Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc 0-1 (Hết H1): U22 Hàn Quốc ghi bàn

TPO - U22 Hàn Quốc rốt cuộc đã có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Kim Myeong-jun. U22 Việt Nam vẫn còn nhiều thời gian để đảo ngược tình thế.

time Hiệp một khép lại U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ kim chi. 45 phút đầu tiên diễn ra với sự áp đảo của U22 Hàn Quốc trong khi các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cũng thi đấu đầy nỗ lực. yellow U22 Việt Nam nhận thẻ phạt đầu tiên của trận đấu Phút 42: Đình Bắc nhận thẻ vàng sau tình huống lộn xộn trước cầu môn của Trung Kiên, khi U22 Việt Nam đối mặt với quả đá phạt góc bên cánh trái. Ở quả treo bóng sau đó, thủ môn Trung Kiên đã dễ dàng bắt gọn. report U22 Việt Nam nhận bàn thua từ tình huống cố định U22 Việt Nam bị thủng lưới phút 35 sau tình huống đá phạt của U22 Hàn Quốc từ cánh phải. Bóng được treo về phía cột xa và một cầu thủ đánh đầu chuyền vào trước cầu môn, để Kim Myung-jun đệm bóng tung lưới Trung Kiên. goal Hàn Quốc mở tỷ số Phút 35: Bàn thắng đã đến với U22 Hàn Quốc sau pha lập công của Kim Myung-jun, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở trận ra quân gặp U22 Uzbekistan. report Rất ít khán giả Việt Nam trên khán đài Phút 30: Theo phóng viên Trí Công của Tạp chí Bóng đá, một nhóm CĐV Việt Nam vì bỏ lỡ thời điểm bán vé nên không thể vào sân. Hiện trên sân chỉ có 1 CĐV người Việt trên khán đài Shuangliu Sports Centre. Chủ nhà Trung Quốc không quay và phát sóng trận đấu này. report Đội bóng áo đỏ đang nỗ lực đẩy cao Phút 25: U22 Việt Nam đang cố gắng giữ bóng nhiều hơn, đồng thời đẩy cao nhằm tìm kiếm cơ hội. report Không được! Phút 20: U22 Việt Nam sử dụng bóng dài để đẩy bóng lên nhanh nhất có thể. Văn Trường vừa băng lên nhưng không thể vượt qua hậu vệ U22 Hàn Quốc. report Tỷ số vẫn là 0-0 Phút 17: U22 Việt Nam vẫn giữ sạch mành lưới trước áp lực lớn từ đối thủ. report U22 Việt Nam bị áp đảo Phút 12: U22 Hàn Quốc đang cầm bóng áp đảo và bóng chủ yếu lăn bên phần sân U22 Việt Nam. Điều này không có gì khó hiểu bởi đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Đây là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo các học trò tập phòng ngự. report U22 Hàn Quốc dứt điểm Phút 8: Cầu thủ U22 Hàn Quốc vừa tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi sệt nhưng thủ môn Trung Kiên đã bắt gọn. report Đội hình ra sân của U22 Hàn Quốc Hong Seong-min, Kang Min-jun, Jo Hyun-tae, Park Seung-ho, Kim Dong-jin, Kim Myung-jun, Kim Han-seo, Kang Seong-jin, Kim Do-hyun, Park Seong-hun, Shin Min-ha. report Đội hình ra sân của U22 Việt Nam Trung Kiên, Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh, Anh Quân, Thái Sơn, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025 chính thức bắt đầu.

U22 Việt Nam tham dự Panda Cup 2025 với mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 33 (Thái Lan). Thành tích vì vậy không phải đích quá quan trọng đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tuy nhiên, cách U22 Việt Nam thể hiện qua 2 trận đấu với U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan vẫn nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Họ cho thấy lối chơi tập thể ngày càng nhuần nhuyễn, khả năng phối hợp ăn ý hơn và đặc biệt tinh thần quyết tâm rất lớn.

Ở trận thua 0-1 trước U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam đã chơi kiên trì đến phút cuối và nếu không phải bị xà ngang từ chối bàn thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã có được 1 điểm. Trận đấu với U22 Hàn Quốc là dịp nữa để U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ.

So với đối thủ, U22 Việt Nam dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên có thể nói, U22 Hàn Quốc tham dự giải đấu này với lực lượng không quá mạnh do gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ở vòng mới đây, U22 Hàn Quốc đã bất ngờ để thua U22 Trung Quốc 0-2. Điều này cho thấy giống như các tuyển trẻ, U22 Hàn Quốc cũng không duy trì được phong độ ổn định.

Đây chính là cơ hội để U22 Việt Nam khoét vào, đặc biệt nếu các học trò của ông Đinh Hồng Vinh chơi tập trung. Tại giải đấu cách đây 1 năm, U22 Việt Nam từng suýt đánh bại U22 Hàn Quốc với pha lập công của Thanh Nhàn và đối phương chỉ giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng phút cuối.

U22 Việt Nam đang có phong độ khá tốt, với thành phần gồm đầy đủ những quân bài tốt nhất. Tại Panda Cup 2025, cả hai đội đều đang có 3 điểm, vừa trải qua 1 trận thắng, 1 thua.

Trong 2 lần gặp nhau, U22 Hàn Quốc thắng 1 và hoà 1, có phần nhỉnh hơn U22 Việt Nam. Nếu tính 5 trận gần nhất, U22 Việt Nam hoà 2, thua 2 và thắng 1. Bên kia chiến tuyến, U22 Hàn Quốc thắng 2, hoà 2 và thua 1 trận. Chênh lệch giữa đôi bên là không đáng kể.