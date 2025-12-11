Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Malaysia 2-0 (H1): U22 Việt Nam thay liền 3 người

TPO - Xuân Bắc, Công Phương và Văn Thuận được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay người. Rời sân gồm cả thủ quân Văn Khang và cầu thủ Việt kiều Viktor Lê. Tiền đạo Đình Bắc được trao lại băng đội trưởng.

report Còn 10 phút cho nỗ lực của U22 Malaysia Phút 81: U22 Malaysia vẫn bế tắc trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng. Ngay cả tổ chức một tình huống tấn công sắc nét cũng là vấn đề với thầy trò HLV Nufazi lúc này. Nếu tỷ số giữ nguyên, Malaysia sẽ đối mặt nguy cơ cao bị loại từ vòng bảng. Ảnh: Hữu Phạm. substitution U22 Việt Nam thay thêm người: Đình Bắc rời sân Phút 80: Ngọc Mỹ được tung vào sân thay cho Đình Bắc. Thêm một trụ cột của U22 Việt Nam được HLV Kim rút khỏi sân để giữ chân. report U22 Việt Nam tiếp tục kiểm soát trận đấu Phút 74: Thầy trò HLV Kim đang chơi hiệu quả khi chủ động giảm nhịp độ, khiến U22 Malaysia chơi theo cách của mình. Đối thủ đã nỗ lực tổ chức tấn công nhưng ngay từ nhiệm vụ cầm bóng áp đảo, U22 Malaysia đang chưa làm được. Ảnh: Số ít khán giả đang ủng hộ nhiệt tình cho U22 Việt Nam. Hữu Phạm. report Văn Thuận đánh đầu Phút 70: Văn Thuận đánh đầu cận thành, bóng chạm vào người cầu thủ U22 Malaysia đổi hướng và đi ra ngoài. substitution U22 Việt Nam thay 3 người liên tiếp Phút 69: Công Phương, Văn Thuận và Xuân Bắc vào sân. Thái Sơn, Văn Khang và Viktor Lê rời sân. HLV Kim đã chủ động rút chân các trụ cột ra sân nghỉ ngơi. substitution U22 Malahysia thay thêm người Phút 61: Rohisham vào sân thay Izwan Yulsan. Đây là điều chỉnh bất đắc dĩ của U22 Malaysia khi Yuslan chấn thương. report U22 Việt Nam làm chủ cuộc chơi Phút 54: Sau 10 phút đầu hiệp 2, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. U22 Malaysia đang cầm bóng nhiều hơn nhưng không có nhiều pha tổ chức tấn công đáng chú ý. yellow Thêm cầu thủ U22 Việt Nam nhận thẻ vàng Phút 50: Đến lượt Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng cảnh cáo. Các cầu thủ U22 Việt Nam đang nhận những thẻ vàng không đáng có. yellow Thái Sơn nhận thẻ vàng Phút 46: Thái Sơn phạm lỗi với cầu thủ U22 Malaysia ở giữa sân và ngay lập tức bị cảnh cáo. start Hiệp 2 bắt đầu U22 Malaysia thay 2 người. Haykal và Aysar vào sân. Đây là điều chỉnh để tăng cường hàng công U22 Malaysia. foul Hết hiệp một Hai đội tạm rời sân với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm. time Hiệp một có 2 phút bù giờ report Không có phạt đền cho U22 Việt Nam Phút 45: Viktor Lê ngã trong vùng cấm sau pha rê bóng. Trọng tài đứng rất gần và xua tay nói không với pha thổi phạt đền. report Viktor Lê lại có cơ hội Phút 36: Tiếp tục là tình huống chuyển trạng thái cực nhanh của U22 Việt Nam, tạo cơ hội cho Viktor Lê. Cầu thủ Việt kiều của U22 Việt Nam không thể khống chế bước một tốt ở pha bóng này. report Viktor Lê dứt điểm trái phá Phút 35: Chỉ 2 nhịp chạm bóng, U22 Việt Nam suýt ghi bàn thứ 3. Lý Đức đã chuyền vượt tuyến từ sân nhà cho Viktor Lê băng lên dứt điểm trái phá. Tiếc là thủ môn U22 Malaysia đã bay người cản phá. report Suýt có bàn thứ 3 cho U22 Việt Nam Phút 31: Tiếp tục là Đình Bắc với pha đi bóng ở cánh trái và chuyền vào trong. Lần này, không có cầu thủ U22 Việt Nam kịp lao vào dứt điểm. report Trận đấu ngày càng hấp dẫn Phút 30: Sau bàn thua thứ 2, U22 Malaysia đang đẩy cao đội hình và chấp nhận chơi mạo hiểm. Đây chính là thời cơ cho U22 Việt Nam khi có thêm khoảng trống để tổ chức các pha phản công. Ảnh: Hữu Phạm. report VÀO!!! U22 Việt Nam nâng tỷ số 2-0 Phút 22: Lại là Đình Bắc có pha xử lý tốt ở cánh trái trước khi chuyền vào trong cho Vĩnh Phúc ghi bàn nhân đôi cách biệt. Cầu thủ U22 Việt Nam đã dứt điểm trong thế thủ môn U22 Malaysia bỏ khung thành. report U22 Malaysia tăng sức ép Phút 20: Thế trận không còn diễn ra một chiều cho U22 Việt Nam khi U22 Malaysia bắt đầu tổ chức tấn công nhiều hơn. Vài phút đã qua, xuất hiện nhiều tình huống xử lý thiếu tập trung của cầu thủ U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim phải sớm chấn chỉnh để ngăn đà hưng phấn từ đối thủ. Ảnh: Hữu Phạm. report Trung Kiên giải nguy cho U22 Việt Nam Phút 16: Danish thoát xuống, có cơ hội đối mặt thủ môn của U22 Việt Nam. Trung Kiên đã chơi tập trung, lao ra đúng lúc để ngăn cản tình huống. Đây là cơ hội đầu tiên của U22 Malaysia. report Khởi đầu thuận lợi cho U22 Việt Nam Phút 15: U22 Việt Nam đã có bàn thắng sớm, mở ra thế trận thuận lợi trước U22 Malaysia. Sau 1/3 thời gian hiệp một, U22 Việt Nam chơi áp đảo Malaysia, dồn ép đối phương lui về sân nhà phòng ngự. Đối thủ chưa có một pha tấn công rõ ràng nào từ đầu trận. Ảnh: Hữu Phạm. goal VÀO!!! U22 Việt Nam mở tỷ số Phút 11: U22 Việt Nam mở điểm bằng pha phối hợp đá phạt góc. Sau quả treo bóng của Đình Bắc, Hiểu Minh đánh đầu ghi bàn cho U22 Việt Nam. report Quốc Cường dứt điểm bất thành Phút 6: Cơ hội tiếp tục đến với U22 Việt Nam từ pha phối hợp của Quốc Cường và Phi Hoàng. Lần này, cầu thủ U22 Việt Nam lại dứt điểm trong không gian hẹp, bị theo kèm rát và chưa thể gây bất ngờ. report U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động Phút 3: Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào trận trong tâm thế chủ động và đang cầm bóng nhiều hơn. Ảnh: Hữu Phạm. report Cơ hội đầu tiên cho U22 Việt Nam Phút 2: Khuất Văn Khang dứt điểm bất thành ở góc hẹp. Trước đó, Đình Bắc xử lý tốt ở cánh trái trước khi chuyền cho Văn Khang. Ảnh: Hữu Phạm. start Hiệp một bắt đầu U22 Việt Nam ra sân trong trang phục đỏ truyền thống, là đội giao bóng trước. report Ba kịch bản để U22 Việt Nam tiến vào bán kết Trước trận đại chiến U22 Malaysia, U22 Việt Nam đang nắm trong tay 3 cơ hội để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Nếu thắng, thầy trò ông Kim đứng nhất bảng và thẳng tiến vào trong. HLV Nafuzi xếp Ubaidullah và Izwan Yuslan đá chính ngay sau khi 2 cầu thủ này sang Thái Lan hội quân cùng cả đội. Ubaidullah thậm chí đeo băng thủ quân, được kỳ vọng là chốt chặn vững chắc để chỉ huy hàng thủ U22 Malaysia trước U22 Việt Nam. report Đội hình xuất phát U22 Malaysia đối đầu U22 Việt Nam report Đội hình xuất phát U22 Việt Nam đối đầu U22 Malaysia

