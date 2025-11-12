Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Thanh Hải - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hẳn tất cả vẫn chưa quên màn trình diễn đáng khen ngợi của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc trong trận hòa 1-1 hồi tháng 3. Bây giờ sẽ là màn tái đấu giữa hai đội, và người hâm mộ hy vọng trên sân Shuangliu Sports Centre tiếp tục là những thể hiện tích cực khác của Khuất Văn Khang cùng đồng đội.

report U22 Việt Nam tấn công

Phút 2: U22 Việt Nam lên bóng bên cánh trái. Nguyễn Thanh Nhân bị phạm lỗi và chúng ta được hưởng quả đá phạt gần cột cờ góc trái. Quả đá phạt sau đó bị U22 Trung Quốc phá ra.

start Trận đấu bắt đầu

Phút 1: Trọng tài chính Shen Yinhao đã nổi hồi còi, bắt đầu trận đấu giữa chủ nhà U22 Trung Quốc (áo đỏ) và U22 Việt Nam (áo trắng) trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025.

Chủ nhà U22 Trung Quốc giao bóng.

report Cử hành Quốc ca Việt Nam
2.gif
report Danh sách đăng ký của hai đội
danh-sach-u22-2441.jpg
report U22 Trung Quốc thiếu thần đồng 18 tuổi

Vương Vũ Đông (Wang Yudong) và Peng Xiao (Bành Tiêu) đều vắng mặt tại Panda Cup 2025. Hậu vệ Peng Xiao gặp chấn thương ở trận bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc, trong khi Vương Vũ Đông mệt mỏi vì thi đấu liên tục. Vương Vũ Đông, 18 tuổi, được coi là thần đồng của bóng đá Trung Quốckhi ghi 11 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo tại China Super League 2025.

1762919358165-21857f993b8d2bae1e.jpg
report Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam

U2 Việt Nam: 23-Cao Văn Bình, 3-Phạm Lý Đức, 4-Nguyễn Hiểu Minh, 16-Nguyễn Nhật Minh, 20-Võ Anh Xuyên, 8-Nguyễn Văn Trường (C), 12-Nguyễn Xuân Bắc, 9-Nguyễn Quốc Việt, 11-Khuất Văn Khang, 18-Nguyễn Công Phương, 22-Nguyễn Thành Nhân

Dự bị: 1-Trần Trung Kiên, 13-Nguyễn Tân, 2-Lê Văn Hà, 5-Nguyễn Đức Anh, 17-Nguyễn Phi Hoàng, 21-Phạm Minh Phúc, 6-Nguyễn Thái Sơn, 24-Nguyễn Thái Quốc Cường, 10-Lê Văn Thuận, 19-Nguyễn Ngọc Mỹ, 25-Bùi Vĩ Hào

u22vietnam-176287363427072511724.jpg
report Đội hình xuất phát của U22 Trung Quốc

U22 Trung Quốc: 12-Huo Shenping, 19-Hu Hetao, 4-Wumitijiang, 5-Liu Haofan, 24-Wang Shiqin, 28-He Yiran, 3-Wang Bohao, 6-Xu Bin, 20-Li Zhenquan, 8-Mutalifu, 9-Baihelamu

Dự bị: 16-Li Hao, 7-Xiang Yuwang, 13-Chen Zhexuan, 17-Bao Shimeng, 21-Bao Shengxin, 26-Zhang Aihui, 29-Xuan Zhijian, 31-Luan Yi

q29sdp7kpmmp340ygjinvtek27iycr-w-8936.jpg
report U22 Việt Nam đang có chuỗi bất bại tại Trung Quốc

4 trận gần nhất chơi trên đất Trung Quốc (tại CFA Team China Cup 2024 và 2025), U22 Việt Nam bất bại cả 4, bao gồm trận thắng U22 Malaysia, 3 trận hòa U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc.

3af3df4fbcafeb88d6aeb78b77e0d847.jpg

Tham gia Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 với những đối thủ mạnh là màn thử lửa quan trọng với U22 Việt Nam, mang tới cơ hội để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời để HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các phương án tấn công cũng như đối phó với các đội bóng có thể hình, đẳng cấp vượt trội.

Trước khi đối đầu với U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân. Đánh giá về đối thủ này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đánh giá cao những bước tiến của đội chủ nhà nhưng U22 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

Về phía U22 Việt Nam, đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh có ít thời gian tập luyện với đầy đủ đội hình do vướng lịch thi đấu các giải đấu trong nước. 20 tuyển thủ chỉ có mặt ở Trung Quốc vào ngày 10/11 và có duy nhất một ngày tập luyện chung trước cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc, trong khi nhiều cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh tới Trung Quốc vào hôm qua (11/11). Tuy vậy, các tuyển thủ đã có sự ăn ý nhất định tập luyện cùng nhau thời gian dài, đồng thời kinh qua các giải đấu như Giải vô địch U23 Đông Nam Á mà họ đã đăng quang. Bên cạnh đó, Văn Khang, Hiểu Minh, Quốc Việt hay Phi Hoàng đều có kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh được kiểm chứng.

Tại buổi tập trước trận đấu, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V.League 2025/26 – chỉ tập nhẹ hồi phục. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục sau chấn thương. Toàn đội được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.

Thanh Hải - Tiểu Phùng
#U22 Việt Nam #u22 việt nam panda cup #giao hữu u22 việt nam #link xem trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #xem U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam kênh nào #U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #tường thuật U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #highlights U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #kết quả U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam live

Xem thêm

Cùng chuyên mục