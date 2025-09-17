Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi 1-0 (H1): Caio Cesar ghi bàn

report HLV Vũ Hồng Việt nói gì trước trận đấu?

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt phát biểu: "Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two. Về đối thủ Ratchaburi, họ là một đội bóng có lực lượng tốt với nhiều ngoại binh đáng chú ý. Dẫu vậy, với điểm tựa Thiên Trường, toàn đội tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn.

Các tân binh đã hoà nhập tốt cùng toàn đội, tuỳ vào từng trận đấu, chúng tôi sẽ có sự xoay tua đội hình linh hoạt. Mục tiêu của toàn đội là tiến sâu tại AFC Champions League Two năm nay".