U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ tạo nên trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở vòng bảng SEA Games 33. Kết quả của cặp trận này cũng quyết định đến đại cục cho các bảng đấu còn lại, khi 2 đội có thể dắt tay đi tiếp với kết quả hòa. Khi đó, những nỗ lực của phần còn lại, đặc biệt là nhà đương kim vô địch U22 Indonesia trở nên vô vọng.

U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ tạo nên trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở vòng bảng SEA Games 33. Kết quả của cặp trận này cũng quyết định đến đại cục cho các bảng đấu còn lại, khi 2 đội có thể dắt tay đi tiếp với kết quả hòa. Khi đó, những nỗ lực của phần còn lại, đặc biệt là nhà đương kim vô địch U22 Indonesia trở nên vô vọng.

Thế nhưng, đây không phải lúc để cả 2 vào trận với tâm lý cầu hòa. Một chiến thắng là điều U22 Việt Nam hướng đến để vươn lên đứng nhất bảng. U22 Malaysia chỉ cần hòa để giữ nguyên ngôi đầu nhưng HLV của họ, ông Nafuzi tuyên bố sẽ không vào trận với tâm lý giành một điểm.

Trước giờ bóng lăn, U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình. "Hổ Malay" sẽ không có sự phục vụ của Haqimi Rosli vì tiền đạo này về quê chịu tang bố. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi các trụ cột là trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân. U22 Malaysia sẽ mạnh hơn so với chính họ ở trận đầu, đây là điều chắc chắn.

Với U22 Việt Nam, lực lượng dưới tay HLV Kim không có gì thay đổi. Trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã chơi khá thong dong, dường như vẫn giữ lại nhiều phần sức lực và đấu pháp để hướng đến trận đại chiến U22 Malaysia. Cả 2 đội đều giấu những "miếng đánh" chủ lực trong ngày ra quân và cục diện trong trận chiều nay sẽ rất khó đoán.



