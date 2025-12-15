Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Chờ chung kết trong mơ

TPO - U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Philippines ở trận bán kết đầu tiên và giành vé vào trận tranh HCV SEA Games 33. Giờ là lúc NHM chờ đợi một trận chung kết trong mơ giữa 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

report Đội hình ra sân của các vị khách Nhìn vào danh sách này, có thể thấy Malaysia vẫn chỉ có 20 cầu thủ để sử dụng cho trận bán kết với Thái Lan. Đây sẽ là thiệt thòi lớn đối với bầy hổ. report U22 Malaysia đã có mặt ở sân

Trận bán kết thứ 2 là cuộc so tài giữa U22 Thái Lan, đội nhất bảng A gặp U22 Malaysia, đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nếu như Thái Lan áp đảo hoàn toàn ở vòng bảng, là đội có chỉ số tốt nhất (6 điểm, ghi bàn tốt nhất) thì U22 Malaysia đi tiếp khá may mắn. Họ xếp nhì bảng B sau U22 Việt Nam. Khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển này chỉ hơn U22 Indonesia nhờ chỉ số phụ thứ 2 (bằng hiệu số nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn).

Thực tế, Malaysia dự SEA Games năm nay không phải là phiên bản tốt nhất. Họ đến giải đấu với nhiều khó khăn khi các trụ cột không được CLB chủ quản nhả quân. Có ít nhất 3 cái tên như vậy và đó đều là những cầu thủ không thể thay thế của đội tuyển này.

Malaysia không có ngôi sao tấn công Tierney tại SEA Games 33

Bên cạnh đó, hậu vệ trụ cột Haziq Kutty còn dính chấn thương nặng khiến anh phải bỏ giải trong khi trước trận vòng bảng với U22 Việt Nam, tiền đạo chủ lực Haqimi Azim Rosli bất ngờ phải về nước chịu tang cha. Đội hình Malaysia trong 2 trận gặp Lào và Việt Nam là chắp vá, HLV Nafuzi Zain chỉ có 18-20 cầu thủ để lựa chọn trong danh sách đăng ký 23 người.

Đến bán kết, Haqimi Azim Rosli đã trở lại nhưng khó có thể nói anh sẽ ra sân với tâm trạng tốt nhất. Do vậy, xét về mọi yếu tố, U22 Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn U22 Thái Lan rất nhiều. Voi chiến đã 8 năm không vô địch SEA Games. Chơi trên sân nhà lần này là thời cơ vàng của họ. Nhưng trước khi nghĩ đến kịch bản ấy, họ cần tận dụng mọi yếu tố thuận lợi để vượt qua Malaysia.