Trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam 0-0 (H1): Không vào!!! U22 Trung Quốc uy hiếp khung thành

TPO - U22 Trung Quốc đang tấn công khá mạnh, tạo áp lực đáng kể lên khung thành của Cao Văn Bình. Tuy nhiên thủ môn của U22 Việt Nam vẫn đang thi đấu tập trung và chắc chắn.

report Cao Văn Bình chơi xuất sắc Phút 17: Chỉ trong vòng 1 phút, chủ nhà có hai cú sút liên tiếp. Cú đầu tiên đưa bóng đi vọt xà, trong khi cú thứ hai trong khu cấm địa và hướng về góc thấp bên trái cầu môn nhưng Cao Văn Bình phản xạ xuất sắc. report U22 Trung Quốc gặp khó Phút 15: U22 Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trước, bởi đội hình đẩy cao, tổ chức tốt và chịu khó áp sát của U22 Việt Nam. report Công Phương bị đau Phút 12: Cầu thủ của Thể Công Viettel tỏ ra vô cùng đau đớn sau tình huống phạm lỗi của đội bạn. Tuy nhiên sau 1 phút, anh đã có thể tiếp tục. report Nguy hiểm! Phút 7: Anh Quân phạm lỗi và U22 Trung Quốc đá phạt từ xa bên cánh phải U22 Việt Nam. Bóng cắt qua cầu môn Cao Văn Bình nhưng không cầu thủ áo đỏ nào đón được. report U22 Việt Nam khởi đầu tốt Phút 6: Trong 5 phút đầu tiên, U22 Việt Nam là đội cầm bóng áp đảo và phối hợp, lên bóng khá nhịp nhàng. Một khởi đầu tốt cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. report U22 Việt Nam tấn công Phút 2: U22 Việt Nam lên bóng bên cánh trái. Nguyễn Thanh Nhân bị phạm lỗi và chúng ta được hưởng quả đá phạt gần cột cờ góc trái. Quả đá phạt sau đó bị U22 Trung Quốc phá ra. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài chính Shen Yinhao đã nổi hồi còi, bắt đầu trận đấu giữa chủ nhà U22 Trung Quốc (áo đỏ) và U22 Việt Nam (áo trắng) trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025. Chủ nhà U22 Trung Quốc giao bóng. report Cử hành Quốc ca Việt Nam report Danh sách đăng ký của hai đội report U22 Trung Quốc thiếu thần đồng 18 tuổi Vương Vũ Đông (Wang Yudong) và Peng Xiao (Bành Tiêu) đều vắng mặt tại Panda Cup 2025. Hậu vệ Peng Xiao gặp chấn thương ở trận bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc, trong khi Vương Vũ Đông mệt mỏi vì thi đấu liên tục. Vương Vũ Đông, 18 tuổi, được coi là thần đồng của bóng đá Trung Quốckhi ghi 11 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo tại China Super League 2025. report Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam U2 Việt Nam: 23-Cao Văn Bình, 3-Phạm Lý Đức, 4-Nguyễn Hiểu Minh, 16-Nguyễn Nhật Minh, 20-Võ Anh Quân, 8-Nguyễn Văn Trường (C), 12-Nguyễn Xuân Bắc, 9-Nguyễn Quốc Việt, 11-Khuất Văn Khang, 18-Nguyễn Công Phương, 22-Nguyễn Thành Nhân Dự bị: 1-Trần Trung Kiên, 13-Nguyễn Tân, 2-Lê Văn Hà, 5-Nguyễn Đức Anh, 17-Nguyễn Phi Hoàng, 21-Phạm Minh Phúc, 6-Nguyễn Thái Sơn, 24-Nguyễn Thái Quốc Cường, 10-Lê Văn Thuận, 19-Nguyễn Ngọc Mỹ, 25-Bùi Vĩ Hào report Đội hình xuất phát của U22 Trung Quốc U22 Trung Quốc: 12-Huo Shenping, 19-Hu Hetao, 4-Wumitijiang, 5-Liu Haofan, 24-Wang Shiqin, 28-He Yiran, 3-Wang Bohao, 6-Xu Bin, 20-Li Zhenquan, 8-Mutalifu, 9-Baihelamu Dự bị: 16-Li Hao, 7-Xiang Yuwang, 13-Chen Zhexuan, 17-Bao Shimeng, 21-Bao Shengxin, 26-Zhang Aihui, 29-Xuan Zhijian, 31-Luan Yi report U22 Việt Nam đang có chuỗi bất bại tại Trung Quốc 4 trận gần nhất chơi trên đất Trung Quốc (tại CFA Team China Cup 2024 và 2025), U22 Việt Nam bất bại cả 4, bao gồm trận thắng U22 Malaysia, 3 trận hòa U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc.

Tham gia Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 với những đối thủ mạnh là màn thử lửa quan trọng với U22 Việt Nam, mang tới cơ hội để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời để HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các phương án tấn công cũng như đối phó với các đội bóng có thể hình, đẳng cấp vượt trội.

Trước khi đối đầu với U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân. Đánh giá về đối thủ này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đánh giá cao những bước tiến của đội chủ nhà nhưng U22 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

Về phía U22 Việt Nam, đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh có ít thời gian tập luyện với đầy đủ đội hình do vướng lịch thi đấu các giải đấu trong nước. 20 tuyển thủ chỉ có mặt ở Trung Quốc vào ngày 10/11 và có duy nhất một ngày tập luyện chung trước cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc, trong khi nhiều cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh tới Trung Quốc vào hôm qua (11/11). Tuy vậy, các tuyển thủ đã có sự ăn ý nhất định tập luyện cùng nhau thời gian dài, đồng thời kinh qua các giải đấu như Giải vô địch U23 Đông Nam Á mà họ đã đăng quang. Bên cạnh đó, Văn Khang, Hiểu Minh, Quốc Việt hay Phi Hoàng đều có kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh được kiểm chứng.

Tại buổi tập trước trận đấu, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V.League 2025/26 – chỉ tập nhẹ hồi phục. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục sau chấn thương. Toàn đội được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.