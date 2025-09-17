Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi 1-0 (H1): Caio Cesar ghi bàn

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, 2 ngoại binh Nam Định phối hợp với nhau và người dứt điểm thành bàn là Caio Cesar.

goal Chủ nhà mở tỷ số

Phút 34: Caio Cesar đã giúp Thép Xanh Nam Định vươn lên dẫn trước. Đó là tình huống thoát xuống và nỗ lực tạt bóng của Mahmoud Eid. Caio Cesar bật rất cao và ra chân đẩy cảm giác, đưa bóng vào lưới Ratchaburi.

z7022275481282-3d3eeefd4a5d54741019cfcdb6671ab7.jpg
report Thêm một tình huống thót tim

Phút 30: Khi có bóng, Ratchaburi dâng lên rất nhanh và phối hợp nhịp nhàng. Một cú tạt được thực hiện ngay trước khung thành của Caique hướng đến vị trí của Denilson. May cho chủ nhà, cầu thủ Brazil của đội khách không thể khống chế.

report Chủ nhà hú vía

Phút 26: Cầu môn Thép Xanh Nam Định chao đảo khi cầu thủ đội khách thoát xuống đáy biên và căng ngang. Bóng cắt qua cầu môn Caique trong sự lo lắng của người hâm mộ thành Nam.

z7022198398152-ec3c81b34526dbbe8be887dd735cbc17.jpg
report Thép Xanh Nam Định dàn xếp tấn công khá tốt

Phút 24: Tiếp tục là một tình huống phối hợp khá tốt để Percy Tau thoát xuống sau lưng hàng thủ Ratchaburi nhận bóng. Đáng tiếc, anh đẩy bóng hơi dài đi qua đường biên ngang.

z7022251973261-46e93d79adb8acc0780e6651348a98bf.jpg
report Vẫn chưa được!

Phút 22: Percy Tau chuyền xuống cánh phải cho Brenner, sau đó nhận lại và cứa lòng chân trái. Bóng đi chệch cột dọc.

z7022251985132-3aa1cd5505be6f4ef1378e56f2abdf40.jpg
report Thêm một cú sút nữa

Phút 19: Caio Cesar đi bóng bên cánh trái và hướng vào trong, sau đó tung ra cú dứt điểm bằng chân phải. Một lần nữa thủ môn Kampon lại bắt gọn, sau hai nhịp xử lý.

z7022251941520-8d98e31126be4f64928eb4e767a7d28e.jpg
report Thép Xanh Nam Định dứt điểm

Phút 13: Các cầu thủ áo trắng phối hợp tốt bên cánh phải mang đến cơ hội cho Percy Tau. Cầu thủ người Nam Phi dứt điểm rất nhanh hướng về góc xa, nhưng bóng đi nhẹ và chưa đủ hiểm.

z7022198404743-2e06a92644ea65e36ad9a9c698e470cb.jpg
corner Chủ nhà đá phạt góc

Phút 12: Thép Xanh Nam Định được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái của họ. Bóng được treo vào trong nhưng không cầu thủ áo trắng nào tiếp cận được.

report Chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm

Phút 7: Thép Xanh Nam Định đẩy đội hình lên rất cao và chơi pressing. Mặc dù vậy, các đường chuyền của họ chưa đủ sắc và nhanh để phá vỡ phòng tuyến kỷ luật của Ratchaburi.

z7022198460381-ba67e4b040bf8217be20e107aac00991.jpg
report Cú sút đầu tiên

Phút 3: Đội khách xuống bóng bên cánh trái Thép Xanh Nam Định và trả ngược lại, mang tới cơ hội dứt điểm cho Negueba. Thế nhưng bóng bị chặn lại bởi các hậu vệ chủ nhà.

z7022198444910-f333649b56f2b82ad39f2a35ff73dc24.jpg
report Đội khách sai lầm

Phút 2: Ratchaburi mắc sai lầm và Thép Xanh Nam Định cướp bóng ngay trước khu cấm địa. Tuy nhiên các cầu thủ chủ nhà xử lý quá chậm, khiến cơ hội qua đi.

z7022198434863-5a21e08ee25b82c6cde0ee38fa0dbc54.jpg
start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận mở màn bảng F AFC Champions League Two giữa Thép Xanh Nam Định và Ratchaburi chính thức bắt đầu sau hồi còi khai cuộc của nữ trọng tài người Hàn Quốc Kim Yu Jeong.

Đội khách Ratchaburi giao bóng.

z7022198120195-4ebbb3c5784bc105b0c17d622a338f92.jpg
z7022198156871-b9cd9533205ef03d5772c719f2401a50.jpg
report Đội chủ nhà khởi động trước trận
548324922-1432787781722437-3291729112136154693-n.jpg
548293187-1432787758389106-1112254147437950489-n.jpg
548193033-1432787771722438-5677258832142818944-n.jpg
548313649-1432787748389107-5345536102038063010-n.jpg
report Thép Xanh Nam Định sở hữu đội hình đắt giá thứ 9 giải đấu

Tại AFC Champions League Two, với tổng giá trị đội hình 9,81 triệu euro, đội bóng thành Nam là CLB đắt giá thứ 9 của giải và đứng đầu trong số các CLB Đông Nam Á. Đối thủ của họ hôm nay, Ratchaburi FC, chỉ được định giá 4,30 triệu euro.

