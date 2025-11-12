Trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Hẳn tất cả vẫn chưa quên màn trình diễn đáng khen ngợi của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc trong trận hòa 1-1 hồi tháng 3. Bây giờ sẽ là màn tái đấu giữa hai đội, và người hâm mộ hy vọng trên sân Shuangliu Sports Centre tiếp tục là những thể hiện tích cực khác của Khuất Văn Khang cùng đồng đội.

report U22 Việt Nam tấn công Phút 2: U22 Việt Nam lên bóng bên cánh trái. Nguyễn Thanh Nhân bị phạm lỗi và chúng ta được hưởng quả đá phạt gần cột cờ góc trái. Quả đá phạt sau đó bị U22 Trung Quốc phá ra. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài chính Shen Yinhao đã nổi hồi còi, bắt đầu trận đấu giữa chủ nhà U22 Trung Quốc (áo đỏ) và U22 Việt Nam (áo trắng) trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025. Chủ nhà U22 Trung Quốc giao bóng. report Cử hành Quốc ca Việt Nam report Danh sách đăng ký của hai đội report U22 Trung Quốc thiếu thần đồng 18 tuổi Vương Vũ Đông (Wang Yudong) và Peng Xiao (Bành Tiêu) đều vắng mặt tại Panda Cup 2025. Hậu vệ Peng Xiao gặp chấn thương ở trận bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc, trong khi Vương Vũ Đông mệt mỏi vì thi đấu liên tục. Vương Vũ Đông, 18 tuổi, được coi là thần đồng của bóng đá Trung Quốckhi ghi 11 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo tại China Super League 2025. report Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam U2 Việt Nam: 23-Cao Văn Bình, 3-Phạm Lý Đức, 4-Nguyễn Hiểu Minh, 16-Nguyễn Nhật Minh, 20-Võ Anh Xuyên, 8-Nguyễn Văn Trường (C), 12-Nguyễn Xuân Bắc, 9-Nguyễn Quốc Việt, 11-Khuất Văn Khang, 18-Nguyễn Công Phương, 22-Nguyễn Thành Nhân Dự bị: 1-Trần Trung Kiên, 13-Nguyễn Tân, 2-Lê Văn Hà, 5-Nguyễn Đức Anh, 17-Nguyễn Phi Hoàng, 21-Phạm Minh Phúc, 6-Nguyễn Thái Sơn, 24-Nguyễn Thái Quốc Cường, 10-Lê Văn Thuận, 19-Nguyễn Ngọc Mỹ, 25-Bùi Vĩ Hào report Đội hình xuất phát của U22 Trung Quốc U22 Trung Quốc: 12-Huo Shenping, 19-Hu Hetao, 4-Wumitijiang, 5-Liu Haofan, 24-Wang Shiqin, 28-He Yiran, 3-Wang Bohao, 6-Xu Bin, 20-Li Zhenquan, 8-Mutalifu, 9-Baihelamu Dự bị: 16-Li Hao, 7-Xiang Yuwang, 13-Chen Zhexuan, 17-Bao Shimeng, 21-Bao Shengxin, 26-Zhang Aihui, 29-Xuan Zhijian, 31-Luan Yi report U22 Việt Nam đang có chuỗi bất bại tại Trung Quốc 4 trận gần nhất chơi trên đất Trung Quốc (tại CFA Team China Cup 2024 và 2025), U22 Việt Nam bất bại cả 4, bao gồm trận thắng U22 Malaysia, 3 trận hòa U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc.

Tham gia Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 với những đối thủ mạnh là màn thử lửa quan trọng với U22 Việt Nam, mang tới cơ hội để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời để HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các phương án tấn công cũng như đối phó với các đội bóng có thể hình, đẳng cấp vượt trội.

Trước khi đối đầu với U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân. Đánh giá về đối thủ này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đánh giá cao những bước tiến của đội chủ nhà nhưng U22 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

Về phía U22 Việt Nam, đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh có ít thời gian tập luyện với đầy đủ đội hình do vướng lịch thi đấu các giải đấu trong nước. 20 tuyển thủ chỉ có mặt ở Trung Quốc vào ngày 10/11 và có duy nhất một ngày tập luyện chung trước cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc, trong khi nhiều cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh tới Trung Quốc vào hôm qua (11/11). Tuy vậy, các tuyển thủ đã có sự ăn ý nhất định tập luyện cùng nhau thời gian dài, đồng thời kinh qua các giải đấu như Giải vô địch U23 Đông Nam Á mà họ đã đăng quang. Bên cạnh đó, Văn Khang, Hiểu Minh, Quốc Việt hay Phi Hoàng đều có kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh được kiểm chứng.

Tại buổi tập trước trận đấu, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V.League 2025/26 – chỉ tập nhẹ hồi phục. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục sau chấn thương. Toàn đội được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.