Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan 0-1 (Hết H1): Không vào!!! Đình Bắc lỡ cơ hội

TPO - Đình Bắc tung pha dứt điểm sau đường kiến tạo của Viktor Lê, tuy nhiên bóng đi chệch khung thành U22 Uzbekistan. Đây là cơ hội hiếm hoi U22 Việt Nam tạo ra trong hiệp 1.

foul Hiệp 1 kết thúc, U22 Việt Nam bị dẫn 0-1 45': Những phút đầu đã diễn ra khó khăn với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đội đã dần lấy lại được thế trận và triển khai bóng mượt mà hơn. Vấn đề cốt lõi là U22 Việt Nam vẫn chưa làm tốt khâu dứt điểm. report U22 Việt Nam bỏ phí 41': Từ đường chuyền của Viktor Lê, Đình Bắc có pha dứt điểm. Tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc. Đây là cơ hội lớn đầu tiên của U22 Việt Nam nhưng như thường lệ, đội vẫn hay lãng phí. report U22 Việt Nam phản đòn 35': U22 Việt Nam bắt đầu có nhiều bóng và triển khai tấn công thuần thục. Bóng chủ yếu được triển khai bên cánh trái. Minh Phúc vừa có cú đá từ rìa vòng cấm, là cú sút trúng đích đầu tiên của U22 Việt Nam, nhưng bóng không gây ra khó khăn cho thủ môn đối phương. report U22 Việt Nam suýt nhận bàn thua thứ 2 31': Uzbekistan tiếp tục gây ra sóng gió với cú sút phạt từ cự ly 25 mét của Ibramov Nurlan. Bóng đi căng, cuộn xuống và đập trúng xà ngang của U22 Việt Nam. report U22 Việt Nam mới tung ra cú sút đầu tiên 25': Sau nửa đầu hiệp 1 thì U22 Việt Nam mới có thể tung ra cú đá đầu tiên. Đình Bắc đi bóng bên cánh trái, bó vào trong và dứt điểm. Nhưng cú đá không gây ra khó khăn cho hàng thủ Uzbekistan. report Thế trận vẫn khó khăn cho U22 Việt Nam 19': U22 Việt Nam vẫn chưa thể lấy lại thế trận. Lúc này, đội chủ yếu chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. report Uzbekistan đang pressing rất rát 13': Bóng đang lăn chủ yếu bên phần sân U22 Việt Nam khi U22 Uzbekistan áp sát tầm cao. Kỹ thuật và thể lực tốt giúp Uzbekistan có thể gây ra khó dễ cho đối thủ. Lúc này, U22 Việt Nam gần như không thể lên bóng. goal U22 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua 7': Đang nắm thế chủ động, U22 Việt Nam đã bất ngờ nhận bàn thua sau tình huống chớp thời cơ nhanh gọn của U22 Uzbekistan. Bóng được tạt từ cánh phải vào và Saidkhon băng vào dứt điểm tung lưới. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đại diện Trung Á. report U22 Việt Nam đang kiểm soát trận đấu 5': Những phút đầu chứng kiến sự chủ động của U22 Việt Nam. Các cầu thủ bình tĩnh triển khai bóng một cách khá tuần tự. Bóng chủ yếu lăn bên cánh trái, nơi Viktor Lê và Đình Bắc đang đứng gần nhau. foul Trận đấu bắt đầu report Uzbekistan tung đội hình ra sân lứa U20 Tất cả 11 thành viên đá chính của đội tuyển Trung Á này đều sinh năm 2005 đổ về sau. Có nghĩa đây thực chất là đội hình U20 của đội tuyển này. Tuy nhiên, không ít thành viên đã có kinh nghiệm thực chiến ở giải VĐQG, như Tulkunbekov Azizbek, Khayrullaev Ravshan... Đội hình ra sân của U22 Uzbekistan: Rustamov Umar, Khamidov Saidkhon, Murtazaev Dilshod, Khayrullaev Ravshan, Karimov Behruzuon, Yorkboev Shoh, Jumaev Asilbek, Rejabaliev Meyirbek, Tulkunbekov Azizbek, Abdullaev Dilshod, Ibramov Nurlan. report Viktor Lê trở lại đội hình xuất phát HLV Hồng Vinh vừa công bố 11 cái tên đá chính. Trong đó, Viktor Lê và Đình Bắc sẽ trở lại, Văn Thuận cũng có suất đá chính sau khi dự bị ở ngày ra quân. Đội hình ra sân của U22 Việt Nam: Viktor Lê - Đình Bắc - Văn Thuận Phi Hoàng - Văn Trường - Quốc Cường - Minh Phúc Nhật Minh - Hiểu Minh - Lý Đức Trung Kiên

U22 Việt Nam khởi đầu tốt tại Panda Cup 2025 với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Trận thắng vừa qua diễn ra trong bối cảnh nhiều trụ cột của đội tuyển không kịp góp mặt vì bận làm nhiệm vụ ở vòng 11 LPBank V.League 1. Đó là Văn Trường, Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Đô… Tuy nhiên, những Văn Khang, Minh Phúc hay Văn Thuận đã làm rất tốt nhiệm vụ.

Hôm nay, dàn cầu thủ chủ chốt của đội tuyển sẽ trở lại, giúp HLV Hồng Vinh có dồi dào lựa chọn để đưa ra sân trước U22 Uzbekistan. Trước lượt trận thứ 2, HLV Hồng Vinh yêu cầu các học trò tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở khâu dứt điểm. Đây là những điều mà U22 Việt Nam đang làm chưa tốt, không chỉ ở giai đoạn gần đây mà ở suốt chặng đường trước đó.

Nhưng xét tổng thể, những gì U22 Uzbekistan đang làm còn chưa tốt hơn. Đội tuyển này đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Có lẽ vì họ không triệu tập được lực lượng tốt nhất khiến phong độ gần đây của U22 Uzbekistan có dấu hiệu sa sút, không tương xứng với tiềm lực của nền bóng đá này.

4 trận gần nhất, U22 Uzbekistan không thắng nổi trận nào với 2 trong đó là những thất bại. Ở lần gặp nhau hồi đầu năm, cũng thuộc giải giao hữu Tứ hùng trên đất Trung Quốc, U22 Uzbekistan đã bất lực trước Việt Nam. Đội bóng này chấp nhận trận hòa không đều trong thế trận không quá áp đảo đối thủ. Trong lần ra quân ở Panda Cup 2025, họ lại thua Hàn Quốc.

Nếu tung ra đội hình tối ưu, HLV Đinh Hồng Vinh dễ tính toán hơn về lối chơi, đấu pháp. U22 Việt Nam được kỳ vọng đấu sòng phẳng với U22 Uzbekistan và giành ít nhất 1 điểm.