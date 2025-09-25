Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng (19h30 ngày 25/9): 3 điểm là mục tiêu tối thượng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thép Xanh Nam Định đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược, cho thấy sự thiếu ổn định của họ ở thời điểm này. Chắc chắn họ phải trở lại để giành 3 điểm, qua đó lấy lại tự tin...

report Các cầu thủ Nam Định đã sẵn sàng cho trận đấu
img-6953.jpg
img-6955.jpg
img-6954.jpg
img-6956.jpg
img-6957.jpg
img-6952.jpg
report Đội hình ra sân của Nam Định

Một đôi hình với tối đa 7 cầu thủ ngoại đã được đội chủ nhà sử dụng. Nhìn vào đội hình này, người hâm mộ có thể thấy rõ quyết tâm tấn công của đội bóng Việt Nam.

img-6958.jpg
nam dinh.jpg

Dù khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu Á, nhưng Thép Xanh Nam Định lại bất ngờ để thua tân binh Ninh Bình FC. Bên cạnh đó, thất bại trước SLNA khiến họ đang tụt lại ở cuộc đua vô địch LPBank V.League 1. Thất bại này ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ trước trận mở màn tại Cúp C1 Đông Nam Á với Svay Rieng.

Tại bảng đấu của mình, Nam Định được đánh giá cao chỉ sau Johor DT. CLB Malaysia đã vùi dập Bangkok United tới 4-0 ở trận đấu sớm nên Nam Định hiểu rằng áp lực của họ khi gặp Svay Rieng là cực lớn. Vì nếu không thể thắng, Nam Định sẽ lại hụt hơi ở một đấu trường nữa.

Có thể Svay Rieng đến từ một nền bóng đá yếu ở Đông Nam Á nhưng đội bóng này lại không hề dễ chơi. Đội bóng đến từ Campuchia vừa đánh bại Shan United 3-0 cách đây không lâu. Trong đội hình Svay Rieng có tới 10 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài gồm 7 ngoại binh và 3 cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó, Svay Rieng còn có nhiều tuyển thủ Lào và Campuchia.

Ha Noi vs Nam Dinh.jpg

Dù sao thì Svay Rieng vẫn bị đánh giá yếu hơn, nhưng không có nghĩa Nam Định sẽ trải qua 90 phút dễ dàng như khi họ đánh bại Ratchaburi 3-1 cách đây không lâu. "Các trận đấu của Nam Định tại AFC và các giải quốc nội khác nhau vì họ đã thay đổi nhiều cầu thủ. Các cầu thủ Việt Nam của họ cũng tốt, mạnh mẽ và di chuyển nhanh. Tuy nhiên các cầu thủ ngoại của Nam Định rất đáng gờm", HLV Mattew Mcconkey của Svay Rieng tuyên bố.

"Trong trận đấu gần nhất với Rachaburi, các cầu thủ của họ rất sung sức. Điều chúng tôi cần cẩn thận là các tình huống cố định của họ. Chúng tôi đã có kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế, đó là lý do chúng tôi tự tin gặp họ”.

Hôm nay, ông có thể chứng tỏ tuyên bố ấy bằng một màn thể hiện chất lượng ở Thiên Trường?

Đặng Lai
Tiểu Phùng