548195900-1432787865055762-4239172116063390245-n.jpg
report Thép Xanh Nam Định tung ra đội hình 9 ngoại binh

Tiếp đón Ratchaburi, đội chủ nhà đã sử dụng 9 ngoại binh trong đội hình xuất phát, bên cạnh nội binh Lý Công Hoàng Anh và Việt kiều Kevin Pham Ba.

1000032860.jpg
report Các cầu thủ Ratchaburi tại Thiên Trường
1000032857.jpg
1000032856.jpg
1000032858.jpg
1000032859.jpg
report Đội hình ra sân của Ratchaburi
1000032855.jpg
report Đội hình ra sân của Thép Xanh Nam Định
1000032854.jpg
report Cận cảnh phòng thay đồ của chủ nhà
1000032853.jpg
1000032852.jpg
1000032851.jpg
report HLV Vũ Hồng Việt nói gì trước trận đấu?

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt phát biểu: "Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two. Về đối thủ Ratchaburi, họ là một đội bóng có lực lượng tốt với nhiều ngoại binh đáng chú ý. Dẫu vậy, với điểm tựa Thiên Trường, toàn đội tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn.

Các tân binh đã hoà nhập tốt cùng toàn đội, tuỳ vào từng trận đấu, chúng tôi sẽ có sự xoay tua đội hình linh hoạt. Mục tiêu của toàn đội là tiến sâu tại AFC Champions League Two năm nay".

1000032846.jpg
report Cầu thủ Thép Xanh Nam Định có mặt ở Thiên Trường
1000032847.jpg
1000032850.jpg
1000032848.jpg
1000032849.jpg
report Chủ nhà tổn thất trước trận ra quân

Tiền vệ Njabulo Blom không may gặp chấn thương, hiện anh được Thép Xanh Nam Định tạo điều kiện ra nước ngoài điều trị.

1000032845.jpg
report Sân Thiên Trường sẵn sàng cho đấu trường châu lục
1000032843.jpg
1000032842.jpg
1000032844.jpg
report Thép Xanh Nam Định tăng cường ngoại binh

Sáng ngày 17/9, Thép Xanh Nam Định công bố bản hợp đồng mới nhất: Kristoffer Normann Hansen, sinh năm 1994, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh và mang quốc tịch Na Uy. Trước khi chuyển đến khoác áo Thép Xanh Nam Định, Kristoffer Normann Hansen chơi bóng tại Châu Âu cho các đội bóng nổi tiếng.

537229268-1411297323871483-4415281884627241642-n-6978.jpg

Sau hai lần liên tiếp vô địch V.League, Thép Xanh Nam Định muốn phá vỡ giới hạn, ghi dấu ấn ở các đấu trường khu vực và châu Á. Nhằm chuẩn bị cho AFC Champions League Two 2025/26, đội bóng thành Nam đã tăng cường một loạt ngoại binh chất lượng và kinh nghiệm thi đấu phong phú. Theo lời HLV Vũ Hồng Việt, cho đến nay “các tân binh đã hoà nhập tốt cùng toàn đội”, giúp ông có thể “xoay tua đội hình linh hoạt tuỳ vào từng trận đấu”. Ông cũng tự tin tuyên bố Thép Xanh Nam Định “đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two cũng như đối thủ Ratchaburi.

Tại Thái Lan, Ratchaburi không nằm trong tốp những đội bóng lớn. Họ mới thành lập năm 2001 và chưa một lần vô địch Thai League 1. Thành tích tốt nhất của họ ở giải đấu hàng đầu xứ Chùa vàng chính là thứ 4 mùa trước, kết quả giúp họ đến với mặt trận AFC Champions League Two 2025/26. Đáng chú ý, mùa trước Ratchaburi là đội ghi bàn nhiều nhất Thai League 1 (65 bàn). Tuy nhiên chân sút hàng đầu Clement Depres đã rời đi khiến hàng công của họ mất đi sự hiệu quả, chỉ ¼ trận gần nhất ghi quá 1 bàn.

Đương nhiên Thép Xanh Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đối sách. Cộng thêm lợi thế sân nhà và quyết tâm tạo nên điều gì đó đặc biệt ở đấu trường châu lục, đội bóng thành Nam đủ khả năng giành chiến thắng. Như trung vệ Lucas chia sẻ, các trận đấu trong bảng đấu sẽ diễn ra rất nhanh, vậy nên toàn đội phải chắt chiu từng điểm số và cố gắng hết sức để giành lấy tấm vé vào vòng trong.

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
#lịch thi đấu AFC Champions League Two #vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 #AFC Champions League Two 2025/26 #Thép Xanh Nam Định #ngoại binh Thép Xanh Nam Định #Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi live #kết quả Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi #tỷ lệ Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi #Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi #tường thuật Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi

