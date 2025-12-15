Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Malaysia 1-0 (H2): U22 Thái Lan vẫn tấn công mạnh ở biên trái

red Thẻ đỏ cho Malaysia

15': Cầu thủ số 19 Nabin Yusuf quá non nớt khi dính 2 thẻ vàng trong thời gian ngắn. Thẻ vàng thứ 2 là lỗi kéo người từ giữa sân, một lỗi mà đáng ra trọng tài cũng không nên phạt thẻ.



Dù sao thì U22 Malaysia đã tự dập tắt đi cơ hội của mình. Nên nhớ trước đó, Malaysia đã tạo ra cơ hội nguy hiểm, đưa bóng dội xà ngang khung thành Thái Lan.

Mọi thứ dường như đã được định đoạt sau tấm thẻ đỏ vô duyên này.