bại thủ môn Thái Lan. report Sau niềm vui là thử thách cực đại cho U23 Thái Lan Phút 16: U23 Thái Lan chưa kịp tận hưởng bàn mở tỷ số đã rơi vào thế mất người trong phần còn lại của trận đấu. Sau khi Maneekorn rời sân, U23 Thái Lan vẫn kiểm soát trận đấu khá tốt và họ phải duy trì điều này trong 75 phút còn lại. red THẺ ĐỎ!!! U23 Thái Lan còn 10 người từ phút 11 Phút 11: Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu Maneekorn. Xem lại tình huống quay chậm, tiền vệ U23 Thái Lan đã đạp thẳng vào cổ chân cầu thủ U23 Australia. Quyết định "bẻ còi" của trọng tài được đưa ra rất nhanh. var Maneekorn bị cảnh cáo Phút 10: Trọng tài rút thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt của Maneekorn. Trọng tài quyết định trực tiếp xem VAR để xác định pha phạm lỗi triệt hạ. goal VÀO!!! U23 Thái Lan mở tỷ số 1-0 Phút 8: Bất ngờ xảy ra khi U23 Thái Lan có bàn mở tỷ số. Sau tình huống đá phạt góc của Thái Lan, tiền vệ Boonlha dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ U23 Australia trước khi đổi hướng lăn vào lưới. report U23 Thái Lan khởi đầu tốt Phút 5: Tính đến lúc này, U23 Thái Lan là đội chơi chủ động hơn với tỷ lệ cầm bóng hơn 65%. Song, việc "Voi chiến" cầm bóng áp đảo chưa nói lên nhiều điều vì chủ yếu lăn ở phần sân nhà của họ. report Dấu ấn đầu tiên Phút 5: Tiền vệ Dukuly thực hiện pha căng ngang nguy hiểm từ cánh trái. Thủ môn U23 Thái Lan đã chơi tập trung, tóm gọn bóng trước khi đối phương có cơ hội dứt điểm. start Trận đấu bắt đầu U23 Thái Lan ra sân với trang phục toàn đỏ, là đội giao bóng trước. report Cầu thủ U23 Thái Lan đến sân Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan chịu áp lực cực lớn sau một năm tồi tệ của nềm bóng đá nước này. Sang năm mới và bước vào chiến dịch mới, người Thái hy vọng mọi chuyện sẽ "đổi vận", bắt đầu từ giải đấu lớn đầu tiên là VCK U23 châu Á 2026. report U23 Thái Lan gặp khó vì các CLB không "buông" trụ cột U23 Thái Lan mất 10 cầu thủ so với đội hình dự SEA Games 33. Trong số đó có nhân tố chủ chốt Yotsakorn Burapha. Các CLB Thái Lan đã không đồng ý "nhả chân" trụ cột ở 2 giải liên tiếp nằm ngoài lịch trình FIFA Days, do đó HLV Thawatchai phải triệu tập nhiều nhân tố mới và có ít thời gian lắp ghép đội hình gồm nhiều tân binh. report Đội hình xuất phát U23 Thái Lan U23 Thái Lan: Chommaphat, Sphon Noiwong, Nathan James, Phon-Ek Maneekorn, Pichitchai, Sittha Boonlha, Chawanvit Sealao, Wichan, Iklas Sanron, Peeeranan Buakai. report Đội hình xuất phát U23 Australia

Sau thất bại ở SEA Games 33, U23 Thái Lan không có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, mà phải nhanh chóng đứng dậy để hướng đến chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Chính vì thời gian chuẩn bị cho U23 châu Á quá gấp, HLV Thawatchai được giữ lại "ghế nóng" để chèo lái con thuyền U23 Thái Lan vượt qua khó khăn

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết. Đây là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Thawatchai khi họ rơi vào bảng đấu có U23 Australia, U23 Trung Quốc và U23 Iraq. Tối nay, trận chạm trán U23 Australia sẽ là tấm gương soi chiếu sức mạnh thật sự của "Voi chiến" ở sân chơi lần này.

Trên lý thuyết, U23 Australia được đánh giá mạnh vượt trội U23 Thái Lan. U23 Australia khởi động tốt cho chiến dịch U23 châu Á 2026. Ở hành trình vòng loại, đội bóng xứ chuột túi thắng 2 trận, hòa một, ghi tới 20 bàn và không thủng lưới. Hai trận đầu vòng bảng, U23 Australia hủy diệt Timor-Leste (6-0) và Bắc Mariana (14-0). Đến trận cuối, U23 Australia hòa Trung Quốc trong trận đấu thủ tục.

U23 Thái Lan thì chật vật giành vé vào VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng xứ chùa vàng cần đến bàn thắng phút bù giờ của Khamyok để ấn định chiến thắng trước U23 Malaysia, qua đó lên chuyến tàu muộn đến sân chơi châu lục. Trước VCK U23 châu Á, bước chạy đà của U23 Thái Lan cũng không tốt sau khi gục ngã ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U23 Australia có đầy đủ lực lượng cho trận này. Đội hình U23 Thái Lan biến động mạnh khi nhiều trụ cột không góp mặt. Dựa trên đội hình của Thái Lan ở SEA Games 33, các ngôi sao của họ như Sanharrn, Boonlha, Inaram sẽ đá chính, là trụ cột của cả đội. Trong khi đó, các vị trí đá chính còn lại của U23 Thái Lan trước U23 Australia khó đoán vì HLV Thawatchai đang thử nghiệm nhiều vị trí.