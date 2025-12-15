Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Chờ chung kết trong mơ

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Philippines ở trận bán kết đầu tiên và giành vé vào trận tranh HCV SEA Games 33. Giờ là lúc NHM chờ đợi một trận chung kết trong mơ giữa 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

report Đội hình ra sân của các vị khách

Nhìn vào danh sách này, có thể thấy Malaysia vẫn chỉ có 20 cầu thủ để sử dụng cho trận bán kết với Thái Lan. Đây sẽ là thiệt thòi lớn đối với bầy hổ.

img-7598.jpg
report U22 Malaysia đã có mặt ở sân
img-7591.jpg
img-7592.jpg
img-7593.jpg
img-7594.jpg
img-7595.jpg
img-7596.jpg
img-7597.jpg
thai-lan-2.jpg

Trận bán kết thứ 2 là cuộc so tài giữa U22 Thái Lan, đội nhất bảng A gặp U22 Malaysia, đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nếu như Thái Lan áp đảo hoàn toàn ở vòng bảng, là đội có chỉ số tốt nhất (6 điểm, ghi bàn tốt nhất) thì U22 Malaysia đi tiếp khá may mắn. Họ xếp nhì bảng B sau U22 Việt Nam. Khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển này chỉ hơn U22 Indonesia nhờ chỉ số phụ thứ 2 (bằng hiệu số nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn).

Thực tế, Malaysia dự SEA Games năm nay không phải là phiên bản tốt nhất. Họ đến giải đấu với nhiều khó khăn khi các trụ cột không được CLB chủ quản nhả quân. Có ít nhất 3 cái tên như vậy và đó đều là những cầu thủ không thể thay thế của đội tuyển này.

u23-malaysia-vs-u23-philippines.jpg
Malaysia không có ngôi sao tấn công Tierney tại SEA Games 33

Bên cạnh đó, hậu vệ trụ cột Haziq Kutty còn dính chấn thương nặng khiến anh phải bỏ giải trong khi trước trận vòng bảng với U22 Việt Nam, tiền đạo chủ lực Haqimi Azim Rosli bất ngờ phải về nước chịu tang cha. Đội hình Malaysia trong 2 trận gặp Lào và Việt Nam là chắp vá, HLV Nafuzi Zain chỉ có 18-20 cầu thủ để lựa chọn trong danh sách đăng ký 23 người.

Đến bán kết, Haqimi Azim Rosli đã trở lại nhưng khó có thể nói anh sẽ ra sân với tâm trạng tốt nhất. Do vậy, xét về mọi yếu tố, U22 Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn U22 Thái Lan rất nhiều. Voi chiến đã 8 năm không vô địch SEA Games. Chơi trên sân nhà lần này là thời cơ vàng của họ. Nhưng trước khi nghĩ đến kịch bản ấy, họ cần tận dụng mọi yếu tố thuận lợi để vượt qua Malaysia.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
#U22 Thái Lan #U22 Malaysia #SEA Games 33 #bán kết SEA Games 33 #chung kết SEA Games #bóng đá Đông Nam Á #SEA Games #Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục